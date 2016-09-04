Yaz bitmeden uygulayabileceğiniz 10 şahane fikir

Bahar temizliğiyle birlikte evin dekorasyonunda da ufak değişiklikler yapmaktan yanaysanız sizin için harika fikirlerimiz var! Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere dekorasyonlarınızı canlandıracak önerileri birbirinden güzel örnek dizaynlar eşliğinde sunacağız. Halıları kaldırıp eve hava aldırmak için giriştiğiniz işi biraz daha genişleterek dekorasyonunuzu baştan yaratabilirsiniz. Detaylı tadilat ve yeni mobilyalar gibi masraflı çözümler yerine daha pratik ve hemen her eve uygulanabilir dekorasyon fikirlerini bu yazımızda bulacaksınız.

Bahar temizliği, evi baştan sona tazeleyen bir temizlik sürecidir. Bu süreçte genelde evin altı üstüne getirilir, kışlık eşyalar depolama alanlarına kaldırılır, yazlık eşyalar yerlerini alır, bahçe, veranda, teras gibi alanlar kullanıma hazırlanır, halılar kalkar, kilerler temizlenir ve ev adeta yenilenir. Peki bu kadar zahmete girişmişken bir kaç küçük değişiklikle evi farklı bir görünüme kavuşturmak istemez miydiniz? Belki kendi kendinize yapacağınız bir eşya ya da bir iki renk duvar boyasıyla yeni bir eve kavuşmanız mümkün. 2016 yılının renk trendlerini öğrenmek için de sizi “2016 için Pantone renk trendleri nelerdir?” başlıklı yazımıza davet ediyoruz.