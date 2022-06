Salonlarınıza kişilik kazandıracak modern oturma grupları

Ev dekorasyonu her detayı özenle çalışılması gereken ciddi bir iştir. Gözden kaçıracağınız ufak bir ayrıntı bile rüküş bir görüntü oluşturabilir. Dekorasyonunuz sırasında renk dengesinden, aydınlatmaya, stil özelliklerinden, kullanılacak malzemelere kadar birçok konuda profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak her ne kadar uzman ellerden tavsiye alıyor da olsanız sizin de dekorasyon konusunda az çok fikir sahibi olmanız gerekecektir zira kişiliğinizi ve zevklerini yansıtacak, hobi ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek buna göre bir dekor yaratacak kişi yine siz olacaksınız. Tasarımcılar iç mimari ve dekorasyon konusunda her şeyi bilebilirler ama sizin zevk ve ihtiyaçlarınızı ancak siz bilebilirsiniz. Bu durumda, kendinizi doğru ifade etmenizi sağlayacak kaba taslak bir stil ve renk bilgisi işinizi görecektir. Ayrıca dekorasyona başlamadan önce evin diğer bireyleri ile oturup kullanılacak alanların özellikleri ve ihtiyacınız olan kişisel zevk ve hobi alanları ile ilgili istişare yapmakta fayda olacaktır.

Homify profesyoneller ekibi olarak daha önce, dekorasyon, stiller, renkler ve materyaller üzerine pratik bilgiler içeren birçok yazı yayınladık. Sitemizde arama yaparak bunlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca “ürünler” ve odalar sekmelerinde endüstriyelden, iskandinava, modernden, asyatik stile, minimalden, klasiğe bütün stillerde binlerce örnek tasarıma ve her ülkeden binlerce tasarımcının profiline ulaşabilirsiniz. 2015 yılı ev dekorasyon trendleri hakkında fikir ve önerilere ihtiyaç duyarsanız “2015 ev dekorasyonu trendleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere ev dekorasyonunun en önemli alanı olan oturma odaları – salonlar üzerine işinizi kolaylaştıracak modern oturma grupları önerileri sunacağız. Birbirinden modern ve yaratıcı tasarımlar ile oturma odası dekorasyonunuz için ihtiyaç duyduğunuz ilham bu tasarımlarda olacak.