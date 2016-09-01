Böyle bir evi daha önce görmediniz

Bir şeyin büyüleyici bir görünüme sahip olması demek o şeyin her zaman çok süslü, gösterişli, şaşalı olması anlamına gelmez. Bu modada da, sanatta da, mimari ve dekorasyonda da böyledir. Hatta geçtiğimiz dönemlerde özellikle mimari ve dekorasyonlarda giderek daha da kendini gösteren minimalizm anlayışı bunun tam tersini savunur. Bir şeyi tasarlarken ne kadar ayrıntılı ve süslü bir tasarım ortaya koyarsanız o tasarım daha da kalabalık ve dolayısıyla da yorucu görünecektir. Oysa yalnızca temel ihtiyaçları göz önünde tutarak olabildiğince yalın bir tasarım estetik açıdan da çok daha zarif ve dinlendirici bir his yaratır. Siz de sadelikten ve doğallıktan hoşlananlardan ve gösterişli bir estetik anlayışını benimseyemeyenlerdenseniz, şimdi kapılarını çalacağımız eve de bayılacağınıza eminiz. Minimalist anlayışında en uçlarında tasarımlara sahip olan bu ev, az aslında çoktur felsefesinin de kusursuz bir örneği…