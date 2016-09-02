Dağınık evler için 10 pratik fikir

Ev dekorasyonu sırasında harcadığımız emeğin belki on katını dekorasyonun bakımına ve korumasına harcayabiliyoruz. En kullanışlı mobilyaları, en çekici stili de uygulamış olsak dekorasyonu ilk haliyle muhafaza etmek biraz zordur. Özellikle evde sürekli dağınıklık çıkarmayı başarabilen insanlarla birlikte yaşıyorsak dekorasyonu temiz ve düzenli tutmak başlı başına bir iş olabilir. Bu yükü biraz hafifletmenin bazı pratik yolları var elbette. Örneğin daha fazla depolama alanı ve pratik askılık/taşıyıcılarla daha kolay düzenlenebilen bir dekorasyon oluşturulabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere evin dağınıklığına çözüm olabilecek önerile sunacağız. Birbirinden şık ve stil sahibi örnek tasarımlar ile vereceğimiz fikir ve önerileri mutlaka not edin.

Ev dekorasyonunun, düzenli tutulması en zor olan alanı mutfaklar olduğundan, mutfak dekorasyonlarına özel çözümleri de Daha düzenli bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak için 5 ideal çözüm başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.