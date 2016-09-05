Herkesin sahip olmak isteyeceği 10 ev

Huzur veren bir yaşam için birçok ihtiyacın muntazam karşılandığı konforlu evlerde yaşamak isteriz. Benzer çizgilerle birbirini tekrarlayan evlerden sıkılmış olabilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Bu yazımızda tasarımı ile dikkat çeken ve fark yaratan 10 evi derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Nötr grilerin ağırlıklı kullanıldığı ev cephesi çatı formu ile dikkat çekiyor. Klasik ve modern stil öğeler bir arada kullanılmış. Nötr renklerle denge sağlayacak ahşabın sıcak dokusu ise oldukça etkileyici bir şekilde öne çıkıyor.
Yeşil tepeler ortasında mimarisi ile dikkat çeken özgün bir yapı ile başlayalım. Gerek çatı formu, gerekse dış cephesi ile çarpıcı ve ilgi çekici bir proje. Modern stil evlerde geniş açıklıkları ile boydan boya pencereler gözlemleyebilir, güneş giren iç mekanlarda ferah ve kullanışlı alanlar dizayn edildiğini görebilirsiniz. Doğa ile bütünleşen bu yapının tek cephesi geniş cam pencerelerle dizayn edilmesinin bu yönde önemli etkisi bulunuyor. Manzarası ve mimarisi ile eşsiz bir proje.
Natürel renk tonlarındaki çarpıcı cephesi ile dikkat çeken ev, şık ışıklandırma unsurları ile daha da görkemli hale geliyor. Bej ve kahverengi renklerinin natürel tonları ölçülü bir ışıklandırma ile gözü okşuyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ideal bir ev.
Nötr gri renkleri ile ahşap dokular bir arada kullanıldığında, soğuk ve sıcak renk dengesi oluşur. Hem kontrast yaratmak hem de beşik çatı eğimini öne çıkararak dinamik bir görünüm sağlanıyor. Geniş bahçesi ile samimi ve sıcak bir yuva.
Evin iç dekorasyonunda hangi stil ve tarzın uygulandığı kadar, cephe tasarımı da idealleri etkileyebilir ve süsleyebilir. Sıcak atmosferi ile şık bir duvar dekoru oluşturulan bu örnekte, cephede doğal materyallerin kullanımına rastlayabilirsiniz. Peyzaj mimarisi ve şık ışıklandırma unsurları ile öne çıkan bir çalışma.
Farklı materyaller ve cephe kaplamalarının kullanımı, görsel açıdan malzemeleri, rengi ve dokuyu ön plana çıkarır. Doğru ışıklandırma ile göz alıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Akıllara kazınacak havuzlu bir ev.
Rüyaları süsleyen masalsı evlerde yaşamayı isteyenlerden misiniz? Natürel dokuları ile doğal taş duvar, ahşabın bir araya geldiği gözlerinizi okşayacak bir çalışma daha. Geniş araziye yerleşen projenin doğa manzarası kadar görkemli cephesi de oldukça dikkat çekiyor.
Çarpıcı cephesi ile dikkat çeken bu villada, alüminyum, ahşap ve brüt beton kullanılmış. Türk modern mimarisinin ilgi çeken çalışmalarından bu projede iç mekanlarda muntazam ışık alan geniş pencereler dizayn edilmiş. Ahşabın sıcak renklerinin ön plana çıktığı bir çalışma.
Formların ön plana çıktığı bu çalışmada grinin farklı tonlarını görebilirsiniz. Modern stil dizayn edilen villa cephesi oldukça etkileyici. Geniş cam pencere açıklıkları ile ferah ve aydınlık iç mekanlar sağlanıyor.
Gece ışıklandırması ile etkileyici bir ön cephe daha. Modern öğelerle dizayn edilen bu projede binanın keskin hatları ve formu öne çıkıyor. Geometrik formlarla dizayn edilen cephede, boydan boya geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığın muntazam alınması sağlanıyor. Öte yandan bu görkemli cepheyi ön plana çıkaran ve sıcak bir atmosfer katan detaylardan biri ise ışıklandırma unsurları. Bir evin tüm görünümünü şık aydınlatma unsurları ile tamamen değiştirebilirsiniz.
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