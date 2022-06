Birbirinden şık koltuk takımları ile oturma odası dekorasyonu

Her zaman söyleriz koltuk takımı alacaksanız ilk değerlendireceğiniz model L modeller olmalı. Çünkü mükemmel bir merkez yaratma özelliğine sahip olan bu modeller, geniş veya dar hiç fark etmez, kullanıldığı her alanı son derece düzenli bir görünüme kavuşturuyor. Monokromatik siyah ve antrasit tonlarının kullanıldığı dekor objelerin dengeli yerleşimi ve uyumlu renkleri ile göz dolduruyor. Yumuşak kırlentlerle daha da çekici hale gelen bu koltuk takımları hemen her oturma odasını konforlu bir yaşam alanına çevirebilir.