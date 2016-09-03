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Türkiye'den keşke benim olsa dedirten 6 ev

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Evler
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İnsanlar, tarzlarına ve kişiliklerine göre ev modellerine ilgi duyar ve bu modellere sahip olmak için sürekli bir dönüşüm ve yapılandırma projesi ile evlerinde dekorasyonlar yaparlar. Günümüzde birbirinden  farklı ve çok güzel dış cephelere sahip evler  inşa  edilmiş ve insanların hayallerindeki kadar zarif ve şık ev modelleri ortaya çıkarılmıştır. Dünya üzerinde  insanları mest eden güzellikte, insanların hayranlığını kazanmış birbirinden muhteşem evler olduğu gibi ülkemizde de muhteşem güzellikte ve çekici evler vardır. Görür görmez keşke benimde böyle bir evim olsa duygusunu bizlere yaşatan ve muhteşem görselliği ile hayranlık uyandıran bu evleri homify farkı ile inceliyoruz. Sizler için bir araya getirilmiş Türkiye'de yer alan ve gördüğünüzde sahip olma duygusu uyandıran, hayallerinizdeki kadar güzel ve şık evleri yakından inceleyelim.

Ahşap ve doğallık

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

 Bir evin doğal bir dekorasyona sahip olması kadar inşa malzemelerinin de doğal olması gereklidir. Örnek evimizde olduğu gibi evin tüm inşa malzemelerini ahşap malzemeden kullanıldığında ortaya oldukça doğal ve insana huzur veren bir ev çıkacaktır. Arazi içerisinde ahşapların nemden ve sudan korunması için betonarme zemin üzerine  oturtulması evin çok daha uzun ömürlü olmasını sağladığı gibi çekicilik de kazandıracaktır.

Bahçe ve dış cephe

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Ülkemizde yer alan bir başka çekici ve görsel ev örneği de resimde yer alan ve bahçesi, dış cephesi peyzajı ile muhteşem bir uyuma sahip olan evdir. Yeşil çim bahçe de keyif yapabileceğiniz, verandasında güneşlenebileceğiniz, akşama yemeklerini yiyebileceğiniz bu ev  aynı zamanda titiz bir tasarım sonucunda oluşturulmuştur. Renk seçimleri ve uyumu ile insanı içine çeken huzur veren bir ev olarak insanların beğenisini kazanmıştır.

Minimalist tasarımlar

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Evler görsel olmaları amacıyla çok şık bir tasarımla inşa edildikleri gibi  minimalist bir düzende de tasarlanıp inşa edilirler. Resimde yer alan yarı ahşap yarı betonarme evimizde olduğu gibi oldukça sade bir tasarımda tasarlanmış ve uygulanmış olan bu ev taşıyıcı kolonları beton geri kalanı ise sadece ahşaptan yapılmıştır. Doğal renkleri korunan ve şıklığı ile ön plana çıkan bu ev kırsal bölgelerde yaşayanların hayallerindeki ev örneğidir.

Amerikan evleri

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Gençliğimizde izlediğimiz amerikan dizilerinde çok gördüğümüz amerikan evlerine sahip olmak bir çoğumuzun hayalidir. Örnek resimde yer alan ve Trabzon'da yer alan bu amerikan evi bahçe düzeni, dış cephesi, renk seçimleri ile adete muhteşem ve insana huzur veren bir ev olmuş. Özellikle bahçe içinde yürüyüş yollarındaki zarafet evin kendi zarafetini ikiye katlamış.

Villa tarzı evler

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Villa tarzı evler, bahçeleri, verandaları, terasları ve şık dekorasyonları ile herkesin sahip olmak istediği evlerdir. Herkesin hayalini kurduğu ev örneği olarak resimde yer alan villa tarzı evler ülkemizde geniş araziler üzerine kurulmuş ve yalıtım için mantolaması yapılmış modelleri ile kullanılmaktadır. Bu ev örneğinde olduğu gibi şık ve kaliteli bir yalıtım ile bahçe peyzajı birleştiğinde insanın içinden çıkmak istemeyeceği bir ev ortaya çıkıyor.

Tasarım harikası

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ülkemizde modern mimari ile tasarlanmış olan tasarım harikası evler de yer almaktadır. Resimde yer alan ve kıyı bölgemizde bulunan bu ev örneğinde olduğu gibi granit yürüme yolları ve aralıklı beyaz taşlar ile çok şık ve zarif bir  tasarıma imza atılmış. Yürüyüş yolu ve ana girişi bu kadar zarif olan evin genel tasarımı da muhteşem bir çalışma ile zarif ve görsel olacak şekilde tasarlanıp uygulanmış. 

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