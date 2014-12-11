Küçük mutfak dekorasyonu

Büyük şehirlerde yaşayanların en büyük sorunlarından biri güç bela buldukları dairelerindeki mutfağın boyutudur. Öğrenciler ve genç çiftler genelde maddi açıdan avantajlı olduğu için 40-60 metrekare arasında bir daireyi tutarlar. Bu tip dairelerde de yaşam için gerekli olan tüm odalar küçük bir alana sığdırılır. Böylece mutfak, rahat bir yer olmaktan çıkar. Ancak yardımınıza koşmaya hazırız! Küçük mutfakları kullanışlı ve rahat bir alana çevirebilecek önerilerimizle karşınızdayız. Tek yapmanız gereken sorununuzu belirlemek ve ona uygun çözümü uygulamak!
Stüdyo dairelerde oturanların en büyük sıkıntısı mutfağın salonun bir köşesine iliştirilmesidir.
Odayla mutfak arasında boşluk bırakmak, kullanım alanını kısıtlamak dışında pek işe yaramayacaktır. Fotoğraftaki tasarımda eşyaların birbirini desteklediğini görüyoruz. Mutfakla oturma bölümü arasındaki mesafeyi de kanepeyle ocak arasına yerleştirilen dolap sağlamış.
Kanepenin yanındaki duvara oyulan bölümle de ufak bir kütüphane yaratılmış. Böylece salonun işlevi bir kez daha vurgulanmış. Elbette böylesi ufak bir salon-mutfak karışımına beyaz renk hakim olmuş. Bu renk seçimi sayesinde derinlik hissi yaratılmış ve eşyaların varlığı bir kez daha vurgulanmış. Kanepenin ve mutfak gereçlerinin koyu renkleri de bu derinliği pekiştirmiş.
Mutfağa ayrı bir oda ayırmak yerine onun için yeni bir oda açmaya ne dersiniz? Bu geleneksel Puglia evinde benzer bir yöntem izlenmiş. Duvara açılan oyuğa yerleştirilen mutfak araç gereçleri ve dolapları ufak ancak estetik bir görüntü yakalanmasını sağlamış.
Geriden gelen aydınlatma sayesinde mutfak olduğundan çok daha geniş gösterilmiş. Ayrıca oyuğun hemen yanına yerleştirilen zeytinyağı presiyle de geleneksel çizginin korunduğu vurgulanmış. Meşe ağacından yapılan bu pres, dekoratif amacının yanı sıra ufak bir masa olarak da kullanılabiliyor. Seçim size kalmış!
Gömme mutfağın eviyesi de bir hayli şık. Benzer bir şekilde mermere oyulan bu mutfak takımında lavabonun altındaki bölmeler de küçük ev aletlerini koymanız için tasarlanmış.
Mutfağın ortasına yerleştirilen ada biçimindeki tezgahın, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanması bir tasarım klasiğidir. Ancak klasiklerden vazgeçmemek de bazen çok işe yarayabiliyor. İhtiyaç duyduğunuz birkaç santimetrekarelik alanı bu sayede sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da konforunuzdan ödün vermiyorsunuz.
Fotoğraftaki dairede gördüğümüz üzere çatı katına yerleştirilen bu mutfak, doğru tezgah yerleşimi sayesinde ferah ve kullanışlı bir görünüme kavuşmuş.
Mutfağınız küçük olmasa bile mimari hatalar sonucunda nedeniyle dar ve uzun bir şekilde tasarlanmış olabilir. Böyle durumlarda yardımınıza uzun tezgahlar ve raflar koşacaktır.
Ayrıca böyle mutfaklarda dikey yerleşimlerden de yararlanabilirsiniz. Yüksek dolaplar, raflar ve saklama bölmeleri uzun duvarların kuşattığı mutfakta gerekli depolama alanına sahip olmanızı sağlayacaktır.
Yükseklikten yararlanılan bu mutfakta, ufak raflar ve gömme bölmeler görüyoruz. Fotoğraftaki alanda şişeler ustaca yerleştirilerek, fazla alan kaplamalarının önüne geçilmiş.
Küçük mutfakların en büyük sorunlarından biri de fazla ışık almamaları olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu tip ufak mutfaklarda, geniş pencereler göremiyoruz. Çözümse renk tercihinden geçiyor. Mobilyaların ve duvar renginin açık (tercihen beyaz) olması işinizi kolaylaştıracaktır.
Fotoğrafta da gördüğümüz gibi doğru renk seçimi az bir aydınlatmayla etkileyici bir görünüm elde etmenize yardımcı oluyor. Bu mutfaktaki beyaz rengin yanı sıra parlak metalik tezgah da şık ve rafine görünüme katkıda bulunuyor.
Mutfağınız küçükse eşyaların birbiri içine geçmesi sizin için çok mantıklı bir çözüm olacaktır. Fotoğrafta gördüğümüz yemek masası, uzun tezgahın içinden çıkıyor. Katlamalı ve geçmeli özelliğe sahip bu masa, yemek dışındaki zamanlarda tezgahın içinde kaybolarak mutfağınızın ferah görünümünü korumasını sağlıyor. Tabii bu masayı nasıl kullanacağınıza tamamen siz karar veriyorsunuz. İsterseniz çalışırken de onu çıkarıp, tezgah alanınızı artırabilirsiniz. Seçim sizin!
Yoğun şehir hayatı yüzünden yemek yerken televizyon izlemek kimimiz için bir zorunluluk hali alıyor. Ancak hem maliyeti, hem de kaplayacağı alan nedeniyle mutfağa televizyon koymak çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu noktada fotoğraftaki tasarım devreye giriyor. Bu mekanizma sayesinde en sevdiğiniz diziyi kaçırmayacak, en sevdiğiniz aşçının yemek programını izlerken onunla birlikte siz de çalışabileceksiniz.
Basitçe dolabın kapağına oyulan bir boşluğa sabitlenen televizyon, arkadan çıkan kabloyla prize bağlanıyor. Fırının hemen üstünde yer alan bu televizyon neredeyse hiç yer kaplamıyor!
Bu öneriyle çalışmamızı noktalıyoruz. Umarız mutfaklarınızı daha rahat kullanmanız için ilham verecek fikirler bulmuşuzdur!