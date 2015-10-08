Katlanır cam balkon sistemleri ile güzelleşen mekanlar

Katlanır cam balkon sistemleri müstakil olsun apartman dairesi olsun tüm yaşam alanları için hayatı değiştiren çözümler oldu. Tabi ki sadece evler için hayatı kolaylaştıran ürünler değil bu sistemler. İş yerleri için de alan kullanımını ve mekanın verimini, potansiyelini arttırırken dekorasyon değerini de yükselten elemanlar katlanır cam sistemleri. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de çoğu yapıda kullanılan cam sistemler, apartmanlarda balkonları özellikle kış aylarında atıl alanlar olma durumundan çıkarıyor. Önceleri kış yaklaşırken portatif masa ve sandalyeler gibi balkonlarda ya da verandalarda kullanılan güneşli günlerin eşyaları toparlanır ve kış boyu bu alanlar kullanılamazdı. Katlanır camlar sayesinde soğuk aylarda bu açık alanlar da daha işlevsel hale geldi. Balkonunuzda bu türden uygulamalar yapınca artık o alan bir sera etkisi de kazanacağı için çiçekleriniz ya da bitkileriniz için uygun sağlıklı ortamı sağlamış oluyor. Yaz kış mekanın düzenini değiştirmeden kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte özellikle kurutma makinesi olmayan evlerde büyük bir sorun olan çamaşır günleri için de cam balkonlar mantıklı çözümler. Sadece güneşli günlerde kullanabildiğiniz bu alanları cam sistemler sayesinde çamaşırlarınızı her zaman kurutabilirsiniz.
İşletmelerde de bu sistem kullanılmadan evvel pratik olmayan çözümler icat ediliyordu. Hepimizin gün içinde bir çok mekanda gördüğü gibi katlanıldığında oldukça az alan kaplayan katlanır cam sistemler yer alıyor artık. Çünkü geniş cam paneller mekanı hiç boğmadan, ışık kaynağını engellemeden ve mekanı kullanan müşterilerin görüş açılarını kapatmadan dışarıda gibi hissettikleri yerlere dönüştürüyor işletmeleri. Ayrıca bu paneller sayesinde bu alanları ısıtmak da daha kolay. Kısacası evlerin yanı sıra işletmeler için de vazgeçilmez çözümler.
Şimdi hazırladığımız derlemede farklı mimari yapılara uygulanmış katlanır cam balkon sistemlerine göz atabilir, yaşam alanınız ya da işletmeniz için yeni fikirler elde edebilirsiniz.
Cam balkonların hayatı ne kadar kolaylaştırdığından bahsetmiştik. Bakın bu örnekte de müstakil bir eve eklenen verandanın nasıl daha işlevsel hale geldiği görülüyor. Ahşap pergole ile coğrafyanın doğasına uyumlu bir şekilde dekore edilen veranda güzel havalarda kullanılmak için mükemmel bir çözümleme. Verandanın iç kısmına bir mutfak bölümü de eklenmiş böylelikle iyi havalarda iç mekana hiç girmeden tüm zamanın dışarıda geçirilebilme olanağı oluşturulmuş. Bu güzel alana uygulanan cam balkon sayesinde de artık iyi hava kötü hava derdi ortadan kaldırılmış. Bakıldığında cam balkon ne ahşap pergolenin görüntüsüne müdahalede bulunuyor ne de manzaraya. Bu güzel veranda da yaz kış kullanılabilecek bir yaşam alanına dönüşüyor. Küçük bir ısıtma aracılığıyla kışları karlar altında bile keyifle yemeğinizi hazırlayıp dostlarla sıcak sohbetlere dalabilirsiniz bu mekanda.
Balkon sokak yarısıdır derler. Her insan evinde bir balkon olsun ve orada keyifli zamanlar geçirsin ister. Zaten balkonlu evlere bir kere alışanlar artık bu kullanımın keyfinden vazgeçemezler genellikle. Balkon keyfini balkonun boyutu belirlemez ama bu örnekte görüldüğü gibi geniş bir balkona da sahipseniz bu alanı kullanmanın da keyfi farklı olacaktır kuşkusuz. Burada balkonda mobilyaların bulunduğu görülüyor. Katlanır cam balkonlar sayesinde bu mekan eve dahil edilmiş. Geniş balkonda farklı oturma elemanlarıyla mekan bölümlenmiş. Bu durumda balkonun mimarisinin de etkisi var tabi ki. Dar uzun balkonda otururken cam paneller sayesinde manzaranızın keyfini hep çıkaracaksınız. Bu uygulamada balkonun tamamen açılabilir cam ile kaplandığı görülüyor. Dilerseniz bu büyük alanın sadece belli bir bölümünü kapanabilir cam ile düzenleyebilir, yaz kış açık kalacak bölümler bırakabilirsiniz. Cam balkon çözümlemeleriyle mekanınızı dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.
