Yerli malı banyo dekorasyon örnekleri

Çoğumuzun uyandıktan sonra ilk durağı olan, bir anlamda günün startını verdiğimiz banyoların dekorasyonuna ve mobilyalarına nedense evin diğer bölümleri kadar önem verilmez. Oysa güne iyi bir başlangıç yapmak için ferah, iç açıcı, size hayatınızdaki iyi şeyleri çağrıştıracak bir banyo elzemdir. Bu mantıktan hareket ederek bugün size banyo dekorasyonu konusunda fikir verebilecek olan ve hepsi de yeri uzmanlara ait bazı banyo modellerini derledik.
Banyonuzdan memnun değilseniz ya da yeni bir ev döşüyorsanız, bu örneklerden yeni fikirler ve ipuçları çıkarabilir, banyonuzu hem şık, hem işlevsel, hem de size özel kılabilirsiniz. Buyrun başlayalım:
Banyo dekorasyonunda genellikle beyaz rengin egemenliği vardır, ama bu örnekte gördüğünüz gibi daha iç açıcı bir renk seçerek banyonuzu çok daha eğlenceli bir ortam haline getirmeniz mümkün. İstanbul'da bulunan Aykuthall Architectural Interiors adlı şirketin hepsi de farklı zevklere hitap eden banyo düzenlemelerinden seçtiğimiz bu örnek, hem renk hem de eğri şekliyle fayans kavramına yeni bir boyut getirerek tamamen orijinal bir görünüm oluşturuyor. Ünlü mimar Gaudi'nin kavislerini anımsatan fayanslar, aynı şekilde sıradışı bir dizayna sahip olan lavabo haznesiyle birleşince ortaya hem sıcak, hem de şık bir banyo örneği çıkıyor.
Daha ağırbaşlı bir dekorasyon tarzını tercih edenler içinse bu banyo düzenlemesi ideal çözüm olabilir. İstanbul'daki Senemoğlu Mimarlık'a ait bir konut projesinde uygulanan bu banyo fikri, riskli tercihlerin doğru malzemeyle birleştiğinde nasıl güzel bir atmosfer oluşturacağının bir kanıtı gibi. Banyoda duvar kağıdı tercihi herkese göre olmayabilir, ama buradaki çiçeklerle süslü soluk renkli desen, mermer zeminle ve ahşap ayna çerçevesiyle birleştiğinde ortaya hem insanın içini ısıtan, hem de asil bir görüntü çıkarıyor. Arka plandaki ahşap banyo dolabı da bu görüntüyü kusursuz biçimde tamamlıyor.
İşte yine alışılmadık bir tasarım ve küçük dokunuşlarla şekillenen mükemmel bir banyo dekorasyonu. İstanbul'da bulunan Esra Kazmirci Mimarlık adlı şirketin KE House projesinde uygulanan bu tasarım modeli, hem sıradışı renk seçimi, hem de her biri birer zarafet örneği olan aynlarıyla dikkat çekiyor. Beyaz ağırlıklı taş zeminin, lacivert duvarlarla dengelendiği mekânın gerek lavabosu, gerekse de lavabonun altında bulunan ahşap dolabı özel bir zevkin göstergeleri olarak göze çarparken; lavabonun üzerine asimetrik olarak yerleştirilmiş aynalarsa adeta büyülü bir atmosfer oluşturuyorlar.
Bu örnekte ise banyolarda çok baskın olarak kullanılmayan bir malzeme olan ahşapın aslında nasıl samimi bir ortam yaratabileceğini görüyoruz. İstanbul'da hizmet veren As Tasarım-Mimarlık adlı şirketin Çeşme'deki bir evin dekorasyonunda uyguladığı bu banyo, resmine bakınca bile insanı sarıp sarmalayan bir samimiyet ve sıcaklığın simgesi olarak dikkat çekiyor. Bu havanın oluşmasında anahtar unsurlar ise, seçilen sıcak ve iddiasız renkler olduğu kadar, lavabonun ve aynanın etrafında kullanılan açık renkli ahşap malzeme.
Lükse meraklı olmak suç değil ama ayarını kaçırırsanız, evinizi bir görmemişlik abidesine de çevirebilirsiniz. İstanbul merkezli 34 Architects adlı firma tarafından tasarlanan bu mekânda, lüks bir banyo fikrinin son derece dengeli ve tatminkâr uygulamalarından birini görüyorsunuz. Burada lüks atmosferini yaratan unsurlar, hem bizzat kullanılan ışıklandırma sistemi, hem de aydınlatma için kullanılan şık ve klasik lambalar. Tüm bunlar mermerin pürüzsüz şıklığıyla birleşince, ortaya kendinizi çok iyi hissedebileceğiniz ve saatlerinizi geçirebileceğiniz bu rahat ve göz alıcı banyo çıkıyor.
Peki bu banyolardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.