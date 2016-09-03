Türkiye'den keşke benim olsa dedirten 6 ev

İnsanlar, tarzlarına ve kişiliklerine göre ev modellerine ilgi duyar ve bu modellere sahip olmak için sürekli bir dönüşüm ve yapılandırma projesi ile evlerinde dekorasyonlar yaparlar. Günümüzde birbirinden farklı ve çok güzel dış cephelere sahip evler inşa edilmiş ve insanların hayallerindeki kadar zarif ve şık ev modelleri ortaya çıkarılmıştır. Dünya üzerinde insanları mest eden güzellikte, insanların hayranlığını kazanmış birbirinden muhteşem evler olduğu gibi ülkemizde de muhteşem güzellikte ve çekici evler vardır. Görür görmez keşke benimde böyle bir evim olsa duygusunu bizlere yaşatan ve muhteşem görselliği ile hayranlık uyandıran bu evleri homify farkı ile inceliyoruz. Sizler için bir araya getirilmiş Türkiye'de yer alan ve gördüğünüzde sahip olma duygusu uyandıran, hayallerinizdeki kadar güzel ve şık evleri yakından inceleyelim.
Bir evin doğal bir dekorasyona sahip olması kadar inşa malzemelerinin de doğal olması gereklidir. Örnek evimizde olduğu gibi evin tüm inşa malzemelerini ahşap malzemeden kullanıldığında ortaya oldukça doğal ve insana huzur veren bir ev çıkacaktır. Arazi içerisinde ahşapların nemden ve sudan korunması için betonarme zemin üzerine oturtulması evin çok daha uzun ömürlü olmasını sağladığı gibi çekicilik de kazandıracaktır.
Ülkemizde yer alan bir başka çekici ve görsel ev örneği de resimde yer alan ve bahçesi, dış cephesi peyzajı ile muhteşem bir uyuma sahip olan evdir. Yeşil çim bahçe de keyif yapabileceğiniz, verandasında güneşlenebileceğiniz, akşama yemeklerini yiyebileceğiniz bu ev aynı zamanda titiz bir tasarım sonucunda oluşturulmuştur. Renk seçimleri ve uyumu ile insanı içine çeken huzur veren bir ev olarak insanların beğenisini kazanmıştır.
Evler görsel olmaları amacıyla çok şık bir tasarımla inşa edildikleri gibi minimalist bir düzende de tasarlanıp inşa edilirler. Resimde yer alan yarı ahşap yarı betonarme evimizde olduğu gibi oldukça sade bir tasarımda tasarlanmış ve uygulanmış olan bu ev taşıyıcı kolonları beton geri kalanı ise sadece ahşaptan yapılmıştır. Doğal renkleri korunan ve şıklığı ile ön plana çıkan bu ev kırsal bölgelerde yaşayanların hayallerindeki ev örneğidir.
Gençliğimizde izlediğimiz amerikan dizilerinde çok gördüğümüz amerikan evlerine sahip olmak bir çoğumuzun hayalidir. Örnek resimde yer alan ve Trabzon'da yer alan bu amerikan evi bahçe düzeni, dış cephesi, renk seçimleri ile adete muhteşem ve insana huzur veren bir ev olmuş. Özellikle bahçe içinde yürüyüş yollarındaki zarafet evin kendi zarafetini ikiye katlamış.
Villa tarzı evler, bahçeleri, verandaları, terasları ve şık dekorasyonları ile herkesin sahip olmak istediği evlerdir. Herkesin hayalini kurduğu ev örneği olarak resimde yer alan villa tarzı evler ülkemizde geniş araziler üzerine kurulmuş ve yalıtım için mantolaması yapılmış modelleri ile kullanılmaktadır. Bu ev örneğinde olduğu gibi şık ve kaliteli bir yalıtım ile bahçe peyzajı birleştiğinde insanın içinden çıkmak istemeyeceği bir ev ortaya çıkıyor.
Ülkemizde modern mimari ile tasarlanmış olan tasarım harikası evler de yer almaktadır. Resimde yer alan ve kıyı bölgemizde bulunan bu ev örneğinde olduğu gibi granit yürüme yolları ve aralıklı beyaz taşlar ile çok şık ve zarif bir tasarıma imza atılmış. Yürüyüş yolu ve ana girişi bu kadar zarif olan evin genel tasarımı da muhteşem bir çalışma ile zarif ve görsel olacak şekilde tasarlanıp uygulanmış.