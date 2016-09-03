Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı



Gelişen dünyada karşımıza çıkan en büyük problemlerden biri nüfus artışı ve buna bağlı olarak tüketimin artmasıyla birlikte doğal kaynaklarda yaşanan sıkıntılar. Özellikle bizimki gibi nüfus oranı yüksek ülkeler için daha da hayati bir önem taşıyan bu sorunu tamamen ortadan kaldıran bir çözüm yok gibi. Ancak yine de yapılacak bazı şeyler var. Bunların bir tanesi de ekolojik veya organik evler. Tabiata verilen zararı en aza indirmeye çalışan bu ev projelerinde tüm enerji ihtiyaçları mümkün olduğunca doğal yollarla çözülüyor. Bu evlerin bir diğer özelliği de inşaat yapımında çevreye ve insan sağlığına zararlı materyaller kullanmaması. Bugünkü projemiz Eco House Turkey tarafından inşa edilen kerpiç ev tasarımı. Hem ucuz hem tasarruflu bir malzeme olan kerpiç bu sayede tekrar trend olabilir.