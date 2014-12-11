Küçük mutfak dekorasyonu

Mutfağa ayrı bir oda ayırmak yerine onun için yeni bir oda açmaya ne dersiniz? Bu geleneksel Puglia evinde benzer bir yöntem izlenmiş. Duvara açılan oyuğa yerleştirilen mutfak araç gereçleri ve dolapları ufak ancak estetik bir görüntü yakalanmasını sağlamış.

Geriden gelen aydınlatma sayesinde mutfak olduğundan çok daha geniş gösterilmiş. Ayrıca oyuğun hemen yanına yerleştirilen zeytinyağı presiyle de geleneksel çizginin korunduğu vurgulanmış. Meşe ağacından yapılan bu pres, dekoratif amacının yanı sıra ufak bir masa olarak da kullanılabiliyor. Seçim size kalmış!