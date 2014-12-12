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Mutfak takımlarında 2015 trendleri

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Eggersmann Küche von La Cucina in Schweinfurt, La Cucina Küchenspezialist GmbH & Co. KG La Cucina Küchenspezialist GmbH & Co. KG Modern Mutfak
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Yeni yıla girmemize sayılı günler kala tasarım trendleri de yavaş yavaş şekilleniyor. 2015'in fikirleri üzerinde uzun süredir çalışan tasarımcıların, çalışmaları gün yüzüne çıkıyor. Bugün, yeni yılda hakim olacak mutfak takımı trendlerini mercek altına alacağız. Evinizin havasını baştan ayağa değiştirecek bu tasarımlarda neler yok ki? Minimalist çizgiler, ada tezgahlar, bembeyaz dolaplar… Gelin, 2015'in mutfak modasına birlikte göz atalım!

Macera aramayanlara

Eggersmann Küche von La Cucina in Schweinfurt, La Cucina Küchenspezialist GmbH & Co. KG La Cucina Küchenspezialist GmbH & Co. KG Modern Mutfak
La Cucina Küchenspezialist GmbH &amp; Co. KG

La Cucina Küchenspezialist GmbH & Co. KG
La Cucina Küchenspezialist GmbH &amp; Co. KG
La Cucina Küchenspezialist GmbH & Co. KG

Modanın dönemselliği pek çok şeyi eskitebilir ancak beyazın varlığı bâkidir. Eğer mutfağınızı tasarlarken birkaç yıl sonra eskiyecek bir şey istemiyorsanız beyaz rengin hakim olduğu takımları seçin! Her renkle uyum içinde konumlandırabileceğiniz beyaz mutfak takımını, farklı aksesuarlarla hareketlendirebilir, minimalist çizginizi vurgulayabilirsiniz. Minimalizm, 2015'in de gözde tasarım çizgilerinden biri olacak. Dolayısıyla ferah ve modern bir mutfak havası yaratmak istiyorsanız beyaz renk tam size göre! Tabii monotonluğunu aşmak için ufak dokunuşlar gerekecek. Fotoğrafta gördüğümüz tezgahın üst yüzeyi koyu kahverengi yapılmış. Böylece tasarım bir anda değişik bir hava kazanmış.

Renkli dokunuşlar

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio Modern Mutfak
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

Tabii beyazın yaşlı işi olduğunu düşünenler olabilir. Öyleyse 2015'in renkli seçimleri onları bekliyor! Sadeliği bir kenara bırakıp, uyum içinde konumlanan bu dolaplar, mutfağınızı karnaval yerine çevirecektir. Ayrıca tezgaha ve duvarlara hakim olan klasik siyah-beyaz ikilisiyle de tezat yaratarak farklılıklarını pekiştirecekler. Mutfak dolaplarının farklı renkleriyle kattığı dinamizm ve sıcaklık 2015'in mutfak tasarımları için vazgeçilmez görünüyor.

Cilalı yüzeyler

Creta, Del Tongo Del Tongo Modern Mutfak
Del Tongo

Del Tongo
Del Tongo
Del Tongo

Banyolarda olduğu gibi mutfaklarda da cilalanmış, parlak tezgahları görmemiz mümkün. Lake cilayla cilalanmış bu tezgahlar, diğer örnekleri kadar dayanıklı olmasalar da çarpıcı bir görünüm elde etmek adına tercih edilebiliyorlar. Ayrıca kaplamaların kalitesi her geçen yıl daha da artıyor. Bu da mutfak takımınızı çok daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca geniş dolapların kuşattığı bu tasarımda, mat ve parlak yüzeylerin inanılmaz uyumunu da görüyoruz. Siyah ve sarı rengin yarattığı derin karşıtlık, modern ve parlak bir görünüm vaat ediyor.

Kıvrımlı hatlar

Als sei der Mond vom Himmel gefallen, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Modern Mutfak
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Yenilikçi anlayışla tasarlanmış mutfak takımları, fotoğraftaki gibi kıvrımlı oluyorlar. Böylece görsel olarak daha yumuşak bir hava kazandırılmış. Ayrıca uçuk mavi rengin hakim olduğu dolaplar ve tezgah, koyu kahverengi duvarla eşsiz bir uyum sağlamış. Kıvrımlı mutfak takımları çocuklu aileler için de yaşanabilecek ev kazalarını önlüyor. Sıcak bir görünüme sahip bu tasarım, insanda yemek yapma isteği uyandırmıyor mu?

İngiliz şıklığı

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Kırsal Mutfak Ahşap Siyah
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Minimalizmden sıkılanlara iyi bir haberimiz var. 2015'te köy evlerindeki mutfakların farklı yorumlarını göreceğiz! Retro havanın farklı bir anlayışla ele alınması sonucunda ortaya çıkan bu mutfak takımı, İngiliz şıklığını ve asaletini tam anlamıyla yansıtıyor. Ahşap mobilyalar, tezgah ve dolap takımı duvarın kaplamasıyla uyum içinde. Siyah ve beyaz kaplamaların birlikte kullanılması da tezatlık yaratarak insanın içini açıyor. Klasik dolap kulpları ve musluk tercihleri de evin retro havasını pekiştiriyor.

Baştan ayağa ahşap

Haus Feurstein , Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Mutfak
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

En doğal malzeme olan ahşabın, 2015'te hemen hemen her odada yaygın olarak kullanıldığını göreceğiz. Samimi bir havası olan ahşap, aynı zamanda ekolojik kullanımıyla dikkat çekiyor. Böylece yemek odasında olduğu kadar mutfakta da kendine yer buluyor. Uzun süre, bakım gerektirdiği ve zor temizlendiği için mutfakta kullanılmayan bu malzeme, ilerleyen kaplama teknikleriyle kolay temizlenebilir hale geldi. Kullanışlı ahşap mutfak takımları, parlak ve ferah bir mutfak havası yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Yerli malı banyo dekorasyon örnekleri
Mutfak dekorasyonunda 2015 yılı bize neler getirecek, hangi mutfaklar moda olacak, cevabı bu yazıda.

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