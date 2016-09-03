Sade, küçük ama çok zevkli bir ev

İç açan ferah bir teras olmadan tatili sonlandırmak istemezsiniz. Özellikle turistler için tasarlanan bu evde diğer alanlarda olduğu gibi konfor sunan bir teras dekorasyonu sağlanmış. Açık alanlarda doğal şık peyzaj mimarisi ve manzarası ile davetkar bir teras alanı. Tatile gelen turistler için keyifli bir dinlenme alanı. İçeceklerini yudumlarken keyifli sohbetler etmeyi arzulayanları bekliyor.

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