Türkiye'den kusursuz harmoni örneği 7 salon

Başarılı bir dekorasyon oluşturabilmek için göz önünde bulundurulması gereken birçok unsur vardır. Bunların en önemlileri; mekanı verimli kullanabilmek, doğru aydınlatma ve ferahlık sağlayabilmek, konforlu ve ergonomik bir tasarım meydana getirebilmek, stil ve renk bütünlüğü sağlayarak harmonik bir görüntü oluşturmaktır. Tasarımcı ve dekoratörler bu unsurların hepsini ayrı ayrı hesaplayarak kusursuz dekorasyonlar yaratıyorlar. Peki sıradan bir odayı bu özellikleri taşıyacak bir tasarıma dönüştürebilmek için nelere dikkat etmek gerekir. Homify ekibi olarak bu yazımızda harmonik bir tasarım oluşturabilmek için dikkat etmeniz gereken incelikleri birbirinden güzel örnekler eşliğinde sunacağız. Türkiye'den 7 farklı oturma odası dekorasyonu bulabileceğiniz bu fikir yazısı salon dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir. Daha fazla örnek tasarım ve öneri bulmak isterseniz “Eviniz için Türkiye'den salon fikirleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Açık tonların ve modern çizgilerin başarılı bir şekilde kullanıldığı bu dekorasyon dengeli yerleşimi ile de dikkat çekiyor. Bir odak noktası belirlendikten sonra, o odak etrafında şekillendirilen dekorasyonlar segmentli dekorasyonlara göre her zaman daha derli toplu görünürler bu da odanın daha kullanışlı olacağının sinyalini verir. Eğer siz de konforlu ve modern bir oturma odası dekore etmek istiyorsanız, mobilyalarınızda hafif renk tonlarını tercih edebilir ve yalın bir şıklık sağlamak için duvar dekorasyonlarına yönelebilirsiniz.
Beyaz renk ferahlık ve aydınlık sağlamanın en etkili yolu olduğundan beyaz ağırlıklı dekorasyonlar her zaman en ferah görünenlerdir. Özellikle bu dekorasyonda olduğu gibi ışıklandırmalar ile desteklenen bir ferahlık her odanın ihtiyacıdır. Parlak yüzeylerin ve nötr renklerin tercih edildiği bu dekorasyon hem duvar ve tavan uygulamaları hem de mobilya ve aksesuarları ile göz dolduruyor.
Modern tasarım dendiğinde akla tam olarak böyle bir dizayn gelebilir. Harmonik bir görüntü oluşturmak için yakın renk tonlarının başarılı bir şekilde kullanıldığı dekorasyonda, modellerden kullanılan materyallere kadar her detay dikkat çekiyor. Konforlu, şık, modern, dengeli kısaca eksiksiz bir dekorasyon.
Başarılı bir dekorasyonun sırlarından biri de dizaynda şaşırtıcı ögeler barındırmaktır. Spot ışıklarla aydınlatılan duvar nişlerinden, televizyon ünitesi alanına kadar birçok detay bu tasarımı benzerlerinden ayırıyor. Krem tonlarının yoğun olarak kullanıldığı tasarımda ışıltılı aksesuarlar tercih edilmiş. Geniş pencereler sayesinde ferahlayan alanın kusursuz bir aydınlatması var. Ahşap zemin döşemesi ve rahat koltuk takımı modern ögeler olarak karşımıza çıkıyor.
Dekorasyonlarda kullanılan sıra dışı detaylar her zaman tasarımı özgünleştirir. Bu dekorasyonda da parametrik ögelere yer verilerek şık ve etkileyici bir stil oluşturulmuş. Ahşap zemin, mobilya ve ahşap duvar uygulamaları sayesinde modern bir görünüme kavuşan odada antrasit ve beyaz renkleri tercih edilmiş. Ahşap tonu ve yeşil ile de dekorasyon canlandırılmış. Ayrıca kullanılan aydınlatma ögeleri ve aksesuarlar da tasarımı zenginleştiriyor.
Beyaz rengin yoğunlukta kullanıldığı ferah dekorasyonlara bir diğer örneği de farklı bir stilden vermek isteriz. Gösterişli ögeleri ile modern tarzın dışına çıkan bu dekorasyonda kullanılan tema, odaya şıklık ve zengin bir görüntü kazandırmış. Salon dekorasyonunuzda ihtişamlı bir hava yakalamak istiyorsanız ama bir yandan da modern stilden vazgeçemiyorsanız bu dekorasyonu örnek olarak ele alabilirsiniz.
Beyaz ve antrasit tonlarının ahşap ile oluşturduğu kusursuz dengeye sarı vurgular ekleyen bu tasarım mükemmel bir harmoni yakalamış. Göz alıcı bir terasa açılan bu odanın ferahlık ve aydınlık gibi özellikleri mimari yapısından geliyor. Bu nedenle tasarımcı koyu renkleri büyük bir rahatlıkla kullanabilmiş. Renklerin yanı sıra kullanılan malzemelerin de şık ve modern bir stile işaret ettiğini söyleyebiliriz.