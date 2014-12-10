Mutfak adası modelleri

Mutfağınızda endüstriyel ve pürüzsüz bir görünüm tercih ediyorsanız, bunun için kullanabileceğiniz en iyi malzeme paslanmaz çelik olabilir. Burada ada şeklinde bir uygulamasını gördüğümüz çelik malzeme kullanımı temizlik ve hijyen anlamında da önemli pratik avantajlar sunuyor. Bu mutfak adasının kendine özgü özelliklerinden biri ise, ortadaki tezgâhın tamamen zeminle bitişik inşa edilmek yerine küçük ayakların üzerine oturtulmuş olması. Sonuçta ortaya çıkan hem temiz, hem şık, hem de kullanışlı bir mutfak oluyor.

Peki bu mutfak adası modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.