Birbirinden şık koltuk takımları ile oturma odası dekorasyonu

Ev dekorasyonunuzda hangi stili ve rengi ağırlıklı kullanırsanız kullanın ev dekorasyonunuzun karakterini oturma odanızın stili belirler. Bu gerçekten yola çıkarak oturma odanızı dizayn ederken, sizi yansıtacak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir stil ve renk dengesi belirlemeniz gerekir. Bu konuda uzman bir ekipten yardım alsanız dahi sizin de ihtiyaçlarınızı ve zevklerinizi doğru bir şekilde ifade edebilmek için temel dekorasyon kavramlarına ve stillere hakim olmanız gerekir. Doğru ve kusursuz bir oturma odası dekorasyonu ile bütün evinizi daha seçkin gösterebilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi, stil ve renk dengesi konusunda bilgiler veren ve mobilya, aksesuar, materyal gibi konularda ilham verecek binlerce tasarım içeren yazıları ile size bu konuda yardımcı olmaya devam ediyor.
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Bu yazımızda evin genel stili için en önemli unsuru oluşturan oturma odası dekorasyonuna ait fikirler bulabileceğiniz onlarca farklı tasarım derledik. Özellikle koltuk takımı ve aksesuarlar hakkında örnek tasarımların bulunduğu bu yazı ile dekorasyonun en zorlu adımını atmış olacaksınız.
L koltuk takımının sofa gibi değil de kanepe usulu uygulandığı bu model sadece şekli ile değil desenleri ve renkleri ile de dikkat çekiyor. Farklı desenlerin ve renklerin tek bir takımda uyumlu bir şekilde kullanıldığı bu stil son zamanlarda oldukça popüler. Uyumsuz gibi duran farklı desenli kumaşların kimi zaman kontrast kimi zaman armonik renklerde bir araya getirildiği bu kırk yama benzeri modeller bütün stillerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu dekorda, alanı oldukça verimli kullanan L modeli koltuk takımı, benzer renk ve farklı desenlerde seçilmiş tekli okuma koltuğu ile mükemmel bir takım oluşturmuş. Odanın beyaz fonuna çok yakışan pastel renkler ile huzurlu bir alan yaratılmış.
Özellikle ahşap ögelerin kullanıldığı dekorlarda deri koltuk adeta mucizevi bir tasarım oluşturuyor. Kullanım alanı oldukça geniş olan ahşap malzeme mobilyalardan aksesuarlara, duvarlardan zemine, kapılardan pencerelere kadar odanın her detayında fark yaratıyor. Deri ürünler kullanım alanı ahşap kadar geniş olmasa da koltuk takımlarının en seçkin malzemesi. Özellikle ev tekstil sektöründe yapışmayan, yakmayan suni deriler üretilmeye başlandığından bu yana koltuk takımlarının gözde kaplama malzemesi olarak dekorlarımıza giriyor. Bu dekorda deri chester koltuk ve iki adet tekli ile oluşturulan tasarım ahşap mobilya ile de tamamlanmış. Ahmet Türkmen Mobilya ve Dekorasyon imzası taşıyan tasarım her detayı ile övgüyü hak ediyor.
L ve puf özellikte koltuklar konforu, her stile uyumu, verimli alan kullanımı sağlayan yapısı ve her tür tekli ile kombine edilebilme özellikleri sayesinde en kullanışlı koltuk takımı olarak gösterilebilirler. Bu dekorda kullanılan yaratıcı bir tasarıma sahip minimal tekliler, geniş L koltuk ile mükemmel bir uyum oluşturmuş. Renkli kırlentler ve beyaz sleek zemin ile de tamamlanan dekor sade ama son derece kullanışlı ve şık.
