Sade, küçük ama çok zevkli bir ev

Tatil zamanı geldi ve neredeyse geçiyor. Henüz tatillerini bitirmeyenler için birbirinden özel tatil imkanları sunan projeleri derlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda turistlerin kiralaması için tasarlanan konfor sunan bir ev projesini tanıtacağız. Modern çözümlerle işlevsellik ve estetiği bir araya getiren projede, basit çizgilerle şıklık yaratmanın mümkün olacağına şahit olacaksınız. Özellikle dingin, huzur veren bir ev atmosferi için renk, doku ve materyallerin tercihi önemlidir. Hangi stil uygulanırsa uygulansın, göz yormayan ve karmaşa yaratmayan ev dekorasyonu huzur veren bir etki yaratır. Dilerseniz modern çizgilerle tasarlanan bu daireyi daha yakından tanıyalım.
Sadeliği ve yalınlığı ile dikkat çeken dış cephede pastel renkler kullanılmış. Yumuşak renklerle davetkar bir girişe sahip. Giriş kapısına giden taş kaplama yol, ahşap çit ve bitkilerle çevrili sempatik bir alan. Bu evin aynı zamanda bir garajı mevcut, dolayısıyla dışarıda otopark sorunu yok. İç açan cephesi ile bu evin iç mekan görsellerini inceleyelim. Ayrıca homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilginizi çeken örnek fikirlerden faydalanabilirsiniz.
Açık ve ferah atmosferi ile ışıl ışıl bir koridor. Özellikle davetkar girişler dekore etmek istiyorsanız, kullanılacak alanı daha ferah ve işlevsel hale getirecek opsiyonları tercih etmelisiniz. Uzun ve dar alanlarda açık renk tonlarında zemin tercihleri derinlik katacaktır. Koridora derinlik katan bir başka önemli detay ise ışıklandırma unsurları.
Koridorun sonundaki kapı geniş bir oturma odasına açılıyor. Farklı stil ve tarzları bir araya getiren dekorasyon örneğinde, klasik detaylarla modern çözümleri bir arada bulabilirsiniz. Eklektik stil yaklaşımı ile fark yaratan oda dekorasyonuna karakteristik öğeler katılıyor. Modern ve klasiği harmanlayan yaklaşımının yanı sıra, beyaz ve sade duvar ve tavan zeminleri tercih edilmiş. Zemin dokularındaki sadelik ile farklı stillerdeki objelerin kullanımına yer açılıyor ve zemin sağlanıyor.
Tatilinizi geçirmek istediğiniz evde mutfakta belki çok zaman geçirmeyeceksiniz. Fakat işlerinizi kolaylaştırması açısından işlevsellik her zaman ön planda tutulmalı. Burada ahşabın sıcak dokusu ile içinizi ısıtan bir mutfak görebilirsiniz. Huzur veren bir mutfak alanı için sıcak atmosfer oldukça etkilidir. Tatilde ise dinlenmek ve huzur yakalamak isteriz. Bu örnekte ayrıca döşeme zemini kaplaması ile mutfak dolapları kaplaması arasında renk uyumu ve ahenk söz konusu.
Mavi dinginliğin rengidir ve rahatlatır. Banyo dekorasyonuna hakim olan mavi renk, hem ideal hem de estetik unsurlar katıyor. Modern stil öğelerle tasarlanan banyoda derinlik katan cam duşakabin kullanımı tercih edilmiş. Seçkin dokunuşlarla mavi ve gri renk tonlarının zarafeti tüm banyoya yayılıyor. Sadelik ve basit çizgileri ile modern bir banyo.
Natürel renk tonları ile dingin bir yatak odası dekore edilmiş. Kahverengi tonları ve bej rengi natürel renkler arasında yer alır. Canlılık katan kırmızı tonları ise bu yatak odasına şıklık katan unsurlar arasında yer alıyor. Genel olarak konfor sunan tasarım anlayışı ile kaliteli bir uyku alanı sağlayan bir atmosfere sahip.
İç açan ferah bir teras olmadan tatili sonlandırmak istemezsiniz. Özellikle turistler için tasarlanan bu evde diğer alanlarda olduğu gibi konfor sunan bir teras dekorasyonu sağlanmış. Açık alanlarda doğal şık peyzaj mimarisi ve manzarası ile davetkar bir teras alanı. Tatile gelen turistler için keyifli bir dinlenme alanı. İçeceklerini yudumlarken keyifli sohbetler etmeyi arzulayanları bekliyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Ah benim olsa dediren 5 cazip ev' yazımız da ilginizi çekebilir.