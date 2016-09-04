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Küçük bir dairenin dekorasyonu için 11 parlak çözüm

nihal e. nihal e.
Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Yemek Odası
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Genelde ev satın almayı düşünürken büyüklüğüne dikkat ederiz. Oysa bir evin büyük olması değil sunduğu konfor önemlidir. Bu girişten yola çıkarak bugün size küçük evlere özel dekorasyon tüyoları vereceğiz. Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde, EXPACE şirketinin yetenekli profesyonelleri tarafından hazırlanmış bir apartman dairesine yapacağımız ziyarette küçük mekanların entegrasyonu için tasarlanmış parlak çözümlere bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

​1- Malzeme yardımıyla entegre mekanlar

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Mutfak
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Bu projede küçük alanlarda kusursuz bir konfor ve rahatlık sağlamak için odalar arasında entegrasyon esas alındı. Malzeme seçimi bu noktada önemli bir işlev görüyor. Çünkü mevcut alanın sınırlı olmasından ötürü iç içe geçen odalar karışık ve göz yoran bir manzara oluşturabilir. Bunun önüne geçmek için uyumlu malzemeler ve iyi tasarlanmış dekorasyon gerekli.

​2- Renklerin mükemmel uyumu

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Yemek Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Renklerin doğru kullanımı küçük alanlar için daha elzemdir. Çünkü mekan için seçtiğiniz renkler odayı daha küçük veya geniş gösterebilir. Resimde tezgah önündeki taburelerin yine kırmızı renkteki mutfak dolabıyla aynı hizaya geldiğini görüyoruz. Ek olarak saat gibi bazı eşyaların rengi de kırmızı. Arada ahşap tezgah olmasına rağmen renk uyumu taburelerle dolap arasında bağ kurmuş. Gayet başarılı.

​3- İyi planlanmış mutfak

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Mutfak
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Mutfağı daha yakından inceleyelim. Her ne kadar küçük olsa da daireye oranla yeterli bir mutfak büyüklüğünde. Kırmızı renkli üst dolap ortama güçlü bir karakter kazandırıyor. Kırmızıya eşlik eden diğer renk ise beyaz, gri duvar seramikleri ve beyaz eşyanın metalik gümüşü.

​4- Açık planlı yaşam

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Yemek Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Küçük dairelerde mevcut alan sınırlı olduğundan bir de duvar ve kapılarla ortamı daha da daraltmanın anlamı yok. Bunun yerine mutfak, yemek odası ve salon gibi sosyal alanları iç içe kullanarak evi daha işlevsel hale getirebiliriz.

​5- Hünerli ayna

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Yemek Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Aynalar mekanı olduğundan daha geniş göstererek küçük bir göz yanılması meydana getirirler. Yemek masasının bulunduğu duvara eklenen büyük ayna hem aldatıcı bir etki yaratırken hem de ışıkların yansıması ile birlikte odayı daha parıltılı hale getiriyor.

​6- Büyük pencere

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Oturma Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Bir evin dekorasyonunu en iyi gösteren ışıktır. Tasarruflu olması açısından doğal ışık küçük/büyük tüm evler için idealdir. Aynı zamanda daha sağlıklıdır da. Eğer loş bir ortam istiyorsanız resimdeki gibi perdelerle yumuşak bir ışık sağlayabilirsiniz.

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​8- Sade yatak odası

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Yatak Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Küçük apartman dairelerinin yatak odası evin kendisi gibi küçük olacağından bu odanın dekorasyonu mümkün olduğunca dinlendirici olmalıdır. Bunun için de az eşya ve açık tonlar tercih edilmeli. Çok fazla dolap ve rengarenk aksesuarlar dikkat dağıtıcı ve dinlendirici olmaktan uzaktır.

​9- Duvar dekoru

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Yatak Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Yatak odasını sade dekore etmekle beraber estetikten yoksun tutmak zorunda da değilsiniz. Özellikle resimdeki gibi boş bir duvarınız varsa sizin için anlamı olan fotoğraflarla güzel bir şekilde süsleyebilirsiniz. Fotoğrafların siyah beyaz seçimi odanın yumuşak atmosferine son derece uyumlu.

​10- Açık tonlarda banyo

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Banyo
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Bir diğer sadelik ve rahatlık gerektiren mekan banyodur. Özellikle de küçük bir banyoysa. Örnek resimde açık tonlu seramiklerle ile granit kaplı lavabo tezgahı birbirine yakın renkler. Dolaplı ayna alandan verim sağlamak için doğru seçim. Ek olarak banyoda pencere bulunması aydınlatma açısından çok daha iyi

​11- Fonksiyonel çalışma odası

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Çalışma Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Küçük çalışma odası yatak odası gibi beyaz ağırlıklı bir mekan. Odanın bir duvarı çalışma alanı olarak dekore edilirken diğer duvara rahat bir kanepe eklenmiş. Böylece çalışmadığınız zamanlarda bu kanepede kitap okuyabilirsiniz.

​12- Yaratıcı duvar rafları

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Modern Çalışma Odası
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Odaya canlılık katan duvar rafları hem canlı sarısıyla hem de kapaklı/ kapaksız modeliyle dekorasyona enerji sağlıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Evi daha derli toplu tutmak için 10 basit öneri’ başlığını okuyabilirsiniz.

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