Sancaktepe'de büyüleyici bir daire

Bugün sizleri İstanbul'da zarafeti ve asaletiyle göz alıcı bir görünüm sunan bir rezidans dairesinde küçük bir tura çıkarıp, iç mekân dekorasyonunda tutarlılık ve bütünlük anlayışının iyi bir zevkle birleşmesi halinde nasıl mucizelere imza atabileceğini göstereceğiz. İstanbul-Sancaktepe'de bulunan 160 metrekarelik dairenin iç mekân tasarımı, Cenk Saracoğlu tarafından kurulan 34 Architechts adlı yerli şirkete ait.
Evinizi baştan aşağıya değiştirmek ya da yeni ev düzmek istiyorsanız, her bir parçasına özen gösterilmiş olan bu şahane daire size fikir ve ilham verebilir. Buyrun birlikte kısa bir tur atalım:
Siyah-beyaz şıklığının vurgulandığı mutfakta, zeminde yine farklı bir malzemenin kullanıldığını görüyoruz. İlginç bir şekilde evin tamamındaki tek canlı renk vurgusu da mutfakta doğal meyveler ve sağ taraftaki haki yeşil tabaklarla sağlanmış. Mutfağın genelinde ise evin diğer odalarında da gördüğümüz pürüzsüz, akışkan ve saf tasarım dilinin ve modern yaklaşımın aynen devam ettiğini görüyoruz.
Bu asil dairenin tüm odalarında dikkati çeken, ama evin salonunda özellikle belirgin hale gelen karakteristik siyah, beyaz ve gri tonları dışındaki renklerin neredeyse hiç kullanılmaması. Modern, hatta yer yer minimalist diyebileceğimiz bir tarzın egemen olduğu dairede, her zaman asil, pür ve etkileyici bir görüntü yaratan siyah-beyaz uyumu olabilecek en işlevsel ve zevkli biçimde kullanılıyor ve özellikle doğal ışıkla da birleşince göz alıcı bir görüntü oluşturuyor. Zaten bu evi en özel kılan unsurlardan biri de söz konusu tercihin son derece bilinçli ve planlı bir şekilde evin tamamında vurgulanması ve mekâna göre küçük vurgular ve ilavelerle zenginleştirilmesi. Yani dekorasyon açısından karşımızda bir yamalı bohça değil, bütünlük ve ciddiyet sahibi, hem estetik hem de pratik kullanımın düşünüldüğü bir daire var.
Siyah-beyaz uyumunun damga vurduğu salonda bir ara renk olarak zeminde tercih edilen ahşap malzeme, mekâna sıcaklık katarken, geniş pencerelerden odaya sokulan doğal ışık da bir başka yumuşatıcı etken olarak iş görüyor. Tasarımcının özel ve kendine özgü dokunuşlarını ise normalde modern bir stile sahip olan odaya eklenen, daha klasik görünümlü şık avize ve ahşap tablalı yuvarlak yemek masasında görüyorsunuz.
Bu salonu özel kılan unsurlardan biri de duvarı adeta bir çağdaş sanat galerisi şıklığına kavuşturan ve konteskti bilenler için aynı zamanda postmodern bir espri işlevi de gören yazı. Duvarda gördüğünüz Latince metin normalde grafik tasarım ve yayıncılık alanlarında, daha sonra başka bir metinle doldurulacak olan alanlarda geçici bir dolgu malzemesi olarak kullanılan standart bir metin. Belki de tasarımcı metin için bırakılan alanı evin içinde yaşayanların anıları doldursun istedi. Yine bu fotoğraftaki gri mum ve beyaz şık vazoların çok fazla göze batmadan salona kattığı şıklığa da dikkatinizi çekeriz.
Yukarıda da söylediğimiz gibi D.A Evi'nin en önemli özelliği renk ve tarz seçiminin tutarlı bir şekilde evin tüm odalarına uygulanmış olması. Siyah ve beyaz dışında kullanılan ekstra renklerin de ara tonlar olmasına ve bu bütünlük için sırıtmamalarına dikkat edilmiş. Boydan boya pencereleri sayesinde sıcak bir doğal ışığa sahip olan bu yatak odasında da aynı asaleti hissetmek mümkün. Doğal taşların kullanıldığı zemin, beyaz renkli göze batmayan tavan ışıkları ve başucu lambasının, son derece şık desenlere sahip bir yatak örtüsüyle tamamlanması odaya büyülü bir hava katarken; sağ tarafta gördüğünüz tasarım lambanın şıklığına da dikkat çekmek isteriz.
Böyle bir eve de böylesine güzel bir banyo yakışırdı herhalde. Mutfaktaki mermer zeminin aynen kullanıldığı banyo evin genelindeki tasarım dilinin yine aynı estetik anlayışla uygulandığı ve siyahın ağırbaşlılığı ve asaletiyle şekilllenen bir mekân.
İstanbul'daki bu evin iç mekân düzenlemesini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.