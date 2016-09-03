Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı

Gelişen dünyada karşımıza çıkan en büyük problemlerden biri nüfus artışı ve buna bağlı olarak tüketimin artmasıyla birlikte doğal kaynaklarda yaşanan sıkıntılar. Özellikle bizimki gibi nüfus oranı yüksek ülkeler için daha da hayati bir önem taşıyan bu sorunu tamamen ortadan kaldıran bir çözüm yok gibi. Ancak yine de yapılacak bazı şeyler var. Bunların bir tanesi de ekolojik veya organik evler. Tabiata verilen zararı en aza indirmeye çalışan bu ev projelerinde tüm enerji ihtiyaçları mümkün olduğunca doğal yollarla çözülüyor. Bu evlerin bir diğer özelliği de inşaat yapımında çevreye ve insan sağlığına zararlı materyaller kullanmaması. Bugünkü projemiz Eco House Turkey tarafından inşa edilen kerpiç ev tasarımı. Hem ucuz hem tasarruflu bir malzeme olan kerpiç bu sayede tekrar trend olabilir.
Eğimli çatı ve kat planı evin geleneksel tarzda bir yapı olduğunu belli ediyor. Evin iskeletinde kullanılan ahşap aynı zamanda yalıtım malzemesi olarak da iş görüyor. Bunu daha sonra detaylı olarak inceleyeceğiz. Ahşap dışında evin inşaatında preslenmiş saman bloklar kullanılmış.
Resimde duvarların yani saman blokların iç kısmını görüyoruz. Kalın ahşaplarla sabitlenen saman blokta pencere veya kapı için delik oluşturulmuş. Kapı ve pencere takıldıktan sonra duvar kireç ve topraktan oluşan harçla sıvanacak. Bu doğal malzemeler sayesinde evin doğal bir havalandırma sistemi olacak. Çünkü kireç ve toprak karışımı harç beton gibi duvarların teneffüs etmesine engel olmaz.
Kerpiç dışında samanla da ilginç bir ev dekoru oluşturulabilir. Tüm duvarları saman balyaları ile kaplı salon oldukça etkileyici görünüyor. Eşyalar ise alabildiğine modern. Saman balyalarının üst üste konması sayesinde raf işlevi de görüyor. Son olarak çam tavanı ilginç bir kombinasyon meydana getirmiş.
Duvar dışında iç mekanda kullanılan saman bloklarından yapılma duvar rafları oldukça başarılı. Yan yana değil zikzak şeklinde hizalanması da eğlenceli bir manzara meydana getirmiş.
Kerpiç evin doğal görüntüsüne uyumlu olarak dekorasyonda abartıya kaçılmamış. Ölçülü, sade ve zarif bir mobilya seçimi var. Rahat örtülerle kaplı ikili kanepe, yine etnik bir tekstil malzemesiyle kaplanmış masa, odaya hareket katan hardal rengi tekli koltuk mobilyanın ana parçaları. Lambalar ise biraz daha yaratıcı. Kanepenin yanında duran yuvarlak lambanın masası kütüğü andıran şekilde. Tavandaki turuncu şekli diğer lamba ise epey neşeli.
Yoğun oranda ahşap kullanılan mutfak bu doğal malzeme seçiminden ötürü rustik bir atmosfer meydana getirmiş. Özellikle çatının yuvarlak şekli ve destekleyen kirişler ilgi mutfağı ilgi çekici yapıyor. Seçilen diğer mobilyalar da mutfağa uyumlu olarak ahşaptan yapılma.
Kerpiç evin pencere önüne oturmak için küçük bir bölme yapılarak duvardan koltuk elde edilmiş. Malzemenin doğallığı kadar işlevsel olarak kullanılması bir diğer avantajı. Duvardaki niş de dikkat çeken diğer öğe.
Kerpiç evin duvarlarının doğal bir havalandırması olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Bu sayede ev yazın serinken kışın çok sıcak. Böylece küçük bir şömine salonu ısıtmaya yetiyor. Bu açıdan bakınca odanın kalanını da görebiliyoruz. Şöminenin yanı çalışma odası olarak kullanılırken kitaplık da unutulmamış.
Kerpiç evlerde standart bir pencere mecbur değil. Tamamen ev sahibinin isteğine göre ayarlanıyor. Bu örnekte doğal gün ışığından bolca yararlanmak için büyük pencereler tercih edilmiş.
Kerpiç evlerin müstakil olması şart değil. Bu örnekte olduğu gibi iki katlı da inşa edebilirsiniz. Üstelik betonarme bir binaya göre çok daha ucuz.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Dünyanın ucundaymış gibi duran şaşırtıcı ahşap ev’ başlığına göz atabilirsiniz.