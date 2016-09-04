Yaz bitmeden uygulayabileceğiniz 10 şahane fikir

Bahar temizliğiyle birlikte evin dekorasyonunda da ufak değişiklikler yapmaktan yanaysanız sizin için harika fikirlerimiz var! Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere dekorasyonlarınızı canlandıracak önerileri birbirinden güzel örnek dizaynlar eşliğinde sunacağız. Halıları kaldırıp eve hava aldırmak için giriştiğiniz işi biraz daha genişleterek dekorasyonunuzu baştan yaratabilirsiniz. Detaylı tadilat ve yeni mobilyalar gibi masraflı çözümler yerine daha pratik ve hemen her eve uygulanabilir dekorasyon fikirlerini bu yazımızda bulacaksınız.
Bahar temizliği, evi baştan sona tazeleyen bir temizlik sürecidir. Bu süreçte genelde evin altı üstüne getirilir, kışlık eşyalar depolama alanlarına kaldırılır, yazlık eşyalar yerlerini alır, bahçe, veranda, teras gibi alanlar kullanıma hazırlanır, halılar kalkar, kilerler temizlenir ve ev adeta yenilenir. Peki bu kadar zahmete girişmişken bir kaç küçük değişiklikle evi farklı bir görünüme kavuşturmak istemez miydiniz? Belki kendi kendinize yapacağınız bir eşya ya da bir iki renk duvar boyasıyla yeni bir eve kavuşmanız mümkün. 2016 yılının renk trendlerini öğrenmek için de sizi “2016 için Pantone renk trendleri nelerdir?” başlıklı yazımıza davet ediyoruz.
Dekorasyonlara uygulanan farklı renk dengesi formülleri vardır. Tasarımcılar bu formüllerden yararlanarak kusursuz dizaynlar hazırlayabilirler. En popüler renk dengesi ise bu tasarımda gördüğünüz gibidir. Beyaz, gri ve siyah renklerinin monokromatik dengesi odasın geneline uygulanır birkaç küçük detay için ise canlı bir vurgu rengi seçilir. Bu tasarımda vurgu rengi olarak parlak sarı seçilmiş. Dekorasyonunuzda ufak ve etkili bir değişiklik yapmak istiyorsanız vurgu rengi olarak kullandığınız objeyi yenileyebilirsiniz. Örneğin bu dekorasyondaki sarı berjeri kırmızı kumaş ile kaplatmak ufak ama etkili bir çözüm olurdu.
Eğer balkon, teras ya da bahçeniz varsa yaz hazırlığına buralardan başlamak daha doğru olacaktır. Balkonlarında da bahçe tadını bulmak isteyenler için en ideal çözüm her zaman dikey bahçe uygulamalarıdır. Özel bir tohumlama ve drenaj sistemi ile duvara uygulanan dikey bahçeler evinizin iç mekanlarını bile capcanlı bahçelere dönüştürebilir. Renkli çiçekleri, aromatik bitkileri evinizin her yerinde yetiştirebilirsiniz.
Bir mekanı tazeleyip canlandırmanın kuşkusuz en etkili yolu bitkilendirmedir. İç mekanları bitkilendirmek için birçok farklı yöntem izleyebilirsiniz. Eğer evinizin mimari özellikleri uygunsa iç mekan bahçeleri ya da dikey bahçeler harika sonuçlar verebilir. Ancak evinde bu gibi alanlara yer ayıramayanlar için en ideal çözüm saksı ve vazolar olacaktır. Canlı ve güzel kokulu kır çiçeklerini saksı ve vazolarla evinizin her köşesine uygulayabilirsiniz.
En rahat ve şık mobilyaları seçmiş olsanız da bir süre sonra, minderleri çöküp, daha cılız ve rahatsız bir hale gelebiliyorlar bu nedenle birkaç yılda bir mobilyaları yeniletmekte yarar var. Bütün koltuk takımını değiştirmekten bahsetmiyoruz elbette. Mobilya döşemecileri eski koltuk takımlarını tamamen değiştirebilecek döşemeler yapıyorlar. Üstelik çok daha hesaplı bir yenileme yöntemi olarak değerlendirebilirsiniz. Siz de eski koltuk ve kanepelerinizi yeni minderler ve kumaşlarla döşeterek odanızı tazeleyin.
Eğer dekorasyonunuzda lacivert, sarı gibi canlı renkleri deri objeler ile birlikte kullanıyorsanız odanın havasını değiştirmek için yapabileceğiniz en iyi şey odaya altın ya da bakır görünümlü bir obje eklemek olacaktır. Birlikte harika bir kombinasyon oluşturan bu tonlar odayı baştan aşağıya tazeleyebilir.
Odanızın bir köşesini diğer alanların biraz dışında bir stile bürümek de eve farklılık katacaktır. Örneğin bir komodinin üzerini gelişigüzel kitap ve çiçeklerle dekore ederek farklı bir alan oluşturabilirsiniz. Bu spontane görüntü odanıza cozy bir hava kazandırır.
Yemek odası dekorasyonunuzu yenileyecek en hesaplı çözüm yeni bir masa örtüsüdür. Hemen her yerde yüzlerce farklı masa örtüsü bulabilirsiniz. Stilinize ve renk dengenize en uygun olanı seçin üzerine bir demet de taze çiçek bırakın ve yeni yemek odanızın keyfini sürün.
Son yıllarda yatak odalarında en çok tercih edilen renk tonları gül kurusu kartelasından seçiliyor. Yumuşak ve sıcak bir dekorasyon oluşturmak için en iyi tercih olan bu tonlar sizin odalarınızı da yenileyebilir. Bir iki kutu boya ile kolları sıvayıp farklı bir odaya kavuşabilirsiniz. Aynı rengin iki farklı tonunu duvarlarda kullanarak daha geniş görünen alanlar kazanabilirsiniz. Duvar renkleriyle uyumlu kırlent ve yatak örtüleri de edinirseniz odanız tamamen yenilenmiş olacaktır.
Palet, kasa, eski raflar ve eski ferforje eşyalardan üretilen yeni eşyalar hakkında birçok örnek görmüşsünüzdür. Peki bu palet yatak için ne düşünüyorsunuz? Yatağınızı yenilemek istiyorsanız pahalı bir karyola almak yerine böyle bir kendin yap projesine girişebilirsiniz. Ev yenilemeye başlamadan önce kendin yap projelerine göz atmakta yarar var.
Odalarınızı tarz sahibi bir hale getirmek için birkaç küçük ikonik eşya kullanmak yeterli olabilir. Bir Eames sandalye ya da bir Barcelona Chair edinerek stil sahibi bir dekorasyon kazanabilirsiniz. Bu konuda daha fazla fikir için sitemizde ikonik mobilyalar araması yapmanızı öneririz.