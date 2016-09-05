현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Herkesin sahip olmak isteyeceği 10 ev

Meral Eser Meral Eser
Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects Modern Evler
Loading admin actions …

Huzur veren bir yaşam için birçok ihtiyacın muntazam karşılandığı konforlu evlerde yaşamak isteriz. Benzer çizgilerle birbirini tekrarlayan evlerden sıkılmış olabilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Bu yazımızda tasarımı ile dikkat çeken ve fark yaratan 10 evi derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz. 

Rüya gibi bir ev

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Bahçe
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Nötr grilerin ağırlıklı kullanıldığı ev cephesi çatı formu ile dikkat çekiyor. Klasik ve modern stil öğeler bir arada kullanılmış. Nötr renklerle denge sağlayacak ahşabın sıcak dokusu ise oldukça etkileyici bir şekilde öne çıkıyor.

Özgün bir çalışma

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Modern Evler
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Yeşil tepeler ortasında mimarisi ile dikkat çeken özgün bir yapı ile başlayalım. Gerek çatı formu, gerekse dış cephesi ile çarpıcı ve ilgi çekici bir proje. Modern stil evlerde geniş açıklıkları ile boydan boya pencereler gözlemleyebilir, güneş giren iç mekanlarda ferah ve kullanışlı alanlar dizayn edildiğini görebilirsiniz. Doğa ile bütünleşen bu yapının tek cephesi geniş cam pencerelerle dizayn edilmesinin bu yönde önemli etkisi bulunuyor. Manzarası ve mimarisi ile eşsiz bir proje.

Işıl ışıl bir cephe

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects Modern Evler
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

Natürel renk tonlarındaki çarpıcı cephesi ile dikkat çeken ev, şık ışıklandırma unsurları ile daha da görkemli hale geliyor. Bej ve kahverengi renklerinin natürel tonları ölçülü bir ışıklandırma ile gözü okşuyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ideal bir ev.

Konforlu bir aile evi

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

Nötr gri renkleri ile ahşap dokular bir arada kullanıldığında, soğuk ve sıcak renk dengesi oluşur. Hem kontrast yaratmak hem de beşik çatı eğimini öne çıkararak dinamik bir görünüm sağlanıyor. Geniş bahçesi ile samimi ve sıcak bir yuva. 

Görkemli bir cephe

Casa Green Hills, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura Modern Evler
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

Evin iç dekorasyonunda hangi stil ve tarzın uygulandığı kadar, cephe tasarımı da idealleri etkileyebilir ve süsleyebilir. Sıcak atmosferi ile şık bir duvar dekoru oluşturulan bu örnekte, cephede doğal materyallerin kullanımına rastlayabilirsiniz. Peyzaj mimarisi ve şık ışıklandırma unsurları ile öne çıkan bir çalışma.

Göz alıcı havuzlu ev

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Farklı materyaller ve cephe kaplamalarının kullanımı, görsel açıdan malzemeleri, rengi ve dokuyu ön plana çıkarır. Doğru ışıklandırma ile göz alıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Akıllara kazınacak havuzlu bir ev.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Masalsı güzellik

Exterior with grounds Nutshell Construction Kırsal Evler
Nutshell Construction

Exterior with grounds

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

Rüyaları süsleyen masalsı evlerde yaşamayı isteyenlerden misiniz? Natürel dokuları ile doğal taş duvar, ahşabın bir araya geldiği gözlerinizi okşayacak bir çalışma daha. Geniş araziye yerleşen projenin doğa manzarası kadar görkemli cephesi de oldukça dikkat çekiyor.

Ahşap ve cam zarafeti

Dış cephe ve peyzaj GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dış cephe ve peyzaj

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Çarpıcı cephesi ile dikkat çeken bu villada, alüminyum, ahşap ve brüt beton kullanılmış. Türk modern mimarisinin ilgi çeken çalışmalarından bu projede iç mekanlarda muntazam ışık alan geniş pencereler dizayn edilmiş. Ahşabın sıcak renklerinin ön plana çıktığı bir çalışma.

Modern

Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Aialoft Ayayorgi

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Formların ön plana çıktığı bu çalışmada grinin farklı tonlarını görebilirsiniz. Modern stil dizayn edilen villa cephesi oldukça etkileyici. Geniş cam pencere açıklıkları ile ferah ve aydınlık iç mekanlar sağlanıyor. 

Çarpıcı ve büyüleyici

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Gece ışıklandırması ile etkileyici bir ön cephe daha. Modern öğelerle dizayn edilen bu projede binanın keskin hatları ve formu öne çıkıyor. Geometrik formlarla dizayn edilen cephede, boydan boya geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığın muntazam alınması sağlanıyor. Öte yandan bu görkemli cepheyi ön plana çıkaran ve sıcak bir atmosfer katan detaylardan biri ise ışıklandırma unsurları. Bir evin tüm görünümünü şık aydınlatma unsurları ile tamamen  değiştirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Devasa çatısı ile masalsı bir ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz. 

90 metrekarenin altında 10 şahane ev
Bu evler arasında sizin favorinizi hangisi oldu?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler