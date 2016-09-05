Huzur içinde bir ev

Bir evin şık, görsel ve dekoratif olmasının yanında ev içinde yaşayan ev sahiplerine huzur da vermesi gereklidir. Her köşesi, her ayrıntısı ile insana huzur vermesi insanı içine çekmesi gerekir. Bu evlerde yaşayan insanlar yavaş yaşlanırken çok uzun bir ömre de sahip olabilirler. Bu gün homify farkı ile sizleri barış ve huzur içinde yaşayabileceğiniz zarafet dolu bir eve konuk ediyoruz. Bu evin tasarımından tüm ayrıntılarına kadar özel bir çalışma yapılmış ve sonuç olarak ortaya muhteşem güzellikte, baktıkça içinizi huzur dolduruan bir ev çıkarılmış. Birlikte evin tüm odalarını ve bahçesini inceleyerek ferah ve huzur veren bir evin nasıl dekore edildiğini görelim.