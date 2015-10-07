Birbirinden şık koltuk takımları ile oturma odası dekorasyonu

Ev dekorasyonunuzda hangi stili ve rengi ağırlıklı kullanırsanız kullanın ev dekorasyonunuzun karakterini oturma odanızın stili belirler. Bu gerçekten yola çıkarak oturma odanızı dizayn ederken, sizi yansıtacak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir stil ve renk dengesi belirlemeniz gerekir. Bu konuda uzman bir ekipten yardım alsanız dahi sizin de ihtiyaçlarınızı ve zevklerinizi doğru bir şekilde ifade edebilmek için temel dekorasyon kavramlarına ve stillere hakim olmanız gerekir. Doğru ve kusursuz bir oturma odası dekorasyonu ile bütün evinizi daha seçkin gösterebilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi, stil ve renk dengesi konusunda bilgiler veren ve mobilya, aksesuar, materyal gibi konularda ilham verecek binlerce tasarım içeren yazıları ile size bu konuda yardımcı olmaya devam ediyor.

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Bu yazımızda evin genel stili için en önemli unsuru oluşturan oturma odası dekorasyonuna ait fikirler bulabileceğiniz onlarca farklı tasarım derledik. Özellikle koltuk takımı ve aksesuarlar hakkında örnek tasarımların bulunduğu bu yazı ile dekorasyonun en zorlu adımını atmış olacaksınız.