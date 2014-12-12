Yerli malı banyo dekorasyon örnekleri

Çoğumuzun uyandıktan sonra ilk durağı olan, bir anlamda günün startını verdiğimiz banyoların dekorasyonuna ve mobilyalarına nedense evin diğer bölümleri kadar önem verilmez. Oysa güne iyi bir başlangıç yapmak için ferah, iç açıcı, size hayatınızdaki iyi şeyleri çağrıştıracak bir banyo elzemdir. Bu mantıktan hareket ederek bugün size banyo dekorasyonu konusunda fikir verebilecek olan ve hepsi de yeri uzmanlara ait bazı banyo modellerini derledik.

Banyonuzdan memnun değilseniz ya da yeni bir ev döşüyorsanız, bu örneklerden yeni fikirler ve ipuçları çıkarabilir, banyonuzu hem şık, hem işlevsel, hem de size özel kılabilirsiniz. Buyrun başlayalım: