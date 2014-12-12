Mutfak takımlarında 2015 trendleri

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala tasarım trendleri de yavaş yavaş şekilleniyor. 2015'in fikirleri üzerinde uzun süredir çalışan tasarımcıların, çalışmaları gün yüzüne çıkıyor. Bugün, yeni yılda hakim olacak mutfak takımı trendlerini mercek altına alacağız. Evinizin havasını baştan ayağa değiştirecek bu tasarımlarda neler yok ki? Minimalist çizgiler, ada tezgahlar, bembeyaz dolaplar… Gelin, 2015'in mutfak modasına birlikte göz atalım!
Modanın dönemselliği pek çok şeyi eskitebilir ancak beyazın varlığı bâkidir. Eğer mutfağınızı tasarlarken birkaç yıl sonra eskiyecek bir şey istemiyorsanız beyaz rengin hakim olduğu takımları seçin! Her renkle uyum içinde konumlandırabileceğiniz beyaz mutfak takımını, farklı aksesuarlarla hareketlendirebilir, minimalist çizginizi vurgulayabilirsiniz. Minimalizm, 2015'in de gözde tasarım çizgilerinden biri olacak. Dolayısıyla ferah ve modern bir mutfak havası yaratmak istiyorsanız beyaz renk tam size göre! Tabii monotonluğunu aşmak için ufak dokunuşlar gerekecek. Fotoğrafta gördüğümüz tezgahın üst yüzeyi koyu kahverengi yapılmış. Böylece tasarım bir anda değişik bir hava kazanmış.
Tabii beyazın yaşlı işi olduğunu düşünenler olabilir. Öyleyse 2015'in renkli seçimleri onları bekliyor! Sadeliği bir kenara bırakıp, uyum içinde konumlanan bu dolaplar, mutfağınızı karnaval yerine çevirecektir. Ayrıca tezgaha ve duvarlara hakim olan klasik siyah-beyaz ikilisiyle de tezat yaratarak farklılıklarını pekiştirecekler. Mutfak dolaplarının farklı renkleriyle kattığı dinamizm ve sıcaklık 2015'in mutfak tasarımları için vazgeçilmez görünüyor.
Banyolarda olduğu gibi mutfaklarda da cilalanmış, parlak tezgahları görmemiz mümkün. Lake cilayla cilalanmış bu tezgahlar, diğer örnekleri kadar dayanıklı olmasalar da çarpıcı bir görünüm elde etmek adına tercih edilebiliyorlar. Ayrıca kaplamaların kalitesi her geçen yıl daha da artıyor. Bu da mutfak takımınızı çok daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca geniş dolapların kuşattığı bu tasarımda, mat ve parlak yüzeylerin inanılmaz uyumunu da görüyoruz. Siyah ve sarı rengin yarattığı derin karşıtlık, modern ve parlak bir görünüm vaat ediyor.
Yenilikçi anlayışla tasarlanmış mutfak takımları, fotoğraftaki gibi kıvrımlı oluyorlar. Böylece görsel olarak daha yumuşak bir hava kazandırılmış. Ayrıca uçuk mavi rengin hakim olduğu dolaplar ve tezgah, koyu kahverengi duvarla eşsiz bir uyum sağlamış. Kıvrımlı mutfak takımları çocuklu aileler için de yaşanabilecek ev kazalarını önlüyor. Sıcak bir görünüme sahip bu tasarım, insanda yemek yapma isteği uyandırmıyor mu?
Minimalizmden sıkılanlara iyi bir haberimiz var. 2015'te köy evlerindeki mutfakların farklı yorumlarını göreceğiz! Retro havanın farklı bir anlayışla ele alınması sonucunda ortaya çıkan bu mutfak takımı, İngiliz şıklığını ve asaletini tam anlamıyla yansıtıyor. Ahşap mobilyalar, tezgah ve dolap takımı duvarın kaplamasıyla uyum içinde. Siyah ve beyaz kaplamaların birlikte kullanılması da tezatlık yaratarak insanın içini açıyor. Klasik dolap kulpları ve musluk tercihleri de evin retro havasını pekiştiriyor.
En doğal malzeme olan ahşabın, 2015'te hemen hemen her odada yaygın olarak kullanıldığını göreceğiz. Samimi bir havası olan ahşap, aynı zamanda ekolojik kullanımıyla dikkat çekiyor. Böylece yemek odasında olduğu kadar mutfakta da kendine yer buluyor. Uzun süre, bakım gerektirdiği ve zor temizlendiği için mutfakta kullanılmayan bu malzeme, ilerleyen kaplama teknikleriyle kolay temizlenebilir hale geldi. Kullanışlı ahşap mutfak takımları, parlak ve ferah bir mutfak havası yakalamanıza yardımcı olacaktır.