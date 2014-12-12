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Yerli malı banyo dekorasyon örnekleri

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KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Çoğumuzun uyandıktan sonra ilk durağı olan, bir anlamda günün startını verdiğimiz banyoların dekorasyonuna ve mobilyalarına nedense evin diğer bölümleri kadar önem verilmez. Oysa güne iyi bir başlangıç yapmak için ferah, iç açıcı, size hayatınızdaki iyi şeyleri çağrıştıracak bir banyo elzemdir. Bu mantıktan hareket ederek bugün size banyo dekorasyonu konusunda fikir verebilecek olan ve hepsi de yeri uzmanlara ait bazı banyo modellerini derledik. 

Banyonuzdan memnun değilseniz ya da yeni bir ev döşüyorsanız, bu örneklerden yeni fikirler ve ipuçları çıkarabilir, banyonuzu hem şık, hem işlevsel, hem de size özel kılabilirsiniz. Buyrun başlayalım:

Mavinin çağrısı

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo dekorasyonunda genellikle beyaz rengin egemenliği vardır, ama bu örnekte gördüğünüz gibi daha iç açıcı bir renk seçerek banyonuzu çok daha eğlenceli bir ortam haline getirmeniz mümkün. İstanbul'da bulunan Aykuthall Architectural Interiors adlı şirketin hepsi de farklı zevklere hitap eden banyo düzenlemelerinden seçtiğimiz bu örnek, hem renk hem de eğri şekliyle fayans kavramına yeni bir boyut getirerek tamamen orijinal bir görünüm oluşturuyor. Ünlü mimar Gaudi'nin kavislerini anımsatan fayanslar, aynı şekilde sıradışı bir dizayna sahip olan lavabo haznesiyle birleşince ortaya hem sıcak, hem de şık bir banyo örneği çıkıyor.

Mermer zemin ve doğru duvar kağıdı

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Daha ağırbaşlı bir dekorasyon tarzını tercih edenler içinse bu banyo düzenlemesi ideal çözüm olabilir. İstanbul'daki Senemoğlu Mimarlık'a ait bir konut projesinde uygulanan bu banyo fikri, riskli tercihlerin doğru malzemeyle birleştiğinde nasıl güzel bir atmosfer oluşturacağının bir kanıtı gibi. Banyoda duvar kağıdı tercihi herkese göre olmayabilir, ama buradaki çiçeklerle süslü soluk renkli desen, mermer zeminle ve ahşap ayna çerçevesiyle birleştiğinde ortaya hem insanın içini ısıtan, hem de asil bir görüntü çıkarıyor. Arka plandaki ahşap banyo dolabı da bu görüntüyü kusursuz biçimde tamamlıyor.

Aynalarla gelen zarafet

KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Esra Kazmirci Mimarlik

KE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

İşte yine alışılmadık bir tasarım ve küçük dokunuşlarla şekillenen mükemmel bir banyo dekorasyonu. İstanbul'da bulunan Esra Kazmirci Mimarlık adlı şirketin KE House projesinde uygulanan bu tasarım modeli, hem sıradışı renk seçimi, hem de her biri birer zarafet örneği olan aynlarıyla dikkat çekiyor. Beyaz ağırlıklı taş zeminin, lacivert duvarlarla dengelendiği mekânın gerek lavabosu, gerekse de lavabonun altında bulunan ahşap dolabı özel bir zevkin göstergeleri olarak göze çarparken; lavabonun üzerine asimetrik olarak yerleştirilmiş aynalarsa adeta büyülü bir atmosfer oluşturuyorlar.

Ahşap sıcaklığı

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
As Tasarım – Mimarlık

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Bu örnekte ise banyolarda çok baskın olarak kullanılmayan bir malzeme olan ahşapın aslında nasıl samimi bir ortam yaratabileceğini görüyoruz. İstanbul'da hizmet veren As Tasarım-Mimarlık adlı şirketin Çeşme'deki bir evin dekorasyonunda uyguladığı bu banyo, resmine bakınca bile insanı sarıp sarmalayan bir samimiyet ve sıcaklığın simgesi olarak dikkat çekiyor. Bu havanın oluşmasında anahtar unsurlar ise, seçilen sıcak ve iddiasız renkler olduğu kadar, lavabonun ve aynanın etrafında kullanılan açık renkli ahşap malzeme.

Göze batmayan lüks

O.O. Evi, 34 Architects 34 Architects
34 Architects

O.O. Evi

34 Architects
34 Architects
34 Architects

Lükse meraklı olmak suç değil ama ayarını kaçırırsanız, evinizi bir görmemişlik abidesine de çevirebilirsiniz. İstanbul merkezli 34 Architects adlı firma tarafından tasarlanan bu mekânda, lüks bir banyo fikrinin son derece dengeli ve tatminkâr uygulamalarından birini görüyorsunuz. Burada lüks atmosferini yaratan unsurlar, hem bizzat kullanılan ışıklandırma sistemi, hem de aydınlatma için kullanılan şık ve klasik lambalar. Tüm bunlar mermerin pürüzsüz şıklığıyla birleşince, ortaya kendinizi çok iyi hissedebileceğiniz ve saatlerinizi geçirebileceğiniz bu rahat ve göz alıcı banyo çıkıyor.

Peki bu banyolardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Modern ev dekorasyonu
Banyonuzu yenilemek istiyorsanız, banyo dekorasyonu konusunda fikir arıyorsanız, bu banyo modellerine bir göz atmalısınız.

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