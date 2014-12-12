Mutfak takımlarında 2015 trendleri

Banyolarda olduğu gibi mutfaklarda da cilalanmış, parlak tezgahları görmemiz mümkün. Lake cilayla cilalanmış bu tezgahlar, diğer örnekleri kadar dayanıklı olmasalar da çarpıcı bir görünüm elde etmek adına tercih edilebiliyorlar. Ayrıca kaplamaların kalitesi her geçen yıl daha da artıyor. Bu da mutfak takımınızı çok daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca geniş dolapların kuşattığı bu tasarımda, mat ve parlak yüzeylerin inanılmaz uyumunu da görüyoruz. Siyah ve sarı rengin yarattığı derin karşıtlık, modern ve parlak bir görünüm vaat ediyor.