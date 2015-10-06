Salonlarınıza kişilik kazandıracak modern oturma grupları

Ev dekorasyonu her detayı özenle çalışılması gereken ciddi bir iştir. Gözden kaçıracağınız ufak bir ayrıntı bile rüküş bir görüntü oluşturabilir. Dekorasyonunuz sırasında renk dengesinden, aydınlatmaya, stil özelliklerinden, kullanılacak malzemelere kadar birçok konuda profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak her ne kadar uzman ellerden tavsiye alıyor da olsanız sizin de dekorasyon konusunda az çok fikir sahibi olmanız gerekecektir zira kişiliğinizi ve zevklerini yansıtacak, hobi ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek buna göre bir dekor yaratacak kişi yine siz olacaksınız. Tasarımcılar iç mimari ve dekorasyon konusunda her şeyi bilebilirler ama sizin zevk ve ihtiyaçlarınızı ancak siz bilebilirsiniz. Bu durumda, kendinizi doğru ifade etmenizi sağlayacak kaba taslak bir stil ve renk bilgisi işinizi görecektir. Ayrıca dekorasyona başlamadan önce evin diğer bireyleri ile oturup kullanılacak alanların özellikleri ve ihtiyacınız olan kişisel zevk ve hobi alanları ile ilgili istişare yapmakta fayda olacaktır.
Homify
profesyoneller ekibi olarak daha önce, dekorasyon, stiller, renkler
ve materyaller üzerine pratik bilgiler içeren birçok yazı
yayınladık. Sitemizde arama yaparak bunlara ulaşabilirsiniz.
Ayrıca “ürünler” ve
odalar sekmelerinde endüstriyelden,
iskandinava, modernden, asyatik stile, minimalden, klasiğe bütün
stillerde binlerce örnek tasarıma ve her ülkeden binlerce
tasarımcının profiline ulaşabilirsiniz. 2015 yılı ev dekorasyon
trendleri hakkında fikir ve önerilere ihtiyaç duyarsanız “2015 ev dekorasyonu trendleri” başlıklı yazımıza da bir göz
atabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlere ev dekorasyonunun en önemli alanı olan oturma odaları – salonlar üzerine işinizi kolaylaştıracak modern oturma grupları önerileri sunacağız. Birbirinden modern ve yaratıcı tasarımlar ile oturma odası dekorasyonunuz için ihtiyaç duyduğunuz ilham bu tasarımlarda olacak.
Son zamanlarda farklı model, renk ve desenlere sahip koltukların oluşturduğu kombinasyon takımlar çok moda. Bu popüler akımı desteklemek adına üreticiler ve tasarımcılar hem renk ve stil hem de model olarak uygun buldukları koltukları sizin yerinize kombine ederek görücüye sunuyorlar. Böylece, oturma odanızda farklı koltukları kullanarak bir oturma grubu oluşturmak istiyorsanız koltukları tek tek seçip birbirine uydurmanıza gerek kalmıyor. Hazır yapılmış kombinasyonu alıp kullanıyorsunuz. Son derece pratik ve misafirlerinize sizi bir kombinasyon dehası gibi gösterecek kadar da şık bir yöntem. İzmir'li Decora imzası taşıyan bu tasarım, yemek masası ve oturma grubundan oluşan dekoru ile göz dolduruyor. Her bir objesi ayrı ayrı düşünülerek oluşturulmuş son derece başarılı ve dikkat çeken bir kombinasyon.
Oturma grubu ya da koltuk takımı lazım olunca, insanların gidip mağazada satılan bir takımı olduğu gibi kapıp geldiği yıllar biraz geride kaldı. Artık dekorasyon ve stil dergi ve web sayfalarında yayınlanan milyonlarca farklı tasarımdan ilham alarak oluşturulmuş kombinasyonlar ya da özel tasarım tek veya takım ürünler moda. Özellikle oturma odası için konforlu ve pratik yapısı nedeniyle tercih edilen U mobilyalar oldukça popüler. Odanın bir köşesini çevreleyip, hem dekorda kolay bir şekilde merkez oluşturarak daha derli toplu bir görüntü sunan hem de pratik bir şekilde yerleştirilen U koltuklar tek bir ürün ile koskoca oturma odasını dekorunu oluşturuyor. Geriye bir kaç küçük aksesuar ve tekstil ürünü detayı ile stili tamamlamak kalıyor.