Koltuk takımı denince aklımıza ilk gelen klasik üçlü, ikili ve teklilerden oluşan modeller birçok farklı tasarımın çıkmasına karşın hala popüler. Puf özellikli bu açık renk takım aksesuarlar ve dekorun mimarisi ile de son derece güzel kombine edilmiş. Alanın mimari özelliğinin başarılı bir şekilde kullanıldığı dekorda sehpa, tekli koltuklar ve farklı renk ve desenlerde kırlentleri ile de dikkat çekiyor.
Her zaman söyleriz koltuk takımı alacaksanız ilk değerlendireceğiniz model L modeller olmalı. Çünkü mükemmel bir merkez yaratma özelliğine sahip olan bu modeller, geniş veya dar hiç fark etmez, kullanıldığı her alanı son derece düzenli bir görünüme kavuşturuyor. Monokromatik siyah ve antrasit tonlarının kullanıldığı dekor objelerin dengeli yerleşimi ve uyumlu renkleri ile göz dolduruyor. Yumuşak kırlentlerle daha da çekici hale gelen bu koltuk takımları hemen her oturma odasını konforlu bir yaşam alanına çevirebilir.
En çok kullanılan kombinasyon çeşitlerinden biri olarak deri chester koltuk ve klasik model desenli teklilerle oluşturulan takımlar. Deri chesterler zaten koltuk olarak her dekorasyonun baş aktörü olabilecek güzellikteler. Bunu, küçük desenleri açık renkleri ve klasik modelleri ile tamamlayan şık tekliler dekorasyonu oldukça popüler ve modern bir çizgiye yerleştirmiş. Ahşap zemin ve beyaz fon ile tasarımın renk ve malzeme dengesini başarılı bir şekilde oluşturan tasarımcının diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Camel deri ile sonbahar renklerinde desenli koltuğun oluşturduğu kombinasyon tasarımın renk ve stil dengesinin odağını oluşturuyor. Son derece başarılı ve göz alan bir takım yaratılmış. Klasik ahşap zemin ve beyaz fonun mobilya ve aksesuarlarla canlandırıldığı dekorda yemek masası ve oturma grubu iki ayrı alan olarak başarılı bir şekilde tasarlanmış. Özellikle mobilya ve aksesuarların güçlü vurgusu tasarımı benzerlerinden ayırıyor.
Köşem koltuk takımı sınıfının en canlı üyelerinden olan L modelli renkli ve farklı dizaynlı bu takım modern ve tropikal dekorlar için ideal. Canlı renklerin cesurca kullanıldığı tasarım rahatlığın ve sıra dışı çizgilerin başarılı bir uyumu. Kontrast renkli kırlentler ve armonik renkli halılarla kombine edilen takım hemen fonda uyumlu bir dekor oluşturabilir. Renkli ve canlı modelleri seviyorsanız bu tarz takımları değerlendirebilirsiniz.
Farklı renk ve desenlerin aynı takım içerisinde kullanımını daha önce farklı örneklerle tanımlamıştık. Bu sefer ki dekor diğerlerinden farklı olarak canlı ve kontrast renkleri ve vurgulu desenleri tercih etmiş. Duvar kağıtları ve aksesuarları ile birlikte kalabalık bir renk ve desen unsuru barındıran dekor güçlü bir karaktere sahip. Ayrıca tipografik halı da dikkat çekiyor.
Odaya uygulayacağınız fon, mobilya ve aksesuarları seçerken kullanabileceğiniz en etkili formüllerden biri de, aynı zamanda en popüler olanlardan biri, 60-30-10 formülü olarak bilinen renk dengesi formülüdür. Kısaca odaya uygulamak için ikisi yakın, biri zıt renk olmak üzere üç renk seçip, yakın renklerden açık olanını duvarlarda, koyu olanını koltuk takımı gibi büyük mobilyalarda, zıt olanı ise vurgu rengi olarak aksesuarlarda kullanıyorsunuz. Örnek dekor beyaz krem ve sarı renkleri ile bunun şık bir örneği. Ayrıca klasik üçlü, iki tekli ve puflardan oluşan takım geleneğini de sürdüren oturma grubu uygulanabilecek en güzel modellerden biri.