Cam raflar ile gelen sadelik

Cam raflara sahip vitrin tasarımları, vitrine yerleştireceğiniz objelerin daha şık bir biçimde görünmesini sağlar. Bu örnek de oldukça ilham verici bir tasarım. Dairesel bir forma sahip vitrin ahşap ve camın mükemmel uyumunu taşıyor. Vitrinin alt ve üst kısmında bulunan dairesel ahşap parçalar yandan ince ahşap çitalar ile birbirine bağlanıyor ve formu bu dairenin boyutuna göre bükülmüş camlar tamamlıyor. Rafların taşıyıcısı metal aksamlar oldukça küçük boyutlarda tutulmuş ve alt ve üst kısımda zarif aydınlatma birimlerine eşlik ediyor. Bu sarı ışıklar vitrinin daha şık bir görünüme bürünmesini sağlayan önemli detaylardan. Böylelikle değer verdiğiniz objeleriniz daha iyi bir sunumla hayatınızın içinde yer alacak.

Daha fazla seçenek için Ahşap, cam raf ve dolaplarla çalışma alanlarınıza konfor katın başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.