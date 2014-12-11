Sancaktepe'de büyüleyici bir daire

Bugün sizleri İstanbul'da zarafeti ve asaletiyle göz alıcı bir görünüm sunan bir rezidans dairesinde küçük bir tura çıkarıp, iç mekân dekorasyonunda tutarlılık ve bütünlük anlayışının iyi bir zevkle birleşmesi halinde nasıl mucizelere imza atabileceğini göstereceğiz. İstanbul-Sancaktepe'de bulunan 160 metrekarelik dairenin iç mekân tasarımı, Cenk Saracoğlu tarafından kurulan 34 Architechts adlı yerli şirkete ait.

Evinizi baştan aşağıya değiştirmek ya da yeni ev düzmek istiyorsanız, her bir parçasına özen gösterilmiş olan bu şahane daire size fikir ve ilham verebilir. Buyrun birlikte kısa bir tur atalım: