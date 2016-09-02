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Dağınık evler için 10 pratik fikir

Homify Homify
SS15, The Cotswold Company The Cotswold Company Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
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Ev dekorasyonu sırasında harcadığımız emeğin belki on katını dekorasyonun bakımına ve korumasına harcayabiliyoruz. En kullanışlı mobilyaları, en çekici stili de uygulamış olsak dekorasyonu ilk haliyle muhafaza etmek biraz zordur. Özellikle evde sürekli dağınıklık çıkarmayı başarabilen insanlarla birlikte yaşıyorsak dekorasyonu temiz ve düzenli tutmak başlı başına bir iş olabilir. Bu yükü biraz hafifletmenin bazı pratik yolları var elbette. Örneğin daha fazla depolama alanı ve pratik askılık/taşıyıcılarla daha kolay düzenlenebilen bir dekorasyon oluşturulabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere evin dağınıklığına çözüm olabilecek önerile sunacağız. Birbirinden şık ve stil sahibi örnek tasarımlar ile vereceğimiz fikir ve önerileri mutlaka not edin.

Ev dekorasyonunun, düzenli tutulması en zor olan alanı mutfaklar olduğundan, mutfak dekorasyonlarına özel çözümleri de Daha düzenli bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak için 5 ideal çözüm başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Giyinme odaları

homify İskandinav Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Eğer evinizde giyinme odası olarak kullanabileceğiniz bir alanınız varsa evin bütün kalabalığını bir anda yok edebilirsiniz demektir. Giyinme odaları bütün duvarları raf ve dolaplardan oluşacak bir oda olacağından yalnızca yatak odanızın değil diğer odaların kalabalıklarını da giyinme odasında muhafaza edebilirsiniz. Örneğin nereye koyacağınızı bilemediğiniz yedek yatak örtülerinizi, mutfak tekstil ürünlerinizi bile giyinme odanızda koruyabilirsiniz. 

Merdiven altları

homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

homify
homify
homify

Evinizde değerlendirebileceğiniz en iyi alan merdiven altlarıdır. Merdiven altlarını birçok farklı şekilde depolama alanına çevirebilirsiniz. Marangozlardan yardım alarak birkaç ahşap levha ile merdiven altınızı kocaman bir gömme dolaba dönüştürmeniz mümkün. Yalnızca evinizde hangi tip depolama ürününe daha çok ihtiyacınız olduğunu belirleyin yeter. Daha fazla çekmeceye mi ihtiyacınız var yoksa dolaba mı? Ya da ayakkabılık için mi kullanmak istersiniz yoksa tel dolap olarak mı? Tek yapmanız gereken ihtiyaçlarınız belirleyip bir uzmandan yardım almak. 

Depolama özelliği bulunan bank ve oturaklar

Tetbury Hall Bench with Cushion The Cotswold Company Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
The Cotswold Company

Tetbury Hall Bench with Cushion

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Evinizin bazı köşelerinde kullanmayı düşündüğünüz bank ve oturakları seçerken çok fonksiyonlu olmasına dikkat edin. Aynı anda depolama alanı olarak kullanabilen mobilyalar kurtarıcınız olacaktır. Özellikle bahçe ve teras gibi alanlarda bu tip mobilyalar çok işinize yarayabilir. Bütün bahçe ekipmanlarınızı bu şekilde saklayabilirsiniz.  

Modüler tasarım

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
Mimode Mimarlık/Architecture

MAVİŞEHİR VİLLA A.B.

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

Modüler tasarım bir odayı daha verimli kullanmanın en ideal yoludur. Modüler tasarımda odanızın mimari özelliklerine ve ölçülerine göre özel olarak üretilen mobilya ve ekipmanlar kullanılır. Bu sayede odaların en kuytu alanlarını bile değerlendirmiş olursunuz. Bu nedenle dekorasyona başlarken modüler ürünlerden yararlanmak çok işinize yarar. 

Pratik taşıyıcılar

Coffee Bar Atölye Çatı İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
Atölye Çatı

Coffee Bar

Atölye Çatı
Atölye Çatı
Atölye Çatı

Mutfağınızın bir duvarına böyle bir taşıyıcı monte ederek kendinize yeni bir raf alanı kazandırabilirsiniz. Kahve setiniz için ya da küçük mutfak aletleri için böyle bir alan oluşturmak mutfak tezgahınıza nefes aldıracaktır. Böylece daha düzenli bir tezgaha kavuşabilirsiniz. Üstelik böyle bir taşıyıcıyı yaptırmak hiç de zor ve masraflı olmayacaktır.  

Sepet ve dekoratif çuvallar

HASIRIN YUMUŞAK DOKUNUŞU EVİNİZDE Euro Flora İç Dekorasyon
Euro Flora

HASIRIN YUMUŞAK DOKUNUŞU EVİNİZDE

Euro Flora
Euro Flora
Euro Flora

Çamaşır odası, yatak odası ve banyo gibi alanların olmazsa olmazı bu sepetlerdir. Kirli çamaşırlar için, ütülenecekler için, temizlik malzemeleri ya da bezler için bu tip sepetleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Stilinize ve dekorasyon renklerinize uygun hasır ve rattan sepetlerden bol bol edinin.

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Mutfak adaları

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orge Yapı Tasarım

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Mutfaklarınızda yeterli depolama alanı yoksa mutfak adalarını değerlendirebilirsiniz. Eğer mutfağınızın merkezi yeterince genişse hiç düşünmeyin hemen dekorasyonunuza uygun bir mutfak adası siparişi verin. Hem ek tezgah hem ek depolama alanı hem de masa olarak değerlendirebileceğiniz mutfak adaları çok yönlü ve fonksiyonel bir mutfak ekipmanıdır.  

Kiler ve depolar

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Ev İçiDepo
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

Mutfağınızda kiler veya depo olarak kullanabileceğiniz bir alan varsa içini mutlaka bu şekilde yaptırın. Ne kadar çok raf ve çekmece olursa o kadar iyi. Mutfaklar evin en çok kalabalığa sahip alanı olduğundan bütün bu malzemeleri muhafaza edecek raf ve dolaplara ihtiyacınız olacak. 

Raflı paravanlar

bSquary Designmöbel und Regale aus Hamburg und nachhaltigem Holz, bSquary Designs bSquary Designs Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
bSquary Designs

bSquary Designs
bSquary Designs
bSquary Designs

Daha düzenli bir görünüm kazanmak için kullanılan ve aynı oda içerisindeki iki alanı birbirinden ayıran paravanların, raf ve dolap özellikli olanlarını mutlaka değerlendirin. Bu çok yönlü mobilyalar hem dağınıklığınızı azaltır hem de odalarınıza daha düzenli bir yerleşim sağlar.  

Renkli kasa ve kutular

ESTANTERÍAS CON CAJAS DE FRUTA, 613materika 613materika Ev İçiDepo
613materika

613materika
613materika
613materika

Çalışma odası ve ders masası gibi alanlarda da çok fazla dağınıklık çıkabilir. Bunun için raf ve çekmece gibi depolama alanlarına bolca ihtiyacınız olacak. Eğer yeni birer mobilya alma şansınız yoksa bu tip kasa ve kutuları ek depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Üstelik farklı renklerle dekorasyonunuzu da canlandırabilirsiniz.

Büyüleyici dönüşüm: Pastel renklerle ferahlayan alanlar
Dağınık evler için derlediğimiz bu fikirlere sizin de ekleyecekleriniz var mı?

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