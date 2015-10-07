Akdeniz tarzında en güzel oturma grupları

Yazdan kalma bir alışkanlıkla ruhlarında esen Akdeniz meltemlerini sonbaharda iç mekanlarına, daha doğrusu oturma odası veya salonlarına taşımak isteyenler için hazırladığımız bu yazımızda sizler için Akdeniz tarzını bünyesinde taşıyan on farklı oturma grubunu derledik. Yazımızın sınırları açısından on tane örnek seçebildik ancak bu durum bu güzel oturma gruplarının sayısının bu kadarla sınırlı kaldığı anlamına gelmiyor elbette. Sitemizin ilgili sayfalarında yapacağınız ufak bir gezintiyle dahi ne kadar mükemmel dekorasyon ve tasarım ürünlerinin bulunduğunu görme imkanına sahipsiniz.
Bir oturma grubu almayı planlarken, sevdiğiniz tarza karar verdikten sonra alternatif sayısı düşeceğinden karar verme konusunda bir hayli yol almış olacaksınız. Eğer bu yazının konusunu oluşturan Akdeniz tarzında karar kıldıysanız, bir sonraki adımda, oda veya salonunuzun büyüklüğünü ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Çekirdek bir aileyseniz daha kompakt bir model işinizi görebilecekken, kalabalık bir aileseyseniz ya da arkadaş veya iş toplantılarını evde yapmayı seviyor ya da planlıyorsanız daha geniş ve büyük çözümlere yönelmelisiniz. Bu durumda kanepelere ağırlık vermenizi tavsiye ederiz. Tek başına yaşayan şehirli bir profesyonel iseniz sizin için ufak bir kanepenin yanında belki bir-iki tane tekli koltuk yeterli olacaktır. Dekorasyon bir bütündür, dolayısıyla oturma grubunu almakla iş bitmiyor. Zeminlerinizi ve duvarlarınızı da seçtiğiniz tarz ve oturma gruplarıyla bir harmoni oluşturacak biçimde seçmelisiniz. Özellikle son dönemlerde tekrar popüler hale gelmeye başlayan duvar kağıtları konusuna ilgi duyuyorsanız yine sitemizde geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan ‘Estetik dostu ithal duvar kağıdı modelleri’ başlıklı yazımıza bir göz atmak fayda sağlayabilir. Akdeniz tarzı, minimalist tarzla birlikte son zamanlarda dekorasyon dünyasını domine eden tarzlardan biri haline geldi. Akdeniz’in o sıcak atmosferini evlerinde hissetmek isteyen dünyanın her yerinden dekoratör ve tasarım tüketicisi Akdeniz tarzında bir çekicilik bir cezbe buluyor. Başta da belirttiğimiz gibi sizin için bu yazımızda Akdeniz tarzını yansıtan on farklı örnek seçtik; ilk yedi örneğimiz farklı coğrafyalardan gelirken son üç örneğimizde Türk tasarımcıların örnek modellerini sizlere tanıtmaya gayret edeceğiz. Giriş bölümündeki bu kısa açıklamalarımızdan sonra şimdi örnek modellerimize daha yakından bakabiliriz.
Almanya bir Akdeniz ülkesi değil ama tasarımcılar bu akıma kendilerini kaptırmış görünüyor. Tahmin ettiğiniz üzere bu seferki oturma grubumuz Almanya’dan. Üstelik bugüne kadarki yazılarımızda yer vermediğimiz bir materyalden, bambudan yapılma. Klasik motifler de barındıran bu örneğimizde kahverengi bambuyla beyazın şıklı ve zerafetle buluşmasına tanıklık ediyoruz. Beş kişi kapasiteli bu oturma grubu estetiğin yanında konfor da vaad ederken, değişik tasarım çizgisiyle farklılıktan hoşlananlar için düşünülmesi gereken bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Akdeniz tarzı dekorasyonunun vazgeçilmez renklerindendir beyaz. Oturma grupları da elbette bundan azade değil. Her zaman neşe ve canlılıkla özdeşleşen Akdeniz kültürünü düşününce bunun çok da sürpriz bir durum olmadığını anlayabiliyoruz. Taş duvarların bambaşka bir güzellik kattığı bu odada da beyaz oturma grubuyla eşsiz bir estetik ve ihtişam, paradoksal bir biçimde sade kalıpar içerisinde sunulmuş. Estetik kaygıları karşılarken rahatlıktan da taviz vermeyen usta işi bir tasarım.
