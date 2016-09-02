Dağınık evler için 10 pratik fikir

Ev dekorasyonu sırasında harcadığımız emeğin belki on katını dekorasyonun bakımına ve korumasına harcayabiliyoruz. En kullanışlı mobilyaları, en çekici stili de uygulamış olsak dekorasyonu ilk haliyle muhafaza etmek biraz zordur. Özellikle evde sürekli dağınıklık çıkarmayı başarabilen insanlarla birlikte yaşıyorsak dekorasyonu temiz ve düzenli tutmak başlı başına bir iş olabilir. Bu yükü biraz hafifletmenin bazı pratik yolları var elbette. Örneğin daha fazla depolama alanı ve pratik askılık/taşıyıcılarla daha kolay düzenlenebilen bir dekorasyon oluşturulabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere evin dağınıklığına çözüm olabilecek önerile sunacağız. Birbirinden şık ve stil sahibi örnek tasarımlar ile vereceğimiz fikir ve önerileri mutlaka not edin.
Ev dekorasyonunun,
düzenli tutulması en zor olan alanı mutfaklar olduğundan, mutfak
dekorasyonlarına özel çözümleri de
Daha düzenli bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak için 5 ideal çözüm başlıklı
yazımızda bulabilirsiniz.
Eğer evinizde giyinme odası olarak kullanabileceğiniz bir alanınız varsa evin bütün kalabalığını bir anda yok edebilirsiniz demektir. Giyinme odaları bütün duvarları raf ve dolaplardan oluşacak bir oda olacağından yalnızca yatak odanızın değil diğer odaların kalabalıklarını da giyinme odasında muhafaza edebilirsiniz. Örneğin nereye koyacağınızı bilemediğiniz yedek yatak örtülerinizi, mutfak tekstil ürünlerinizi bile giyinme odanızda koruyabilirsiniz.
Evinizde değerlendirebileceğiniz en iyi alan merdiven altlarıdır. Merdiven altlarını birçok farklı şekilde depolama alanına çevirebilirsiniz. Marangozlardan yardım alarak birkaç ahşap levha ile merdiven altınızı kocaman bir gömme dolaba dönüştürmeniz mümkün. Yalnızca evinizde hangi tip depolama ürününe daha çok ihtiyacınız olduğunu belirleyin yeter. Daha fazla çekmeceye mi ihtiyacınız var yoksa dolaba mı? Ya da ayakkabılık için mi kullanmak istersiniz yoksa tel dolap olarak mı? Tek yapmanız gereken ihtiyaçlarınız belirleyip bir uzmandan yardım almak.
Evinizin bazı köşelerinde kullanmayı düşündüğünüz bank ve oturakları seçerken çok fonksiyonlu olmasına dikkat edin. Aynı anda depolama alanı olarak kullanabilen mobilyalar kurtarıcınız olacaktır. Özellikle bahçe ve teras gibi alanlarda bu tip mobilyalar çok işinize yarayabilir. Bütün bahçe ekipmanlarınızı bu şekilde saklayabilirsiniz.
Modüler tasarım bir odayı daha verimli kullanmanın en ideal yoludur. Modüler tasarımda odanızın mimari özelliklerine ve ölçülerine göre özel olarak üretilen mobilya ve ekipmanlar kullanılır. Bu sayede odaların en kuytu alanlarını bile değerlendirmiş olursunuz. Bu nedenle dekorasyona başlarken modüler ürünlerden yararlanmak çok işinize yarar.
Mutfağınızın bir duvarına böyle bir taşıyıcı monte ederek kendinize yeni bir raf alanı kazandırabilirsiniz. Kahve setiniz için ya da küçük mutfak aletleri için böyle bir alan oluşturmak mutfak tezgahınıza nefes aldıracaktır. Böylece daha düzenli bir tezgaha kavuşabilirsiniz. Üstelik böyle bir taşıyıcıyı yaptırmak hiç de zor ve masraflı olmayacaktır.
Çamaşır odası, yatak odası ve banyo gibi alanların olmazsa olmazı bu sepetlerdir. Kirli çamaşırlar için, ütülenecekler için, temizlik malzemeleri ya da bezler için bu tip sepetleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Stilinize ve dekorasyon renklerinize uygun hasır ve rattan sepetlerden bol bol edinin.
Mutfaklarınızda yeterli depolama alanı yoksa mutfak adalarını değerlendirebilirsiniz. Eğer mutfağınızın merkezi yeterince genişse hiç düşünmeyin hemen dekorasyonunuza uygun bir mutfak adası siparişi verin. Hem ek tezgah hem ek depolama alanı hem de masa olarak değerlendirebileceğiniz mutfak adaları çok yönlü ve fonksiyonel bir mutfak ekipmanıdır.
Mutfağınızda kiler veya depo olarak kullanabileceğiniz bir alan varsa içini mutlaka bu şekilde yaptırın. Ne kadar çok raf ve çekmece olursa o kadar iyi. Mutfaklar evin en çok kalabalığa sahip alanı olduğundan bütün bu malzemeleri muhafaza edecek raf ve dolaplara ihtiyacınız olacak.
Daha düzenli bir görünüm kazanmak için kullanılan ve aynı oda içerisindeki iki alanı birbirinden ayıran paravanların, raf ve dolap özellikli olanlarını mutlaka değerlendirin. Bu çok yönlü mobilyalar hem dağınıklığınızı azaltır hem de odalarınıza daha düzenli bir yerleşim sağlar.
Çalışma odası ve ders masası gibi alanlarda da çok fazla dağınıklık çıkabilir. Bunun için raf ve çekmece gibi depolama alanlarına bolca ihtiyacınız olacak. Eğer yeni birer mobilya alma şansınız yoksa bu tip kasa ve kutuları ek depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Üstelik farklı renklerle dekorasyonunuzu da canlandırabilirsiniz.