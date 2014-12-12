8 yatak odası fikri

Herkes güzel bir yatak odası olsun ister. İster büyük ister küçük olsun, yatak odanızın tarzı kişiliğinize ve zevklerinize uygunsa, işte o zaman size özel bir alanınız var demektir. Günlük yaşamın hengamesinden, çocuklardan ve gürültüden kaçacağınız kişisel bir mabettir yatak odası. Yatak odası tasarımının önemli bazı unsurları vardır:

1) Renk paleti: Hafif ve sükunet verici tonlar her zaman daha iyidir.

2)Aydınlatma: İyi bir istirahat için yumuşak bir aydınlatma seçin

3) Mobilyalar: Tekli koltuk, şezlong ve hatta bir kanepe ekleyerek dinlenme keyfinizi arttırabilirsiniz.

4) Dekorasyon: Basit olan daha iyidir. Çok karmaşık bir dekorasyon uyku öncesi ilginizi dağıtabilir.

Bu unsurları dikkate alarak yatak odası tasarım fikirlerine bakabilirsiniz. Biz de sizin için bazı örnekler seçtik.