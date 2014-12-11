homify 360°: Meksika'da muhteşem bir villa

Bugünkü yazımızda size Meksikalı mimar Serrano Monjaraz'ın ülkenin başkenti Mexico City'de bulunan muhteşem villa projesini tanıtacağız. Doğal ışıktan maksimum faydalanmayı sağlayan devasa pencereleri, ahşap, beton ve cam gibi farklı malzemelerin uyumlu kullanımı ve genel olarak ilk bakışta insanı çarpan görkemli mimarisiyle Casa V adıyla bilinen bu villa hem eşsiz, hem de hayret verici güzellikte bir ev. Şimdi gelin isterseniz bu evi yakından tanıyalım.
Projenin mimarları bu evin tasarlanmasında doğal ışığı ve bundan en iyi şekilde faydalanmayı merkeze almışlar. Dolayısıyla ön cephe ve pencereler, sürekli yer değiştiren güneşten, günün her saatinde faydalanmayı ön plana alarak tasarlanmış. Bu bakımdan toplamda 800 m² büyüklüğünde bir arsada bulunan ve 740 m² alana yayılmış olan evin iç alanı her daim aydınlık bir atmosfere sahip olacak biçimde düzenlenmiş. Ayrıca ahşap, cam ve beton gibi farklı malzemelerin hem birbiriyle uyumlu, hem de evin modern çizgilerine uyacak şekilde dengeli kullanımının da Casa V'yi eşsiz kılan etkenlerden biri olduğunu görüyoruz.
Casa V'nin en özel taraflarından biri elbette evin son derece görkemli ve bir o kadar da davetkâr görünen giriş kısmı. Aslında evin ana girişi, burada gördüğümüz kısmın bir alt seviyesinde yer alıyor ve evin altındaki garaja açılıyor. Ancak bu giriş kısmının ilgi çekici bir özelliği var. O da su havuzunun altındaki büyük delik sayesinde, garajın bulunduğu bodrum katının da doğal ışıktan mahrum kalmaması ev eve giren konuklara başlarını kaldırıp yukarıdaki bahçeyi görme şansını tanıması. Tabii bu küçük havuzun evin ana kısmında otururken de hoş bir manzara oluşturması da cabası.
Alt kattaki ana girişten merdivenleri kullanarak evin farklı bölümlerine ve bahçeye erişebiliyorsunuz. Bu kısımda da tıpkı dış cephede olduğu gibi beton, ahşap ve cam malzemelerinin uyumlu ve dengeli bir kullanımını görüyoruz. Son derece hafif ve zarif görünen basamaklar, çok özenildiği belli olan ışıklandırma sistemiyle birleşince gayet asil bir manzara sunuyorlar.
Mümkün olduğunca açık ev konseptinin uygulandığı villanın alt katında oturma ve yemek bölümlerinden oluşan geniş bir salon görüyoruz. Geniş pencereler sayesinde bahçeyle adeta bütünleşmiş gibi görünen salonda da doğal ışıkla aydınlatmaya büyük önem verildiğini ve devasa pencerelerin nasıl işe yaradığını daha iyi görüyoruz. İç mekân dekorasyonunda ise, halı dışında açık renklerin hakim olduğu modern ve de yer yer minimalist bir üslûp tercih edilmiş.
Casa V'nin iç mekân dekorasyonundaki minimalist yaklaşımı özellikle mutfakta daha belirgin görebiliyorsunuz. Gri beton zemin, çelik aksamlar ve süt beyazı yüzeyler uyumlu ve hatta kısmen endüstriyel bir görünüm sunarken, bu mutfağın asıl çekici olan tarafı direk bahçeye açılan ve içerisiyle dışarısı arasında müthiş bir akışkanlık sağlayan pencereleri. Tamamen açılabilen bu pencereler sayesinde yemeklerinizi bahçede yemek ve adeta bahçeyi mutfağın organik bir parçası haline getirmek mümkün.
Meksika'daki bu rüya villanın banyosu ve yatak odası ise üst katta bulunuyor. Banyodaki eşyaların ve malzemelerin seçiminde de aynı modern ve purist yaklaşımın vurgulandığını görmek mümkün. Pürüzsüz beyazla açık ve sıcak renkli ahşapın bileşimi hem son derece şık ve asil, hem de gayet samimi ve sıcak görünen bir banyo atmosferi oluşturuyor.
Casa V'deki turumuz sona erdi. Siz bu evi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.