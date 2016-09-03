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Beyaz mutfaklar için 6 farklı öneri

umit atdağ umit atdağ
VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO MutfakMutfak Tezgâhları
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Mutfak modellerine ev hanımları ve mutfağı yoğun olarak kullanalar karar verseler de moda ve trend olan mutfak dekorasyonları içinde bembeyaz mutfaklar ev hanımlarının aklını çelmiş ve evlerinde beyaz mutfak dekorasyonları yaptırarak  modaya uyuyorlar. Geleceğin mutfaklar olarak trend olan mutfak dekorasyonları artık sadece beyaz renk ve beyaz rengin tonlarında dekore edilmekte ve evin en göz alıcı yaşam alanı olmuşlardır. Bu gün dünya üzerinde yer alan ve ülkemizde de bulunan beyaz mutfakları bir araya getirmiş olan homify farkı ile bu mutfaklara misafir oluyoruz. Beyaz mutfakların görselliği, şirinliği, doğallığı ve çekiciliği ile insanlarda bıraktığı tebessüme ve hayranlığa dha yakından şahit olalım.

İç açıcı ferahlık

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Resimde yer alan ve baktığınızda içinizin huzurla dolmasını sağlayan beyaz mutfağımız doğal olduğu kadar fonksiyonelliği ve farklı mobilyaların bir birleri ile uyumlu olması ile dikkat çekiyor. Mutfak adası, yemek masası, sandalyeler mutfak mobilyaları, ve canlı bitkiler mutfağın şıklığını artırmış. Mutfak adasının fonksiyonel kullanımı mutfak kullanıcıları için paha biçilemez bir  değer katmış.

Açık mutfak

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Minimalist Mutfak Ahşap Beyaz
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Mutfakların aydınlık ve ferah olması gün ışığının ve beyaz tonlarda dekore edilmesine bağlı olarak değişir. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonu sadece beyaz tonlarda boyanmış ve renklendirilerek mutfağın saf ve doğal olmasının yanında oldukça aydınlık olmasını sağlamış. Zemin döşemeleri, mobilyalar ve  duvarlar uyumlu ve ferah bir görünüme sahip olmuş.

Süs aksesuarları

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich MutfakMutfak Tezgâhları
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Mutfağın beyaz renkte olması veya yoğun olarak beyaz rengin kullanılması  süs aksesuarları ile desteklenerek hem görsel olmasını hem de şık olmasını sağlar. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi zemin kahverengi tonunda dekore edilmiş, duvar aksesuarları ile mutfağın zarafeti ve şıklığı desteklenmiş. Zemin rengi ile beyaz renk bir arada uyumlu olarak kullanılarak mutfak daha canlı bir mutfak haline getirilmiş.

Bahçe mutfakları

Collezione M_22, Meson's Meson's MutfakLavabo & Armatürler
Meson&#39;s

Meson's
Meson&#39;s
Meson's

Evinizin  bahçesinde yer alan açık mutfaklar hem bahçe de yemek yerken hem de misafirlerinize servis yaparken sizlere kolaylık sağlar.  Bu mutfak örneğimizde bahçelerde veya teraslarda yer alan açık mutfaklara örnek bir mutfaktır. Beyaz rengin ağırlığında dekore edilmiş olan mutfak aynı zamanda bahçenin yeşil rengi ile de uyumlu bir şekilde düzenlenmiş ve ortaya şık ve insanı içine çeken bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Modern ve geleneksel

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO MutfakMutfak Tezgâhları
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

Modern mutfaklar ile geleneksel mutfaklar bir arada dekore edildiğinde resimdeki gibi şık ve hayran bırakacak kadar güzel mutfaklar ortaya çıkıyor. Tuğla duvarın geleneksel güzelliği ile modern mutfak ekipmanları ve mobilyalar insanı kendinden geçiren güzelliğe sahip bir mutfağın ortaya çıkmasını sağlamış. Masa ve sandalyeler mutfağın şıklığını artırmış.

Küçük mutfaklar

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Mutfak
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Bir mutfağı geniş ve aydınlık göstermenin temel yolu açık tonlarda dekore etmektir. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi  küçük olan mutfağı beyaz renkte dekore ettiğinizde şık zarif ama geniş görünümlü bir mutfak elde edersiniz. Mobilyalarında uyumlu olması ile mutfağınız eşsiz bir güzelliğe sahip olacaktır.

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