Uzun yıllardır dekorasyon kültürü içerisinde önemli bir yeri olan okuma köşeleri, beraberinde tekli okuma koltuklarını da dekorasyon kültürüne kazandırdı. Salonun stili veya yoğun rengi ne olursa olsun tamamen kendine has bir okuma köşesi oluşturmak, hem aynı mekanda iki farklı stil kullanarak farklı bir dekor yaratıyor, hem de size faklı stil ve uygulamaları tek bir dizaynda kullanma olanağı sunuyor. Eklektik bir tasarımın parçası olarak, okuma köşesi amacıyla kullanılan bu dekor başarılı seçimleriyle dikkat çekiyor. Brütal beton dekor ögesinin, klasik, modern ve country detaylar taşıyan mobilyalar ile yarattığı uyum size keyifli okuma saatleri sunacak gibi görünüyor.
Her stile ve dekora uyum sağlayabilen yapısı ve pratik kullanımı ile L koltuk takımları U takımlardan çok daha popülerdir. Hemen her mobilya mağazasında onlarca çeşidini bulabileceğiniz L koltuk takımları daha az yer kaplayan, daha kolay yerleştirilen ve son derece konforlu yapıları ile birçok dekorun tercihi oluyor. Bu dekorda kullanılan L koltuk takımı rengi ve dokusu ile stili tamamlarken yapısı ile de odanın merkezini oluşturarak dengeli ve düzenli bir dekor yaratıyor. Ayrıca geniş ve puf oturma alanları sayesinde kalabalık misafirleriniz için televizyon karşısı şekerlemeleriniz ve romantik sinema saatleriniz için de konforlu ortamlar sunuyor.
Deri ve düğmeli yapısı ve kapitone kaplaması ile rahatlık ve şıklığın sembolü olan chester koltuklar hem tek tek hem de takım olarak kullanılarak birbirinden güzel dekorlar yaratıyor. Her stile uyabilen ve farklı aksesuarlarla kullanıldığında son derece göz alıcı tasarımlar yaratan chester koltuklar binlerce farklı renk, doku ve modelde üretilen çeşitleriyle sizin de evinizi süsleyebilir. Oturma grubunuz içerisinde yer almasa bile tekli bir okuma koltuğu olarak odanın bir köşesine konduğunda dekorunuzu bambaşka bir stile taşıyacaktır.
Oturma grupları için en çok tercih edilen kumaş türlerinden olan deriler dekora tartışmasız şıklık katan bir ögedir. Özellikle ofis ve çalışma alanlarında kullanımı popüler olan deri mobilyalar ev tekstil sektörünün, yapışmayan, yakmayan ve deri görünümüne sahip suni deri malzemeler üretmesiyle ev dekorasyonumuzda daha sık kullanılır oldular. Hem daha hesaplı, hem daha ekolojik, hem daha kullanışlı olan suni ev tekstil derileri bütün bu artılarının yanında hiçbir canlıya zarar vermeksizin odalarınıza ulaşıyor. Odanıza şıklık katacak en kıymetli öge olan suni deri mobilyaları takım olarak kullanmasanız bile tek olarak mutlaka dekorunuza ekleyin.
Yine son zamanlarda popüler olan, tek bir koltuk üzerinde farklı renk ve desenler kullanma yöntemi, alışılmışın dışında dekorlar sunuyor. Özellikle kontrast renklerin ve uyumsuz gibi duran desenlerin bir arada kullanıldığı bu modeller kırk yama görüntüsü veren yapılarıyla bir çok detaya uyum sağlayabiliyorlar. Son derece de kullanışlı ve modern bir görünüme de sahipler.
Beyaz fona uygulanan bu dekor sade yapısı ve kusursuz bir rahatlığa sahip puf koltuk takımı ile dikkat çekiyor. Mükemmel bir uyumun son derece sade ögelerle sağlandığı, natürel tahta ve mermer unsurların kullanıldığı başarılı bir dekor. Dekorasyonda önceliğiniz sadelik ve rahatlık ise bu dekor sizin için ideal olabilir.
Takım oluşturulurken genelde geniş çok kişilik bir koltuk ile bir iki tane tekli parça birleştirilerek oluşturulur. Buna rağmen ikili koltuklar özellikle çalışma odası gibi alanlar için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca farklı son derece de popülerdir. Kullandığınız oturma grubundan bağımsız olarak farklı renk ve modellerde seçebilme özgürlüğü sunan ikilileri yatak odanızda, genç odasında veya çalışma odasında kullanabilirsiniz.
Tek başına kullanılabilen ikililerden konuşmuşken bu japon güzelini tanıtmadan geçmeyelim istedik. Her odada ve stilde kullanabileceğiniz bu sade ve mükemmel ikiliyi sıkıldıkça evin farklı alanlarına taşıyarak da kullanabilirsiniz. Özellikle giyinme odası, çalışma odası gibi alanlarınız varsa bunlardan bir tane edinmek çok işinize yarayabilir.