Modern ev dekorasyonu

Modern tarzın yansıtıldığı bir ev tasarlamak için belli bir çizgiyi benimsemeniz gerekiyor. Karakterinizi yansıtan bu çizgi etrafında fikirlerinizi geliştirebilirsiniz. Farklı renkler ve farklı konumlandırmalar sayesinde de fikrinizi farklılaştırmanız mümkün. Salonu tasarlarken de göz önünde bulundurmanız gereken iki tarz var. Birincisi “daha az, daha iyi” mantığıyla yola çıkan Bauhaus tasarım okulu. İkincisi ise minimalist tasarım çizgisi.

Fotoğraftaki salonda mobilyalarla dekoratif objelerin muhteşem dengesini görüyoruz. Ortada yer alan şık cam sehpa ile üçlü kanepenin rengi uyumlu görünüyor. Bu uyumu hareketlendirense iki koltuğun rengi oluyor. Zaten bu pastel rengin hakim olduğu salonu da bu ufak renkli detaylar şekillendiriyor. “Daha az, daha iyi” mantığının burada sade bir biçimde uygulandığı görülüyor. Açık renkli boşlukları hareketlendiren renkli objeler sayesinde tasarım ferahlıyor.