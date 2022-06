8 yatak odası fikri

Gri ve beyaz birbirine yakışan renklerdir. Her zaman moda olan bu renkler ister modern ister geleneksel her yatak odasına uyum sağlar. Griyi seviyorsanız, grinin pek çok tonunu kullanarak ritm ve çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Clig Design'a ait bu yatak odasında grinin farklı tonlarını görmek mümkün. Böyle bir tarzla yatak odanızı tıpkı bir otel yatak odasına dönüştürüp, her sabah uyandığınızda tatildeymişsiniz hissine kapılabilirsiniz.