Mutfak adası modelleri

Ada biçiminde mutfağın ortasına kondurulmuş tezgâh ve ocak üniteleri her geçen gün daha fazla popüler olup daha çok mutfakta yerini alıyor. Bu adalar hem optik anlamda bir merkez oluşturuyor, hem de mutfakta çok vakit geçirenler açısından tamamen duvara dayalı bir tezgâha oranla daha kullanışlı bir çalışma alanı sunuyor. Özellikle geniş bir mutfakta, böyle bir adanın etrafında yemek yapmak, bir şeyler atıştırmak ya da konuk ağırlamak büyük bir zevk haline geliyor. Bu yazıda sizler için seçtiğimiz orijina mutfak adası modellerini tanıtarak, mutfağını yeniden düzenlemek isteyenlere fikir ve ilham vermeye çalışacağız.
İlk örneğimiz modern çizgilerini ve çelik kullanımını ahşap aksamıyla yumuşatarak insanın içini ısıtan bir görüntüye büründüren bu pırıl pırıl mutfak. Bu mutfağın bir özelliği de açık mutfak olması ve evin yaşam alanıyla arasında herhangi bir sınırın bulunmaması. Dolayısıyla bu mutfağın dekorasyonunda da, gerek ahşap kullanımı, gerekse de oturma alanlarıyla mekânın adeta bir oturma odası gibi döşenmesine özen gösterilmiş. Ayrıca tezgâhın yanındaki küçük yemek alanında, yüksek tabureye oturanların ayaklarının rahat etmesi için alt tarafın boş bırakılmış olması da hoş bir ayrıntı. Hem pırıl pırıl, hem modern, hem de sıcak bir mutfak.
Bu mutfak adası modelinde ise ilk bakışta birbirinden çok farklı iki malzeme olan mermerle ahşapın mükemmel uyumuna tanık oluyoruz. Klasik bir tezgâhı lavabonun da içinde olduğu bir adayla tamamlayan mutfağa karakterini veren unsurlardan biri zeminde tercih edilen asil görünümlü taşsa, bir diğeri de bu rengin ahşapla ve tezgâhta kullanılan siyah-beyaz mermerle uyumu. Malzeme kullanımındaki uyum ve ince işçilik sayesinde bu mutfak saatlerinizi geçirebileceğiniz, hiç çıkmak istemeyeceğiniz, konuklarınızı da rahatlıkla ağırlayabileceğiniz bir merkez mekân haline geliyor.
Elbette herkes doğal renkleri tercih etmek zorunda değil. Mutfağınıza biraz daha heyecan ve eğlence katmak istiyorsanız, böyle bir mutfak adası ve bu örnekteki gibi renkli aksesuarlarla bu etkiyi yakalayabilirsiniz. Bu mutfağın biz özelliği de dolapların kapaksız olması ve üzerine bastırınca kolayca açılabiliyor olmaları. Tabii ocağın da üstünde olduğu mutfak adalarında yaşanabilecek sorunlardan biri olan koku ve duman meselesi ise burada tabana monte edilen ve kokuyla dumanı aşağıya çeken bir havalandırma sistemiyle çözülmüş ve ortaya hem eğlenceli, hem teknolojik, hem de rahat bir mutfak çıkmış.
Nedense salonlarda tercih edilen canlı renkler mutfağa pek sık taşınmaz ve daha donuk tonlar tercih edilir. Oysa bu göz alıcı mutfağın diğer özelliklerinin yanından en çekici taraflarından biri kesinlikle duvar tezgâhının arkasında ve mutfak adasında tercih edilen kırmızı tonları. Bunların siyah ağırlıklı mobilya ve duvarlarla uyumu ve zeminde tercih edilen koyu renk laminantla tamamlanması, ortaya hem şık, hem de sıcak ve samimi bir mutfak çıkarıyor.
Genel olarak modern bir dekorasyon tarzını tercih ediyor, evinizin bir uzay üssünü andırmasını istiyorsanız, bu mutfak adası modeli tam size göre. Gerek ortadaki ada tezgâhın futuristik şekli, gerek beyaz ve metalik tonların mekâna damga vuran egemenliği, gerekse de tavandan sallanan endüstriyel lambalarla belirginleşen modern mobilya tercihleri sayesinde bu mutfak, gerçekten de müthiş bir modern karakter ortaya koyuyor. Özellikle arka plandaki dolapların kapağında metalik renkli cam kullanımı ve koyu renk zemin de bu vurguyu tamamlayan hoş ayrıntılar arasında.
Elbette mutfağınızda tek bir dekorasyon tarzından yana tercih yapmak zorunda değilsiniz. Bu mutfak adası modelinde gördüğünüz gibi standart ve şık bir köy evi stilini, farklı yaklaşımlar ve ayrıntılarıla çeşitlendirip hoş bir sentez yaratmanız her zaman mümkün. Tavana monte edilen endüstriyel görünümlü aydınlatma sistemi, karşı duvardaki rustik ahşap dekorasyon ve aslında modern bir görünümü olan mutfak adasının yine ahşap bir kütükle süslenmesi bunun nasıl yapılabileceğinin güzel örnekleri arasında. Sonuç olarak da ortaya birkaç farklı tarzın birbiriyle uyum içinde bir araya geldiği, davetkâr bir mutfak adası uygulaması çıkıyor.
Mutfağınızda endüstriyel ve pürüzsüz bir görünüm tercih ediyorsanız, bunun için kullanabileceğiniz en iyi malzeme paslanmaz çelik olabilir. Burada ada şeklinde bir uygulamasını gördüğümüz çelik malzeme kullanımı temizlik ve hijyen anlamında da önemli pratik avantajlar sunuyor. Bu mutfak adasının kendine özgü özelliklerinden biri ise, ortadaki tezgâhın tamamen zeminle bitişik inşa edilmek yerine küçük ayakların üzerine oturtulmuş olması. Sonuçta ortaya çıkan hem temiz, hem şık, hem de kullanışlı bir mutfak oluyor.
Peki bu mutfak adası modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.