Herkesin sahip olmak isteyeceği 10 ev

Gece ışıklandırması ile etkileyici bir ön cephe daha. Modern öğelerle dizayn edilen bu projede binanın keskin hatları ve formu öne çıkıyor. Geometrik formlarla dizayn edilen cephede, boydan boya geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığın muntazam alınması sağlanıyor. Öte yandan bu görkemli cepheyi ön plana çıkaran ve sıcak bir atmosfer katan detaylardan biri ise ışıklandırma unsurları. Bir evin tüm görünümünü şık aydınlatma unsurları ile tamamen değiştirebilirsiniz.

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