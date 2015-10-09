Cam raflar ile gelen sadelik

Raf sistemleri tüm mekanlar için olmazsa olmaz elemanlardır. Mekanınızın yapısına, kullanımınıza uygun biçimlere sahip ve tabi ki sizin zevkinize hitap edecek raf örnekleri günümüzde oldukça çeşitli. Dekorasyon üzerine üretilen ürün çeşitliliği de farklı tasarımların hayatımıza dahil olarak mekanların daha kişisel hale gelmesini sağlıyor. Farklı materyaller kullanılarak üretilen raf sistemleri arasında cam rafların ayrı bir güzelliği olur. Öncelikle malzemenin yapısı gereği cam raflar şeffaf oldukları için mekanın daha ferah görünmesini sağlarlar. Bununla birlikte bu tür raflara yerleştireceğiniz eşyalarınız ve gereçleriniz daha görünür olurlar. Biliyorsunuz camlar farklı renklerde de üretilmekte. Farklı renkler kullanılarak oluşturulan cam raflar gerek evlerinizde gerekse çalışma alanlarınızda ve işletmelerinizde dekorasyona değer katan unsurlar olarak yer alabiliyor. Sizler için hazırladığımız bu derlemede örneklerini görebileceğiniz gibi cam raflar ahşap, metal gibi farklı konstrüksiyonlar ile mükemmel uyum sağlayarak farklı tasarımların hayatınıza dahil olmasını olanaklı kılıyor. Sizin de camın mekana katacağı sadeliğe ilginiz varsa ve dekorasyonunuzda kullanmak istiyorsanız, farklı mekanlar için tasarlanmış örnekler size ilham verecek. Keyifli okumalar!
Çalışma odası dekorasyonunda şıklığı yakalamak sanıldığından çok daha zor olabilir. Fakat doğru planlamayla çalışma odanızı daha çok sevebilir, kendi alanınıza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Dosyaladığınız bir çok evrağınızı ve dekoratif aksesuarlarınızı pratik çözümlemelerle saklayabilmek aynı zamanda sizin çalışma disiplininizi olumlu anlamda etkileyebilir, çalışma odanız bir huzur ve keyif mekanına dönüşebilir. Örnek fotoğraftaki modern çalışma odası dekorasyonu alan kullanımı açısından son derece yalın tasarımları seçmiş. Çalışma bölümündeki duvarların ve tavanın bir kısmı ahşapla kaplanarak oda içinde ayrı bir alan yaratılmış izlenimi veriyor. Duvardaki ahşap çözümlemeye sabitlenmiş cam raflar bir kutu gibi tasarlanarak dış etkilerden korunmuş. Akvaryumları andıran cam raflar dilediğiniz aksesuarınızı koymanız için ideal ve pratik bir yaklaşımla uygulanmış.
Çalışma odası dekorasyonundaki en önemli elemanlardan biri elbette ki raflardır. Kullanacağınız raflar hem zevkinizi yansıtıp hem de pratik ve estetik unsurları barındırıyorsa çalışma disiplininiz günden güne artacak, içinde bulunduğunuz çalışma stresinden çalışma odanız sayesinde kurtulacaksınız. Örnek fotoğraftaki çalışma odası dekorasyonu çok az mobilyayla düzenli ve sade bir atmosfer yaratma anlamında başarılı gözüküyor. Duvarların ve çalışma dolabının beyaz olarak seçildiği mekanda sandalye ve masa rengi olarak siyah ve koyu gri tercih edilmiş. Bu tercih mekandaki kontrast renklerin uyumunu gösterir nitelikte. Neredeyse tavana kadar uzanan çalışma dolabı arasına cam raflar oturtularak bir dolap içerisinde hem kapalı hem de açık alan kullanımı sağlanmış. Oyuncakçılarda gördüğümüz cam vitrinleri anımsatan bu örneğe dilediğiniz kadar aksesuarınızı yerleştirebilir, her zaman görmek istediğiniz fotoğrafları ve biblolarınızı yerleştirebilirsiniz.
Modern çalışma odası örneklerinden biri olan örnek fotoğraf, çalışma odanızı çok farklı dekore edebileceğinizin göstergesi olmaya aday. Çalışma odasının duvarlarının bir kısmı tuğla olarak bırakılmış ve odanın genelinde hareket sağlanmış. Metal konstrüksiyon üzerine uygulanan ahşap ve cam raf düzenlemesi yekpare bir kütüphaneye dönüşerek çalışma odasının genel havasını belirlemiş. Kütüphanenin alt raf ve dolapları kapalı olarak tasarlanırken, geri kalan kısmı çeşitli büyüklükteki raflarla her tür malzemenin gireceği şekilde planlanmış. Yani siz dilerseniz kitaplarınızı ve dekoratif aksesuarlarınızı ahşap ve cam raflar sayesinde birlikte konumlandırabilir, odanın devingen havasına katkıda bulunabilirsiniz.
