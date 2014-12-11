homify 360°: Meksika'da muhteşem bir villa

Meksika'daki bu rüya villanın banyosu ve yatak odası ise üst katta bulunuyor. Banyodaki eşyaların ve malzemelerin seçiminde de aynı modern ve purist yaklaşımın vurgulandığını görmek mümkün. Pürüzsüz beyazla açık ve sıcak renkli ahşapın bileşimi hem son derece şık ve asil, hem de gayet samimi ve sıcak görünen bir banyo atmosferi oluşturuyor.

Casa V'deki turumuz sona erdi. Siz bu evi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.