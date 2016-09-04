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Ev dekorasyonu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

Meral Eser Meral Eser
Bloomingville at House Envy, House Envy House Envy İskandinav Oturma Odası
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Ev dizaynı yapılırken renk, doku ve malzeme alternatiflerini bir arada değerlendirmek gerekir, hangi stil ve tarza uygun mobilya tercihleri yapılacağı bu aşamada belirlenir. Bununla beraber ışıklandırma unsurları, pratik fikirlerle döşeme zemininden alan kazandıran duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Günümüzde artık bakım kolaylığı sağlanan dikey bahçeler, bitki cepleri şık duvar dekorları oluşturmakta. Duvar resimleri, posterler ya da resim tabloları ile sanata yer açabilirsiniz. Sanat objelerini dekoratif fikirlerle değerlendirmek için dekoratif raf modellerini değerlendirebilir fark yaratan stilleri bir araya getirebilirsiniz. Ev dekorasyonu ile ilgili parlak fikirleri sizler için derledik, ilginizi çeken örnekler bulacağınızı umuyoruz. 

Şık aydınlatma unsurlarını ihmal etmeyin

Apartamento Cosmopolita, Spacemakers Spacemakers Modern Oturma Odası
Spacemakers

Spacemakers
Spacemakers
Spacemakers

İç mekanlarda mobilya tercihleri, dokular ve renkler kadar aydınlatma unsurları da önemlidir. Bir oturma odasının atmosferini ışıklandırma tamamen değiştirebilir. Özellikle oturma alanları ve dinlenme alanları için sarı ışık tercih edilirken, çalışma alanları, banyo ve daha dinamik atmosfer yaratılması istenen alanlarda beyaz ışık tercih edilir. Sıcak ve içinizi ısıtan bir atmosfer yakalamak istiyorsanız, güneş ışığı, yani doğal ışığa en yakın sarı ışık kullanımını tercih edebilirsiniz. Kasvetli görünümden kurtulmak ve fark yaratmak istiyorsanız aydınlatma aksesuarlarını gözden geçirin. Doğru aydınlatma, ölçülü ışık ve bölgesel ışık yoğunluğu ayarları bu aşamada dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Alanları pratik fikirlerle değerlendirin

azul, crónicas do habitar crónicas do habitar Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
crónicas do habitar

crónicas do habitar
crónicas do habitar
crónicas do habitar

Duvar dekorlarını hem işlevsel hem de estetik açıdan değerlendirmeye ne dersiniz? Örneğin mutfak alanında fonksiyonel bir duvar alanı oluşturmak için kara tahta günlük ihtiyaçları karşılayan bir araç olarak değerlendirilebilir. Geniş dolap kapakları için de evde kendi imkanlarınızla tasarlayabileceğiniz kara tahta modelleri mevcut. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Amaca göre renk dengesi oluşturun

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Eklektik Yatak Odası
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Eğer dingin bir yatak odası alanı oluşturmak istiyorsanız, uyku kalitesini arttıracak renk paletleri ile duvar zemini, döşeme ve tavan zemini kaplamalarını belirleyebilirsiniz. Pastel renkler hem dingin bir alan, hem de yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur. Beyaz zemin renkleri temiz bir uyku çekmenizi sağlarken, natürel dokularla bir araya getirildiğinde huzur veren bir atmosfer oluşturur. Yumuşak renk tonları, ferahlık ve dinginlik sağlayan açık renk tonları, mavinin dinginliği dinlenme alanları uygun renkler arasında yer alır.

Dekoratif fikirleri ayrıntılarla süsleyin

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Dekoratif duvar rafları döşeme zemininden alan kazanmanıza yardımcı olacaktır. Doğal materyalleri değerlendirmek, evinizde estetik bir görünüm kazandıracaktır. Üstelik maliyet açısından yaratıcı fikirlerle özgün dekorlar oluşturmak oldukça keyifli bir iştir. Country stil dekorasyon fikirlerinden etkileniyorsanız, ahşabın sıcaklığı, doğa ile iç içe bir yaklaşım sizin için ideal olacaktır. 

Duvar dekorlarında çeşitlilik kazandırın

Bloominville Storage Unit House Envy İskandinav Oturma Odası
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

Duvar resimleri, tablolar veya posterler bu iş için pratik duvar dekorları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Örneğin dikey bahçe dekorları olağanüstü duvar dekorları oluşturmanızı sağlayabilir. Arzulanan renklerdeki ceplerle oluşturulan bitki dekorları, dikey bahçeler ve dahası aradığınız dekor fikirleri arasında yer alabilir.

Anahtar kelimeler: Fonksiyonellik, estetik ve konfor

Современная эклектика, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Eklektik Oturma Odası
«Студия 3.14»

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Modern çözümlerde fonksiyonellik, estetik ve konfor ayrılmaz üçlüdür. Eğer günümüz modern ve çağdaş konutlarını yenilikçi tasarım anlayışları ile dekore etmek istiyorsanız, uygulanacak stil ve tarzları belirlerken işlevsellik, estetik ve konforu ön planda tutabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'İngiliz tarzı ev dekorasyonu' yazımız da ilginizi çekebilir.

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