Kim demiş cam raflar sadece evde kullanılabilir diye? Artık birçok mağaza ve dükkan açık raf sistemlerini cam raflar sayesinde kolaylıkla sergileyebiliyor. Kullanılan ahşap ve metal raflar modern tasarımlarla hoş görünse de cam rafların yerini tutmadığı aşikar. Çünkü cam geçirgenliği sayesinde geride kalan tüm malzemelerin önüne geçme potansiyelinde. Örnek fotoğraftaki mağaza tasarımı cam raflar sayesinde ışıltılı ve ferah bir görünüme kavuştuğu gibi işlevselliği de içinde barındırıyor. Yerden yüksek olarak dizayn edilen lake ahşap dolaplar üzerinde aynı boyutta cam raflar kullanılmış. Bu raflar kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini kolaylıkla incelemenize ve denemenize katkı sağlayacak.
Cam raflardan oluşan bir kitaplık konstrüksiyonun daha görünür olduğu bir tasarımı beraberinde getirecektir. Bu örnekteki gibi alternatif ve tipik konstrüksiyon biçimleri de tasarıma dahil olursa yaşam alanınıza adeta bir sanat eseri katmış olursunuz. Organik formlu ahşap konstrüksiyon rafların cam olması sebebiyle daha da görünür hale geliyor. Uyarmadan geçmeyelim, böylesi harika tasarımlar üzerinde hiç bir eşya yokken bile o kadar etkili bir görünüme sahip ki siz de sadece göz zevkiniz için kullanabilirsiniz.
Küçük bir mutfağınız ve renkli bir kişiliğiniz mi var. Öyleyse bu uygulama sizin dekorasyonunuz için ideal olacaktır. Örnekte gördüğümüz gibi mutfağın tezgahı ile aynı boyutta açık raf sistemleri uygulanmış. Mavi renkte cam kullanılarak oluşturulan raflar gerek beyaz ile uyumuyla gerekse şeffaf görüntüsüyle mutfağa Akdeniz esintisini taşıyor değil mi? Siz de bu uygulamadan ilhamla mutfağınızı daha hareketli, renkli ve enerji dolu bir hale getirebilirsiniz.
Camların bir çok farklı malzeme ile mükemmel uyum yakaladığınız ve harika tasarımlara dönüştüğünü belirtmiştik. Tamamen camdan oluşan tasarımlar da uçucu etkisiyle kütleli eşyaların harika formlar olarak yaşam alanınızda yer almasını sağlıyor. Bu örnekte hafif griye çalan mavi renkteki camlar bir araya gelerek açık bir vitrin oluşturuyor. Camların kesimiyle oluşan biçim dalgaları andıran formlara dönüşüyor. Bu form da bütününde bu sistemi kullanacağınız mekana hem hareket getirecek hem de camın şeffaf yapısı sayesinde deniz ferahlığına benzer bir etki sağlayacaktır.
Ferforjeler metalin yapısı gereği daha ağır görünümü yansıtabilirler. Tabi bunda üretilen eşyanın klasik çizgilerde olmasının payı var. Bu antrede görülen cam raf uygulaması ferforje takımı daha görünür hale getirirken eşyaların daha hafif görünmesini sağlıyor. Siz de klasik görünümlü tasarımlardan hoşlanıyorsanız, antrenizde böylesi bir tasarımı kullanabilir, cam raf sayesinde de ferforjenin güzel işlemelerinin daha da göze hitap etmesini sağlayabilirsiniz.
Cam raflara sahip vitrin tasarımları, vitrine yerleştireceğiniz objelerin daha şık bir biçimde görünmesini sağlar. Bu örnek de oldukça ilham verici bir tasarım. Dairesel bir forma sahip vitrin ahşap ve camın mükemmel uyumunu taşıyor. Vitrinin alt ve üst kısmında bulunan dairesel ahşap parçalar yandan ince ahşap çitalar ile birbirine bağlanıyor ve formu bu dairenin boyutuna göre bükülmüş camlar tamamlıyor. Rafların taşıyıcısı metal aksamlar oldukça küçük boyutlarda tutulmuş ve alt ve üst kısımda zarif aydınlatma birimlerine eşlik ediyor. Bu sarı ışıklar vitrinin daha şık bir görünüme bürünmesini sağlayan önemli detaylardan. Böylelikle değer verdiğiniz objeleriniz daha iyi bir sunumla hayatınızın içinde yer alacak.
Daha fazla seçenek için Ahşap, cam raf ve dolaplarla çalışma alanlarınıza konfor katın başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Antreler sizi mekana davet eden önemli alanlardır. Eve ilk girdiğiniz bu yerlerde sade bir görüntüyle karşılaşmak için camın sadeliğini kullanabilirsiniz. VİZYON MİMARLIK VE DEKORASYON Kırklareli'nde gerçekleştirdiği projede cam kullanarak oldukça sade ve etkili bir görünüm elde etmiş. Görüldüğü gibi hareketli duvar kağıdı bulunan duvara katkı sağlayan bir unsur olarak göze çarpıyor cam raf. Yumuşak bir biçimde yayılan duvarda ve tavanda yer alan ışıklandırma sistemi de camın yansıtıcı özelliğiyle mekandaki ambiyansı daha da arttırıyor. Cam mobilya aynı genişliğe sahip iki parça cam ve duvarda da aynı dokunun kullanıldığı bir sütün ile tasarlanmış. Baktığımızda sütunun mekanla bütünleşen etkisi daha da vurgulanıyor böylelikle. Bu sade tasarım antrenizin havasını değiştirecek harika bir tasarım.