Akdeniz tarzında en güzel oturma grupları

Yazdan kalma bir alışkanlıkla ruhlarında esen Akdeniz meltemlerini sonbaharda iç mekanlarına, daha doğrusu oturma odası veya salonlarına taşımak isteyenler için hazırladığımız bu yazımızda sizler için Akdeniz tarzını bünyesinde taşıyan on farklı oturma grubunu derledik. Yazımızın sınırları açısından on tane örnek seçebildik ancak bu durum bu güzel oturma gruplarının sayısının bu kadarla sınırlı kaldığı anlamına gelmiyor elbette. Sitemizin ilgili sayfalarında yapacağınız ufak bir gezintiyle dahi ne kadar mükemmel dekorasyon ve tasarım ürünlerinin bulunduğunu görme imkanına sahipsiniz.

Bir oturma grubu almayı planlarken, sevdiğiniz tarza karar verdikten sonra alternatif sayısı düşeceğinden karar verme konusunda bir hayli yol almış olacaksınız. Eğer bu yazının konusunu oluşturan Akdeniz tarzında karar kıldıysanız, bir sonraki adımda, oda veya salonunuzun büyüklüğünü ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Çekirdek bir aileyseniz daha kompakt bir model işinizi görebilecekken, kalabalık bir aileseyseniz ya da arkadaş veya iş toplantılarını evde yapmayı seviyor ya da planlıyorsanız daha geniş ve büyük çözümlere yönelmelisiniz. Bu durumda kanepelere ağırlık vermenizi tavsiye ederiz. Tek başına yaşayan şehirli bir profesyonel iseniz sizin için ufak bir kanepenin yanında belki bir-iki tane tekli koltuk yeterli olacaktır. Dekorasyon bir bütündür, dolayısıyla oturma grubunu almakla iş bitmiyor. Zeminlerinizi ve duvarlarınızı da seçtiğiniz tarz ve oturma gruplarıyla bir harmoni oluşturacak biçimde seçmelisiniz. Özellikle son dönemlerde tekrar popüler hale gelmeye başlayan duvar kağıtları konusuna ilgi duyuyorsanız yine sitemizde geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan ‘Estetik dostu ithal duvar kağıdı modelleri’ başlıklı yazımıza bir göz atmak fayda sağlayabilir. Akdeniz tarzı, minimalist tarzla birlikte son zamanlarda dekorasyon dünyasını domine eden tarzlardan biri haline geldi. Akdeniz’in o sıcak atmosferini evlerinde hissetmek isteyen dünyanın her yerinden dekoratör ve tasarım tüketicisi Akdeniz tarzında bir çekicilik bir cezbe buluyor. Başta da belirttiğimiz gibi sizin için bu yazımızda Akdeniz tarzını yansıtan on farklı örnek seçtik; ilk yedi örneğimiz farklı coğrafyalardan gelirken son üç örneğimizde Türk tasarımcıların örnek modellerini sizlere tanıtmaya gayret edeceğiz. Giriş bölümündeki bu kısa açıklamalarımızdan sonra şimdi örnek modellerimize daha yakından bakabiliriz.