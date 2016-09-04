Küçük bir dairenin dekorasyonu için 11 parlak çözüm

Renklerin doğru kullanımı küçük alanlar için daha elzemdir. Çünkü mekan için seçtiğiniz renkler odayı daha küçük veya geniş gösterebilir. Resimde tezgah önündeki taburelerin yine kırmızı renkteki mutfak dolabıyla aynı hizaya geldiğini görüyoruz. Ek olarak saat gibi bazı eşyaların rengi de kırmızı. Arada ahşap tezgah olmasına rağmen renk uyumu taburelerle dolap arasında bağ kurmuş. Gayet başarılı.