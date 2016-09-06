Ev düzenlerken aklılda tutmanız gereken 7 temel ipucu

Evinizin dekorasyonunu kendiniz yaratmak istiyorsunuz ama bir yandan da başarılı olamayacağınızdan gözünüz korkuyor değil mi? Doğru mobilyaları seçmek, doğru dizaynı oluşturmak elbette profesyonellerin çok iyi yaptığı bir iş ancak bu her zaman profesyonellere ihtiyacınız olduğu anlamına gelmiyor. Tıpkı bir makyöze makyaj yaptırmakla kendinizin makyaj yapması arasındaki fark gibi; yani aslında işin inceliklerini öğrendiğinizde ve belirli ayrıntılara özen gösterdiğiniz de sizin de harika yaşam alanları oluşturmamanız için hiçbir sebep yok! İşte dekorasyon tutkunu olanlar ve kendi evini kendi dizayn etmek isteyenler için 7 temel ipucu!
Antreler, yani evlerin giriş holleri, bir eve girerken hem konukların hem de ev sahiplerinin ilk gördükleri yerdir. Yani hem her akşam eve döndüğünüzde sizi rahatlatacak, içinizi açacak yaşam alanıdır, hem de konuklarınıza dekorasyon zevkinizi ve becerilerinizi göstermek için en doğru yerdir. İlk izlenimin ne kadar önemli olduğunu unutmayın ve antre dekorasyonunu asla hafife almayın. Tüm evi dizayn ederken düşülen en yaygın hatalardan biri odalar üzerinde bolca düşünüp zaman harcayarak koridor ve antrelere yeterince özen gösterilmemesi. Oysa belki de en çok özen göstermeniz gereken yer antreler! Evinizde hakim olan dekorasyon anlayışını sergileyen ve asla loş ya da kalabalık olmayan, iç açıcı, davetkâr ve aydınlık bir antre dekorasyonu kusursuz bir evin olmazsa olmazıdır!
Bir ortamda ferahlık hissi yaratmak istiyorsanız ortamdaki objelerin ışıkla iletişimine dikkat etmelisiniz. Göz yormayan ve huzur verici bir aydınlık ancak renk seçimlerinin doğru yapılmasıyla elde edilebilir. Işığı yansıtan ve etrafı ışıldatan parlak altın ya da gümüş renklerinin ilk aklınıza gelen renkler olduğunu biliyoruz, ancak işin aslı, pastel renk tonları huzurlu ve iç açıcı bir ortam yaratmada çok daha başarılılar. Çünkü pastel tonlarda parlak renklerin yorucu enerjisinin yerine dinlendirici bir enerji vardır ve bu enerji doğru aydınlatma ve gün ışığıyla birleştiğinde harikalar yaratır.
Evlerimize mobilya ve aksesuar seçerken genellikle tekstil ürünlerinin dokusunun küçük ve çok da önemli olmayan ayrıntılar olduğunu düşünürüz ve tasarım ve renk gibi unsurları öne çıkarırız. Ancak bu sık yapılan dekorasyon yanlışlarından biridir. Perde, halı, masa örtüsü, koltuk takımımızın döşemesi gibi tekstil unsurlarında spesifik tercihler yaşam alanlarına bir karakter veren oldukça önemli katkılardır. Yani koltuklarınızın döşemesinin deri mi yoksa tay tüyü mü olacağı, perdelerinizin dokusu, halınızın çok tüylü mü yoksa sentetik mi olacağı odanızı baştan aşağı değiştiren tercihlerdir.
Aksesuarlar stilinizi, zevklerinizi ve hayat tarzınızı en iyi yansıtan tasarım unsurlarıdır ve bu yüzden de her evde mutlaka az ya da çok aksesuar bulunur. Biblolardan çerçeveli resimlere, farklı objelerden saksılara kadar pek çok farklı aksesuar sayesinde evlerimizi sıradanlıktan kurtarırız. Ancak masalarda ya da sehpalarda duran aksesuarlar çoğunlukla kalabalık ve yorucu bir görüntü yaratır. İşte bu yüzden raflar her oda için vazgeçilmez dekorasyon unsurlarıdır. Raflar sayesinde hem zevk ve tarzınızı sergileyebilir hem de küçük alanlarda bile boğucu bir ortam yaratmadan size özel bir stil ortaya çıkarabilirsiniz.
Aydınlatma evinizin nasıl görüneceğine ve nasıl bir enerji yayacağına dair en önemli tasarım ayrıntılarından biri. Ne kadar canlı renkler ve mobilyalar seçerseniz seçin kötü bir aydınlatmayla eviniz hiçbir zaman canlı ve neşeli görünmeyecektir. Aksine iyi bir aydınlatma eski mobilya ve aksesuarların bile harika görünmesini sağlayabilir. Evinizi nasıl ışıklandırmanız gerektiğiyle ilgili daha fazla fikir edinmek için Hangi odaya hangi aydınlatma? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
Bazen evlerimizin yapısı ihtiyacımız olan ya da istediğimiz her şeye maalesef izin vermez. Örneğin çoğumuz bahçeli bir ev isteriz ama özellikle şehirde yaşayanlar için bu pek de mümkün değildir. Ancak bu gibi durumlarda evimizin kullanılmayan boş alanlarını doğru ve yaratıcı bir şekilde değerlendirebilir ve mesela apartman boşluğunu bir kış bahçesine çevirebiliriz.
Evlerimiz bizim için birer sığınaktır ve bunun için de evimizin içindeki yaşam alanlarımızda kendimizi iyi hissetmek dekorasyonumuzu ortaya çıkarırken en önemli amacımız olmalıdır. Özellikle yatak odası gibi konfor ve huzurun ön planda olduğu yaşam alanlarında mutlaka sade bir tarz benimsemelisiniz. Gösteriş her zaman güzel ve ideal bir şey değildir ve unutmayın ki sizi iyi hissettirecek bir yalınlık her zaman süslü bir yoruculuktan çok daha iyidir.