Akdeniz dekorasyon tarzı ya da kültüründen bahsetmişken İspanya’ya uğramamak elbette düşünülemez bile. Fotoğrafını gördüğünüz örnek modeli İspanya’dan seçtik. Büyük oturma odası veya salonlar ve görece daha kalabalık aile veya gruplar için tasarlandığı anlaşılan oturma grubunda iki büyük kanepenin yanında keskin çizgileriyle tekli bir koltuk da dikkati çekiyor, rengimiz ise tabii ki beyaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer Akdeniz’den bahsediyorsak, bolca beyaz renk görmeye alışmanız gerek. Bu salon dekorasyonunun adının ‘simetrik’ olması, belli bir düzen ve derli topluluktan hoşlananlara selendiğini ortaya koyuyor.
Yine İspanya’dan bir oturma grubuyla devam etmek istiyoruz ancak bu seferki oturma grubumuz tamamıyle bordonun hakimiyeti altında. Oldukça geniş bir oturma ve hatta uzanma imkanı sağlayan L şeklindeki biri büyük biri biraz daha mütevazi iki parçadan oluşan tasarımda bordo dışında bir renk görebilmek neredeyse mümkün değil. İspanya’nın o lezzetli şaraplarını hatırlatan rengiyle salonlarımızda arz-ı endam etmeye aday, şık bir tasarım.
Bu kez sadece üç kişilik bir kanepe örneğiyle devam ediyoruz. Ahşap zeminle sırıtmayacak şekilde dizayn edilen yine ahşap bacakların üzerinde duran bu kanepe yine beyaz rengin etkisi altında. Klasik vuruşlara sahip olmakla birlikte modern bir tasarım. Sadece fotoğrafına bakarak bile ne kadar konforlu olduğunu anlayabildiğiniz kanepenin artı hanesindeki en yğksek ğuan da buradan geliyor. Duvarda asılı duran enfes fotoğrafla da bu görsel şölenin güzelliği tamamlanmış.
Bu kez denizlerin koyu mavisini taşıyan bir tasarımla karşınızdayız. Boyutları birbirinden farklı iki adet iki kişilik kanepeden oluşmasıyla en büyük farkını ortaya koymuş. Zira dekorasyonda görmeye alışık olmadığımız bir durumdur bu: İkili, üçlü, tekli koltuklar elbette her zaman bir arada bulunabilir ama farklı ölçülerde iki adet ikişerli koltuk oldukça iddialı denebilir. Ancak bu durum asla estetikten taviz verildiği anlamına gelmemiş, fotoğraftan görebildiğimiz kadarıyla.
Akdeniz’in bir başka şirin coğrafyası olan Portekiz’e uğruyoruz bu kez. Daha mütevazi salon veya oturma odaları için tasarlandığı anlaşılan bu dekorasyonun tek veya çift olarak yaşayanlar için ideal ölçülerde olduğunu düşünüyoruz. Geniş oturma yüzeyi ve oldukça büyük ve yumuşak yastıklarıyla her şeyden önce rahatlık vaad ediyor. Koyu renklerden hoşlanmakla birlikte Akdeniz tarzından da vazgeçmek istemeyen okurlarımız için hiç tereddüt etmeden öenrebileceğimiz bir tasarım.
Yerel motifler taşıyan bu kırmızı oturma grubu şirin tatil ilçelerimizden Alanya’da yer alıyor. L şekli ve konforlu görünüşüyle beğeni toplayan oturma grubunu yine ayrı renkte tekli bir koltuk tamamlıyor. Özellikle yazlık evler ve mekanlar için ideal görünen bu oturma grubumuz rengiyle de göz kamaştıran bir tasarıma sahip.
Osmanoğulları Mobilya’ya ait bu renkli ve şık L şeklindeki kanepe mütevazi ölçülerini kullanılan renk seçimiyle usta işi bir ihtişam ve güzellik abidesine çevirmiş. Yalnızca koltuğun döşemesi şık değil aynı zamanda yastıklar için seçilen renk ve desenler de kanepenin geri kalan öğeleriyle uyum içinde. Tarzı sevenler tarafından asla kaçırılmaması gereken kanepemiz,fotoğrafta görüldüğü şekilde duvar ve zeminle de aynı frekansı taşıdığında görenleri hayran bırakan bir resim veriyor.
Son örneğimizi Katizi Mimarlık hazırladı. Ayvalık’ta yer alan bir ev için tasarlanan bu oturma grubunda ikiz kanepeler yer alıyor. Modern ve sade yapısıyla gözlere hitap ederken konfordan da taviz vermediği gibi kompakt yapılarıyla mekanda bir genişlik ve dolayısıyla bir ferahlık da sağladığı bir gerçek. Özellikle daha mütevazi boyutlardaki oda ve salonlar için birebir olduğunu düşünüyoruz.