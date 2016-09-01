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Böyle bir evi daha önce görmediniz

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姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Modern Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
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Bir şeyin büyüleyici bir görünüme sahip olması demek o şeyin her zaman çok süslü, gösterişli, şaşalı olması anlamına gelmez. Bu modada da, sanatta da, mimari ve dekorasyonda da böyledir. Hatta geçtiğimiz dönemlerde özellikle mimari ve dekorasyonlarda giderek daha da kendini gösteren minimalizm anlayışı bunun tam tersini savunur. Bir şeyi tasarlarken ne kadar ayrıntılı ve süslü bir tasarım ortaya koyarsanız o tasarım daha da kalabalık ve dolayısıyla da yorucu görünecektir. Oysa yalnızca temel ihtiyaçları göz önünde tutarak olabildiğince yalın bir tasarım estetik açıdan da çok daha zarif ve dinlendirici bir his yaratır. Siz de sadelikten ve doğallıktan hoşlananlardan ve gösterişli bir estetik anlayışını benimseyemeyenlerdenseniz, şimdi kapılarını çalacağımız eve de bayılacağınıza eminiz. Minimalist anlayışında en uçlarında tasarımlara sahip olan bu ev, az aslında çoktur felsefesinin de kusursuz bir örneği…  

Nefes alan bir dış cephe

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Eklektik Evler Ahşap Gri
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Az aslında çoktur ifadesinin tam olarak ne anlama geldiğinin somut bir örneği olarak işte karşımızda bu şahane evin dış cephesi. İki katlı ev kuğu gibi bir zarafete sahip olmasına rağmen gösterişli ve süslü bir tasarım ile inşa edilmemiş. Aksine son derece basit ve yalın bir mimari anlayışla büyüleyici bir estetik oluşturulmuş. Evin dış cephesindeki beyaz hakimiyetine aşırıya kaçmayan siyah dokunuşlarla katkıda bulunulmuş ve cephenin sıkıcı bir görünümü olmasının böylelikle önüne geçilmiş. Evin bahçeye açılan zemin katında bulunan yaşam alanını dışarı ile bağlayan geniş cam kapı ve pencereler bu kutu gibi zarafetin nefes aldığı tasarım unsurları olarak öne çıkıyor. İkinci katta ise geniş bir balkon tasarlanarak doğanın tadına varmak için tüm koşullar oluşturulmuş.

Sonsuzluk hissi

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Eklektik Evler Ahşap Gri
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Arka cephe ise boş bir tuval gibi adeta… Pencere ya da farklı bir renk ya da tasarım unsuru kullanılmayan ve yalnızca bembeyaz duvarlarla yetinilen arka cephe estetik olarak sonsuzluk hissi yaratan sofistike bir mimari biçim. Bu evi görmeden önce belki de dümdüz beyaz bir duvarın bir cephede pek de etkileyici olmayacağını, hatta boğucu ve sıkıcı olacağını düşünüyor olabilirsiniz, ama bu tasarımı gördükten sonra fikrinizin değiştiğine eminiz.

Loft tarzı iç mimari

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Eklektik Oturma Odası Ahşap Beyaz
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Evin iç mekanları da dış cephesiyle son derece uyumlu bir tasarım anlayışına sahip. İç yaşam alanları ve dış cephesiyle bir bütün olarak dizayn edilen evin giriş katındaki salonun dekorasyonunda yalnızca ihtiyaç duyulan mobilyalar son derece yalın ve minimal bir tarzla kullanılmışlar. Loft tarzı bir iç mimari ile tavan yüksekliğinin yer yer değiştiği iç mekanlarda beyazın hakimiyle mekanı etkisi altında bırakan sonsuzluk duygusu devam ediyor. Aydınlatma üniteleri de bu sonsuzluk duygusunu besleyen temel unsurlardan biri. Bu beyazlığı canlandıran ve iç yaşam alanlarına doğal bir dokunuş niteliği taşıyan ahşap unsurlar da göz alıcı bir estetik yaratıyorlar.

Sade ve yalın tasarım

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Eklektik Oturma Odası Ahşap Beyaz
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Geniş ve konforlu kanepe davetkâr tasarımıyla dinlendiricilik vaat ederken çağdaş tasarımlı ahşap ve camdan oluşan orta sehpa da minimalist anlayışı devam ettiriyor. Üst kata çıkan merdivenler ise yine süsten ve gösterişten uzak, ihtiyaca yönelik ve yalınlığın şıklığını taşıyan bir tasarıma sahip.

Ahşap baş rolde

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Kırsal Mutfak Ahşap Ahşap rengi
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Evin beyaz hakimiyetinde olmayan ve bu yüzden de en farklı diyebileceğimiz yaşam alanı olan mutfakta baş rol ahşap malzemenin. Duvarlardan mutfak tezgahına, dolaplardan zemine kadar her unsurun ahşaptan üretildiği mutfakta ahşap olmayan tek şey tavan ve bahçeye açılan geniş cam pencereler. Metalik renklerin eşlik ettiği bu geniş, konforlu ve fonksiyonel mutfakta doğal esintiler minimalizmle iç içe geçerek benzersiz bir doku yaratmış.

(Bu tarz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz Minimalist dekorasyon başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.)

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