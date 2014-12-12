8 yatak odası fikri

Herkes güzel bir yatak odası olsun ister. İster büyük ister küçük olsun, yatak odanızın tarzı kişiliğinize ve zevklerinize uygunsa, işte o zaman size özel bir alanınız var demektir. Günlük yaşamın hengamesinden, çocuklardan ve gürültüden kaçacağınız kişisel bir mabettir yatak odası. Yatak odası tasarımının önemli bazı unsurları vardır:
1) Renk paleti: Hafif ve sükunet verici tonlar her zaman daha iyidir.
2)Aydınlatma: İyi bir istirahat için yumuşak bir aydınlatma seçin
3) Mobilyalar: Tekli koltuk, şezlong ve hatta bir kanepe ekleyerek dinlenme keyfinizi arttırabilirsiniz.
4) Dekorasyon: Basit olan daha iyidir. Çok karmaşık bir dekorasyon uyku öncesi ilginizi dağıtabilir.
Bu unsurları dikkate alarak yatak odası tasarım fikirlerine bakabilirsiniz. Biz de sizin için bazı örnekler seçtik.
Dinlenme deyince aklımıza ilk gelen yerlerden biri de plajlardır. Deniz kenarının sükunetini taşıyabileceğimiz evimizdeki yegane mekanlar ise yatak odalarıdır. Denizin buğusunu andıran duvar kağıtları, turkuaz renkli battaniye ve koltukla mükemmel bir uyum sergilemiş. Zürih'teki Hotel City'de bulunan bu yatak odası tasarımında Dyer Smith Frey'in imzası var. Odadı klasik yatak odası mobilyalarıyla modern renk paletinin ahenkli bir kullanımını görüyoruz.
Aristokrasi ve kraliyet ailelerinin favori rengi mor bu odaya da bir saray yatak odası görüntüsü kazandırmış. Rönesans'ta mor Katolik dini liderlerin kostümlerinde kullanılırdı, saflık ve masumiyeti simgelerdi. Bugünlerde ise odalara canlılık kazandırmak için kullanılıyor. Özellikle de beyaz ve bej gibi açık renklerle birlikte kullanıldığında. Bu yatak odası kumaş ve duvar kağıdı tasarımları konusunda uzman Osborne&Little'in elinden çıkmış. Oda, mat renk tonları, zengin malzeme dokusu ve göz alıcı planıyla nostalji ve sükunet dolu bir odaya dönüşmüş.
Fransız taşra tarzının güzel bir örneği sayılabilecek bu odada pastel mavi ve beyaz renklerin nasıl zamana meydana okuyan ve zarif bir tarz yarattığını görebiliyoruz. Pastel mavi renkli yatak başı ve yatağın başucundaki koltuğun bu huzurlu odaya sıcaklık ve cazibe kattığına şahit oluyoruz. Bu yatak odası Foxhill Manor'un imzasını taşıyor ve Cotswold'un en iyi tatil evlerinden birinde bulunuyor. Yatağın her iki yanındaki lambaların tasarımı ise Heathfield&Co aydınlatma firmasına ait. Bizce bu lambalar gibi zarif ayrıntılar hoş bir yatak odası için gerekli unsurlar.
Eğer siz de rustik bir yatak odası hayal ediyorsanız David Churchill'in imzasını taşıyan bu yatak odasına bayılacaksınız. Sıcak doku ve renkleri uyumlu bir şekilde bir araya getiren bu yatak odası sanki Alplerde bir dağ evinin yatak odasıymış gibi görünüyor. Siz de bu tarzı sevdiyseniz ve hep bir kayak tatilindeymiş gibi hissetmek istiyorsanız, yatak odanıza benzer bir görüntü kazandırmanız hiç de zor değil. Derin tonlar, yumuşak kumaşlar ve ekoseli bir yatak örtüsüyle konforlu ve rustik bir yatak odası yaratabilirsiniz.
Gri ve beyaz birbirine yakışan renklerdir. Her zaman moda olan bu renkler ister modern ister geleneksel her yatak odasına uyum sağlar. Griyi seviyorsanız, grinin pek çok tonunu kullanarak ritm ve çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Clig Design'a ait bu yatak odasında grinin farklı tonlarını görmek mümkün. Böyle bir tarzla yatak odanızı tıpkı bir otel yatak odasına dönüştürüp, her sabah uyandığınızda tatildeymişsiniz hissine kapılabilirsiniz.
İpek yatak örtüleri cildiniz ve saçlarınız için çok sağlıklıdır. İpek yaklaşık 5000 yıl önce Çinliler tarafından yatak malzemesi olarak kullanıldı. Le Cocon da alerji ve cilt rahatsızlıklardan şikayet edenler için bir dizi ipek yatak örtüsü üretiyor. Odanın genelinde klasik ikili siyah ve beyazın ağırlıkta olduğunu görüyoruz.
İskandinav tarz zamana meydana okur. Sade dokular ve düz desenler bu tarzın önemli unsurlardır. Ayrıca renk paletini de maksimum üç tonla sınırlamak genel yaklaşımdır. TrueStuff'a ait bu yatak takımı da minimalist ve modern tarzıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bu tarzın banal ve sıkıcı olmadan da yaratılabileceğini gösteriyor.
Son olarak, çeşitli desen ve dokuların birbirine girdiği bir yatak odasına bakacağız. Genelde ev sahipleri yatak odasında siyahtan kaçınırlar ama Londra'daki bu yatak odası siyahın gizem dolu bir atmosfer yaratabileceğinin kanıtı olmuş. Kadife ve pamuk siyah rengin heyecan verici yanını ortaya çıkarmış. Duvardaki ikiz aynalar ve kelebekler ise odaya romantik bir hava katmış.