Modern ev dekorasyonu

Modern dekorasyonun son yıllarda en gözde dekoratif çizgi olduğuna şüphe yok. Tarzların eklektik biçimde karıştırıldığı bu dekoratif anlayışı farklı türlerle karıştırmak olası. Minimalizmle veya İskandinav tarzıyla özetlenemeyecek kadar geniş olan modern dekorasyon anlayışı, elbette bu adı geçen türlerin hepsiyle etkileşim halindedir. Çözümler sunmayı ve farklı fikirlerle ufuk açmayı kendine görev edinmiş homify uzmanları, bugün modern dekorasyonun evlerimizdeki uygulamaları hakkında bir derlemeyle karşınızdalar…
Modern tarzın yansıtıldığı bir ev tasarlamak için belli bir çizgiyi benimsemeniz gerekiyor. Karakterinizi yansıtan bu çizgi etrafında fikirlerinizi geliştirebilirsiniz. Farklı renkler ve farklı konumlandırmalar sayesinde de fikrinizi farklılaştırmanız mümkün. Salonu tasarlarken de göz önünde bulundurmanız gereken iki tarz var. Birincisi “daha az, daha iyi” mantığıyla yola çıkan Bauhaus tasarım okulu. İkincisi ise minimalist tasarım çizgisi.
Fotoğraftaki salonda mobilyalarla dekoratif objelerin muhteşem dengesini görüyoruz. Ortada yer alan şık cam sehpa ile üçlü kanepenin rengi uyumlu görünüyor. Bu uyumu hareketlendirense iki koltuğun rengi oluyor. Zaten bu pastel rengin hakim olduğu salonu da bu ufak renkli detaylar şekillendiriyor. “Daha az, daha iyi” mantığının burada sade bir biçimde uygulandığı görülüyor. Açık renkli boşlukları hareketlendiren renkli objeler sayesinde tasarım ferahlıyor.
Modern tarzın bir diğer öne çıkan özelliği de keskin hatların, kıvrımlı yüzeylere tercih edilmesidir. Ancak düzenli kıvrımlarla yakalanacak bir uyum da tasarıma geometrik bir hava katmasının yanı sıra, sadeliğe de vurgu yapabilir.
Fotoğrafta gördüğümüz mutfak ve yemek odası tasarımında kısıtlı bir alanın ekonomik kullanımını görüyoruz. Tasarımcılar, bunu yaparken görsellikten de fedakarlık etmemişler. Odanın ortasından geçen kolon da bu tasarıma ustalıkla yedirilmiş. Dikdörtgen şeklindeki oda, laminant döşemeyle ve odaya hakim olan açık renkle uyumlu bir görüntü çizmiş. Bir önceki tasarımda olduğu gibi hareketliliği yeşil renkli sandalyelerle sağlamışlar. Ufak detayların böyle ustaca kullanımı, tasarımın çarpıcı bir hal almasını sağlamış. Ancak detaylar, odaya hakim olan çizginin önüne de geçmemiş ve modern tasarımın en şık örneklerinden biri ortaya konmuş.
Modern tasarımda minimalist ve endüstriyel çizginin karıştırılması da kullanılan malzemelerle sağlanıyor. Cam, ahşap veya çelik gibi farklı tipten malzemeleri, cilalı beton zeminlerin üzerinde uygulayarak etkileyici sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu farklı renk ve yüzeyler sayesinde sıcaklığı temizlik hissiyle buluşturmak hiç de zor olmuyor.
Burada da ufak bir alanın verimli kullanılmasına tanıklık ediyoruz. Buzdolabıyla derin dondurucunun hemen yanına yerleştirilen tezgahta ocak da yer alıyor. Duvardaki ışıklı desenler de mutfak dolaplarındaki yeşil renkli detayları ön plana çıkarıyorlar. Ayrıca paslanmaz çelikten mutfak gereçleri de dekorasyonu tamamlayan bir başka detay oluyorlar. Bu paslanmaz çelikten eşyaların mutfağın yıldızı olduğuna şüphe yok. Şık görünümlerinin yanı sıra uzun süre kullanılmalarıyla da ön plana çıkıyorlar ve çevreci bir mutfak çözümü sunuyorlar.
Aydınlatmanın modern tasarım çizgisinde önemli rol oynadığına hiç şüphe yok. Tabii ki doğal ışık kullanımı da bu noktada vazgeçilmez bir unsur olarak göze çarpıyor. Modern tasarıma sahip yatak odaları da doğal ışığın en verimli şekilde kullanılması için tasarlanıyorlar.
İskandinav tasarım çizgisine yakın duran komodinin ve yatak başlığının yanı sıra ahşap görünümlü döşemedeki tüylü halılar iç ısıtan bir görüntü sağlıyorlar. Bu görüntüyü geniş, sürgülü pencerelerden gelen güneş ışığı tamamlıyor. Doğal ışık kullanımı sayesinde odanın farklı saatlerde farklı desenlere bürünmesi sağlanmış. Ayrıca eşyaların sahip olduğu pastel renkler ile mobilyalara hakim olan beyaz renk arasındaki tezat da vurgulanmış.
Tanıtacağımız son bölümde farklı malzemelerin ve tarzların bir arada ustaca kullanıldığını görüyoruz. Yaratılan bu denge sayesinde banyoda çarpıcı bir görünüm elde edilmiş. Mutfakta olduğu gibi banyoda da temizliği ve düzeni ön planda tutmak gerektiğinden tasarım da bu yönde şekillenmiş. Geniş seramik yer döşemesinin hemen üstünde yer alan ahşap tezgahı yine seramikten lavabo tamamlıyor. Duş ve tuvalet bölümü de birbirinden cam bir panelle ayrılıyor.
Burada ufak alanlarda küçük detayların ve renkli dokunuşların ne kadar büyük fark yaratabileceğine bir kez daha şahit oluyoruz. Ayrıca farklı malzemelerin ustalıklı kullanımıyla yaşamınızı da kolaylaştıran detaylar sağlanıyor. Kolay temizlik imkanı veren seramik ve cam yüzeyler, sauna havası yaratan ahşap tezgahla iç ısıtan bir görünüme kavuşuyorlar.
Umarız bu tavsiyelerimiz işinize yaramıştır. Modern tasarıma sahip bir ev dekorasyonı yaparken, bu çalışmada belirtilen noktalardan ilham almanız bizi çok mutlu edecektir.