현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yaz bitmeden uygulayabileceğiniz 10 şahane fikir

Homify Homify
Home Inspiration, rigby & mac rigby & mac Eklektik Oturma Odası
Loading admin actions …

Bahar temizliğiyle birlikte evin dekorasyonunda da ufak değişiklikler yapmaktan yanaysanız sizin için harika fikirlerimiz var! Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere dekorasyonlarınızı canlandıracak önerileri birbirinden güzel örnek dizaynlar eşliğinde sunacağız. Halıları kaldırıp eve hava aldırmak için giriştiğiniz işi biraz daha genişleterek dekorasyonunuzu baştan yaratabilirsiniz. Detaylı tadilat ve yeni mobilyalar gibi masraflı çözümler yerine daha pratik ve hemen her eve uygulanabilir dekorasyon fikirlerini bu yazımızda bulacaksınız.

Bahar temizliği, evi baştan sona tazeleyen bir temizlik sürecidir. Bu süreçte genelde evin altı üstüne getirilir, kışlık eşyalar depolama alanlarına kaldırılır, yazlık eşyalar yerlerini alır, bahçe, veranda, teras gibi alanlar kullanıma hazırlanır, halılar kalkar, kilerler temizlenir ve ev adeta yenilenir. Peki bu kadar zahmete girişmişken bir kaç küçük değişiklikle evi farklı bir görünüme kavuşturmak istemez miydiniz? Belki kendi kendinize yapacağınız bir eşya ya da bir iki renk duvar boyasıyla yeni bir eve kavuşmanız mümkün. 2016 yılının renk trendlerini öğrenmek için de sizi “2016 için Pantone renk trendleri nelerdir?” başlıklı yazımıza davet ediyoruz.

Kontrast ve vurgu renkleriyle canlı tasarımlar

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt İskandinav Oturma Odası
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Dekorasyonlara uygulanan farklı renk dengesi formülleri vardır. Tasarımcılar bu formüllerden yararlanarak kusursuz dizaynlar hazırlayabilirler. En popüler renk dengesi ise bu tasarımda gördüğünüz gibidir. Beyaz, gri ve siyah renklerinin monokromatik dengesi odasın geneline uygulanır birkaç küçük detay için ise canlı bir vurgu rengi seçilir. Bu tasarımda vurgu rengi olarak parlak sarı seçilmiş. Dekorasyonunuzda ufak ve etkili bir değişiklik yapmak istiyorsanız vurgu rengi olarak kullandığınız objeyi yenileyebilirsiniz. Örneğin bu dekorasyondaki sarı berjeri kırmızı kumaş ile kaplatmak ufak ama etkili bir çözüm olurdu.

Dikey bahçe gibi yaratıcı uygulamalar

COBERTURA JOAQUIM ANTUNES , Eliane Mesquita Arquitetura Eliane Mesquita Arquitetura Modern Kış Bahçesi Beton Gri
Eliane Mesquita Arquitetura

Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura

Eğer balkon, teras ya da bahçeniz varsa yaz hazırlığına buralardan başlamak daha doğru olacaktır. Balkonlarında da bahçe tadını bulmak isteyenler için en ideal çözüm her zaman dikey bahçe uygulamalarıdır. Özel bir tohumlama ve drenaj sistemi ile duvara uygulanan dikey bahçeler evinizin iç mekanlarını bile capcanlı bahçelere dönüştürebilir. Renkli çiçekleri, aromatik bitkileri evinizin her yerinde yetiştirebilirsiniz. 

Çiçeklerle canlanan mekanlar

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma Mavi
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Bir mekanı tazeleyip canlandırmanın kuşkusuz en etkili yolu bitkilendirmedir. İç mekanları bitkilendirmek için birçok farklı yöntem izleyebilirsiniz. Eğer evinizin mimari özellikleri uygunsa iç mekan bahçeleri ya da dikey bahçeler harika sonuçlar verebilir. Ancak evinde bu gibi alanlara yer ayıramayanlar için en ideal çözüm saksı ve vazolar olacaktır. Canlı ve güzel kokulu kır çiçeklerini saksı ve vazolarla evinizin her köşesine uygulayabilirsiniz.  

