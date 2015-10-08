Katlanır cam balkon sistemleri ile güzelleşen mekanlar

Katlanır cam balkon sistemleri müstakil olsun apartman dairesi olsun tüm yaşam alanları için hayatı değiştiren çözümler oldu. Tabi ki sadece evler için hayatı kolaylaştıran ürünler değil bu sistemler. İş yerleri için de alan kullanımını ve mekanın verimini, potansiyelini arttırırken dekorasyon değerini de yükselten elemanlar katlanır cam sistemleri. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de çoğu yapıda kullanılan cam sistemler, apartmanlarda balkonları özellikle kış aylarında atıl alanlar olma durumundan çıkarıyor. Önceleri kış yaklaşırken portatif masa ve sandalyeler gibi balkonlarda ya da verandalarda kullanılan güneşli günlerin eşyaları toparlanır ve kış boyu bu alanlar kullanılamazdı. Katlanır camlar sayesinde soğuk aylarda bu açık alanlar da daha işlevsel hale geldi. Balkonunuzda bu türden uygulamalar yapınca artık o alan bir sera etkisi de kazanacağı için çiçekleriniz ya da bitkileriniz için uygun sağlıklı ortamı sağlamış oluyor. Yaz kış mekanın düzenini değiştirmeden kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte özellikle kurutma makinesi olmayan evlerde büyük bir sorun olan çamaşır günleri için de cam balkonlar mantıklı çözümler. Sadece güneşli günlerde kullanabildiğiniz bu alanları cam sistemler sayesinde çamaşırlarınızı her zaman kurutabilirsiniz.

İşletmelerde de bu sistem kullanılmadan evvel pratik olmayan çözümler icat ediliyordu. Hepimizin gün içinde bir çok mekanda gördüğü gibi katlanıldığında oldukça az alan kaplayan katlanır cam sistemler yer alıyor artık. Çünkü geniş cam paneller mekanı hiç boğmadan, ışık kaynağını engellemeden ve mekanı kullanan müşterilerin görüş açılarını kapatmadan dışarıda gibi hissettikleri yerlere dönüştürüyor işletmeleri. Ayrıca bu paneller sayesinde bu alanları ısıtmak da daha kolay. Kısacası evlerin yanı sıra işletmeler için de vazgeçilmez çözümler.

Şimdi hazırladığımız derlemede farklı mimari yapılara uygulanmış katlanır cam balkon sistemlerine göz atabilir, yaşam alanınız ya da işletmeniz için yeni fikirler elde edebilirsiniz.