Türkiye'den kusursuz harmoni örneği 7 salon

Başarılı bir dekorasyon oluşturabilmek için göz önünde bulundurulması gereken birçok unsur vardır. Bunların en önemlileri; mekanı verimli kullanabilmek, doğru aydınlatma ve ferahlık sağlayabilmek, konforlu ve ergonomik bir tasarım meydana getirebilmek, stil ve renk bütünlüğü sağlayarak harmonik bir görüntü oluşturmaktır. Tasarımcı ve dekoratörler bu unsurların hepsini ayrı ayrı hesaplayarak kusursuz dekorasyonlar yaratıyorlar. Peki sıradan bir odayı bu özellikleri taşıyacak bir tasarıma dönüştürebilmek için nelere dikkat etmek gerekir. Homify ekibi olarak bu yazımızda harmonik bir tasarım oluşturabilmek için dikkat etmeniz gereken incelikleri birbirinden güzel örnekler eşliğinde sunacağız. Türkiye'den 7 farklı oturma odası dekorasyonu bulabileceğiniz bu fikir yazısı salon dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir. Daha fazla örnek tasarım ve öneri bulmak isterseniz “Eviniz için Türkiye'den salon fikirleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.