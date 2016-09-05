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Huzur içinde bir ev

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Yemek Odası
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Bir evin  şık, görsel ve dekoratif olmasının yanında ev içinde yaşayan ev sahiplerine huzur da vermesi gereklidir. Her köşesi, her ayrıntısı ile insana huzur vermesi insanı içine çekmesi gerekir. Bu evlerde yaşayan insanlar yavaş yaşlanırken çok uzun bir ömre de sahip olabilirler. Bu gün homify farkı ile sizleri barış ve huzur içinde  yaşayabileceğiniz zarafet dolu bir eve konuk ediyoruz. Bu evin tasarımından  tüm ayrıntılarına kadar özel bir çalışma yapılmış ve sonuç olarak ortaya muhteşem güzellikte, baktıkça içinizi huzur dolduruan bir ev çıkarılmış. Birlikte evin tüm odalarını ve bahçesini inceleyerek ferah ve huzur veren bir evin nasıl dekore edildiğini görelim.

Huzurlu bahçe

homify Akdeniz Evler
homify

homify
homify
homify

Evin mimari yapısı oval bir tasarıma sahip olduğu için  iç bahçe şeklini almış olan ana bahçe alanı  hem çocukların özgürce oynayabileceği bir oyun alanı, hem ailenin bir arada yaşayabileceği  bir yaşam alanı hem de kış aylarında güneşin yaz aylarında serin havanın tadının çıkarılabileceği çok işlevli fonksiyonel bir alan haline getirilmiş. Yeşil bahçe ve veranda yan yana evin huzurlu ve mutlu bir ev olmasına katkı sağlamış.

Verandanın şıklığı

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçe kenarında yer alan  veranda  bir yaşam alanı şeklinde dekore edilmiş ve muhteşem bir görselliğe sahip olması sağlanmış. Evin dış cephesi ile aynı renklerde masa ve sandalye takımı bir arada kullanılmış, yemek masası şeklinde kullanılan masa bahçenin yeşilliği yanında insanların rahat ve ferah bir yemek yeme imkanı sağlamış.

Yemek odası

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Evin içine adımınızı attığınızda karşınıza açık bir mutfak şeklinde dekore edilmiş olan salon ve mutfak alanı çıkıyor. Salonun sanal sınırları ile yemek masasının  alanı belirlenmiş olup mutfağın görselliği de artırılmış. Şık yemek masası ve sandalyeler zıt renklerin bir arada muhteşem bir uyum sağlayacağını bir kez daha göstermiş ve salonun renk zenginliğine sahip olması sağlanmış.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odası bölümü çok sade bir düşünce doğrultusunda açık tonlarda mobilyalar ile dekore edilerek aydınlık ve ferah bir yatak odası oluşturulmuş. Geniş penceresi ile hem bahçe alanının manzarasına hakim hem de doğal gün ışığının bolca girdiği bir yatak odası dekorasyonu yapılarak ev sahiplerinin barış ve huzur içinde bir yaşam sürmeleri sağlanmış. Yatak önünde yer alan küçük sehpa şeklindeki oturaklar açık tonları ile yatak odasını süslemiş.

Ebeveyn Banyosu

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Evde iki adet banyo düşünülmüş. Biri çocuk banyosu biri ebeveyn banyosu olmak üzere iki adet banyonun biri yatak odasına uygulanmış. Yatak akımı ile yan yana olarak uygulanmış olana banyo yatak odasının renkleri ile aynı tonlarda renklendirilmiş ve yatak odasının işlevsel, fonksiyonel bir yatak odası olmasının yanında bütün olarak çok şık ve görsel bir yatak odası olması da sağlanmış.

Mutfak alanı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak salon ile birlikte uygulanmış olsa da mimari olarak bir niş oda içine dekore edildiğinden aslında farklı bir yaşam alanı olarak da düşünülmüş ve ayrılmış. Ön tarafına yemek masası ve sandalye takımı getirilmiş olup salondan ayrılmış olan bu mutfak tamamen ahşap tonlarında  dekore edilmiş ve doğal, aydınlık ve ferah bir mutfak olması sağlanmış. Aydınlaatma tasarımı da tekil sarkıtma lambalar ile yapılarak görsellik daha fazla ön plana çıkarılmış.

Küçük bir dairenin mucizeye dönüşmesi
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