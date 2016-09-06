Ev düzenlerken aklılda tutmanız gereken 7 temel ipucu

Antreler, yani evlerin giriş holleri, bir eve girerken hem konukların hem de ev sahiplerinin ilk gördükleri yerdir. Yani hem her akşam eve döndüğünüzde sizi rahatlatacak, içinizi açacak yaşam alanıdır, hem de konuklarınıza dekorasyon zevkinizi ve becerilerinizi göstermek için en doğru yerdir. İlk izlenimin ne kadar önemli olduğunu unutmayın ve antre dekorasyonunu asla hafife almayın. Tüm evi dizayn ederken düşülen en yaygın hatalardan biri odalar üzerinde bolca düşünüp zaman harcayarak koridor ve antrelere yeterince özen gösterilmemesi. Oysa belki de en çok özen göstermeniz gereken yer antreler! Evinizde hakim olan dekorasyon anlayışını sergileyen ve asla loş ya da kalabalık olmayan, iç açıcı, davetkâr ve aydınlık bir antre dekorasyonu kusursuz bir evin olmazsa olmazıdır!