Katlanabilir cam sistemler sadece cam panellerden oluşan modellerle sınırlı değil. Salt cam paneller ile uygulanan modeller mekana daha az müdahalede bulunarak dekorasyondaki belirleyiciliği daha işlevsel düzlemde kalabiliyor. Ancak katlanır sistem kullanacağınız mekanda camların doğramaları da olsun isterseniz bu örnekte görülen türden modeller size hitap ediyor. Katlandığında kapladığı alan yine oldukça az olan bu modeller de mekana şık bir dokunuş katabiliyor. Buradaki gibi mat siyah metalden doğramalarla katlanır sisteminiz kapalı konumdayken şık bir dekorasyon ögesi haline gelebilir.
Cam balkon sistemlerini sadece çatısı bulunan balkon ya da verandalarınızın etrafını saran sistemler olarak düşünmeyin. Bakın bu örnekte eve eklemlenen ve konstrüksiyonu saran camlar ile sempatik bir görünüme sahip veranda görülüyor. Mekanın çatısı da cam panellerden oluşuyor ve böylelikle daha ışıklı bir alan elde ediliyor. Çatının cam olması gölge aradığınız zamanlarda da sorun değil, çünkü bu tür tasarımlara uygun üretilen perde sistemleri mevcut. Işığı dilediğiniz gibi kullanmanıza olanak sağlıyor bu perde sistemleri. Bahçenizde katlanır cam balkon sistemiyle böylesi şirin ve kişisel bir mekan gerçekleştirmek mümkün. Burada da çiçeklerin sardığı çiftlere göre küçük ama huzurlu bir ortam oluşturulmuş. Soğuk havalarda cam panelleri kapatarak bir kış bahçesine dönüşen bu ferah uygulama tam evinize göre.
Bu örnekte cam balkon sistemlerinin modern stile etkisinin görüldüğü ev oldukça göze çarpıyor. Geniş verandaya sahip evin oturma bölümü tamamen cam paneller ile kaplanmış. Camlar ısı yalıtımında da oldukça mantıklı malzemelerdendir. Görüldüğü gibi modernliğin tüm sadeliğini yansıtan bu evde de cam paneller mekanın daha ferah ve havadar olmasını sağlıyor. Katlanabilir cam sistemler aracılığıyla oturma odanızdayken kış aylarında verandanızı beyaza bürüyen karları sıcak kahvenizi yudumlarken izlemek istemez miydiniz? Sıcak havalarda yaşayacağınız deneyimi söylemeye bile gerek yok sanırım.
Özellikle apartmanda oturan kişiler için cam balkon sistemlerinin ne kadar işlevsel ve hayati önemde olduğunu belirtmiştik. Katlanır cam balkon sisteminden önce kapalı hale getirilmek istenen balkonlar apartmanın genel dış görünümünü negatif etkileyebiliyordu. Ancak bu şeffaf ve sade görünüme sahip sistemler binanın görüntüsünü bozmak bir yana yapının mimarisine şık bir etki sağlayan unsurlara dönüşüyor.
Katlanır cam balkon sistemlerinin modüler sistemi mekana zarif bir etki katar. Bu mekandaki uygulama da bu zarif etkiyi tam karşılar nitelikte. Evin iç bölümü ile dış mekanın sınırını belirlemek için bu sistemler bire bir. Görüldüğü gibi zemindeki karolar içeriyle dış kısmı bir bütün olarak algılamamızı sağlıyor. Sizin de verandaya bakan oturma odanız varsa katlanır cam sistemler ile bu sınırı belirleyebilir ve böylelikle her mevsim ferah ve havadar bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.
Katlanır cam balkon sistemleri illa ki uygulanan yerde zemine kadar uzanmak zorunda değil. Özellikle çocuklu aileler için balkonlardaki korkulukların önemi büyük. Hem güvenliği sağlamak hem de balkonun tamamı cam uygulamasıyla ferah olsun istiyorsanız bu çözüm tam size göre. Cam korkuluklar ile kaplanan balkonun üst kısmını katlanır sistem uygulamasıyla tamamlayabilirsiniz. Böylelikle görüntü bütünlüğünü sağlayarak daha ferah ve işlevsel bir balkon elde edebilirsiniz. PENPARK CAM BALKON SİSTEMLERİ bu konuda size oldukça faydalı öneriler getirebilecek profesyonellerden.
Bu örnekte görülen mekan katlanır sistemlerin ne kadar önemli olduğunu kanıtlar nitelikte. Cam balkon sistemleri günden güne gelişmekte ve özellikle ısı yalıtımı konusunda günümüzde oldukça gelişmiş durumda. Yani, yazın kullandığım gibi kullanamam balkon yine de soğuk olur, diye dert etmenize gerek yok. Bahçenize bakan verandanızı bu tür katlanır sistemler kullanarak yaz kış düzeninizi bozmadan keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bu görüntüye bakınca insanın orada olası geliyor değil mi?
Evinizin ya da işlettiğiniz mekanın bahçesinde yalıtılmış bir kamelya oluşturmak mı istiyorsunuz. Cam balkon sistemi bu iş için biçilmiş kaftan. Bu projede görüldüğü gibi çok sade bir konstrüksiyon çözümlemesiyle sade ve huzurlu oturma alanları gerçekleştirebilirsiniz. Bir ahşap platform aracılığıyla bahçe içinde oluşturulan alan camları ile hem mekanla bütünleşen hem de ayrılan özel bir alana dönüşüyor.
Daha fazla fikir için Cam balkonların büyüsü başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.