Konforlu mobilyalar

Module wallpaper, U2 U2 Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
U2

U2
U2
U2

En rahat ve şık mobilyaları seçmiş olsanız da bir süre sonra, minderleri çöküp, daha cılız ve rahatsız bir hale gelebiliyorlar bu nedenle birkaç yılda bir mobilyaları yeniletmekte yarar var. Bütün koltuk takımını değiştirmekten bahsetmiyoruz elbette. Mobilya döşemecileri eski koltuk takımlarını tamamen değiştirebilecek döşemeler yapıyorlar. Üstelik çok daha hesaplı bir yenileme yöntemi olarak değerlendirebilirsiniz. Siz de eski koltuk ve kanepelerinizi yeni minderler ve kumaşlarla döşeterek odanızı tazeleyin.

Altın ve bakır objeler

Zeit für einen Tapetenwechsel!, Tapeterie Tapeterie Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Tapeterie

Tapeterie
Tapeterie
Tapeterie

Eğer dekorasyonunuzda lacivert, sarı gibi canlı renkleri deri objeler ile birlikte kullanıyorsanız odanın havasını değiştirmek için yapabileceğiniz en iyi şey odaya altın ya da bakır görünümlü bir obje eklemek olacaktır. Birlikte harika bir kombinasyon oluşturan bu tonlar odayı baştan aşağıya tazeleyebilir.  

Gelişigüzel yerleştirilmiş aksesuarlar

Copper Living rigby & mac Eklektik Oturma Odası
rigby &amp; mac

Copper Living

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Odanızın bir köşesini diğer alanların biraz dışında bir stile bürümek de eve farklılık katacaktır. Örneğin bir komodinin üzerini gelişigüzel kitap ve çiçeklerle dekore ederek farklı bir alan oluşturabilirsiniz. Bu spontane görüntü odanıza cozy bir hava kazandırır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yemek masalarını unutmayın!

Oro, Vajillas de Ultramar Vajillas de Ultramar Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
Vajillas de Ultramar

Vajillas de Ultramar
Vajillas de Ultramar
Vajillas de Ultramar

Yemek odası dekorasyonunuzu yenileyecek en hesaplı çözüm yeni bir masa örtüsüdür. Hemen her yerde yüzlerce farklı masa örtüsü bulabilirsiniz. Stilinize ve renk dengenize en uygun olanı seçin üzerine bir demet de taze çiçek bırakın ve yeni yemek odanızın keyfini sürün.

Yatak odaları için gül kurusu tonları

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Son yıllarda yatak odalarında en çok tercih edilen renk tonları gül kurusu kartelasından seçiliyor. Yumuşak ve sıcak bir dekorasyon oluşturmak için en iyi tercih olan bu tonlar sizin odalarınızı da yenileyebilir. Bir iki kutu boya ile kolları sıvayıp farklı bir odaya kavuşabilirsiniz. Aynı rengin iki farklı tonunu duvarlarda kullanarak daha geniş görünen alanlar kazanabilirsiniz. Duvar renkleriyle uyumlu kırlent ve yatak örtüleri de edinirseniz odanız tamamen yenilenmiş olacaktır.

Kendin yap projeleri

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci İskandinav Yatak Odası
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

Palet, kasa, eski raflar ve eski ferforje eşyalardan üretilen yeni eşyalar hakkında birçok örnek görmüşsünüzdür. Peki bu palet yatak için ne düşünüyorsunuz? Yatağınızı yenilemek istiyorsanız pahalı bir karyola almak yerine böyle bir kendin yap projesine girişebilirsiniz. Ev yenilemeye başlamadan önce kendin yap projelerine göz atmakta yarar var.

İkonik eşyalar

Unitapeten , TapetenStudio.de TapetenStudio.de Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
TapetenStudio.de

TapetenStudio.de
TapetenStudio.de
TapetenStudio.de

Odalarınızı tarz sahibi bir hale getirmek için birkaç küçük ikonik eşya kullanmak yeterli olabilir. Bir Eames sandalye ya da bir Barcelona Chair edinerek stil sahibi bir dekorasyon kazanabilirsiniz. Bu konuda daha fazla fikir için sitemizde ikonik mobilyalar araması yapmanızı öneririz. 

Ev dekorasyonu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler
Bu dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler