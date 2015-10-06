Bebek beşikleri ve mobilya alternatifleri üzerine 16 örnek

Hayatımızın en önemli varlıkları olan çocuklarımızın bebeklik dönemi çok önemli, zira bakıma en muhtaç olduklar evre bu dönemdir. Sürekli ilgi ve ihtimam göstermemiz gereken bebeklerimize nasıl bir oda hazırlayacağımız da ciddi bir husus. Bebek beşiği modellerinden her türlü mobilya seçimine dek bir yığın detay barındıran bebek odası dekorasyonu artık kendi başına bir kategoriyi hak ediyor. Gelin hep birlikte bebek beşiği örneklerini inceleyerek çocuğumuza en uygun oda dizaynına karar verelim.
Ahşap bebek beşiğinin iç kısmı pembe yatak kılıflarıyla özenle serilmiş. Artık bazı beşiklerde kullanılmasa da bebeğinizi rahatsız edecek sinek gibi haşeratlar için cibinlik ihmal edilmemi. Bebek odası mobilyalarının genel konsepti uçuş uçuş bir toz pembesi diyebiliriz. Duvarda da beyaz pembe çizgili bir kağıt kullanılarak dekorasyon bütünlüğü sağlanmış. Mobilya kullanımı olarak çocuğunuzu kucağınıza alırken dinleneceğiniz koltuk da dikkat çekiyor.
Özellikle ikiz bebek sahiplerini çok memnun edecek bebek odası Feng Shui prensipleri dikkate alınarak hazırlamış. Sevimli hayvan figürlerinin ağırlıkta olduğu tasarımda mobilya da çok estetik. Abajur lamba kulanımından kalp şeklini andıran perde tasarımına dek her bir parçanın titizlenerek seçildiği kolayca anlaşılıyor. Şayet masallardan fırlamış gibi duran bir bebek odası hayal ediyorsanız tam size göre.
Bebek odası dekorasyonlarında oyuncaklı mobilyalar kadar duvar kağıtları da önem taşır. Zira bebeğinize doğa ve hayvan sevgisi aşılamak için tüm alternatifleri değerlendirmelisiniz. Bu örnekte de bebek beşiğinin dayandığı duvara ağaç desenli bir duvar kağıdı uygulanmış. Aynı zamanda bebek malzemelerinin ve oyuncakların yerleştirileceği sevimli raflı dolap da unutulmamış. Turkuaz desenli perdeleriyle göz dolduran sevimli bir oda meydana getirilmiş.
Bebek odasında kullanılan oyuncakları da boyutlarından ötürü mobilya kategorisinde değerlendirebiliriz. Özellikle bir yaşını doldurmuş bebeklerin eğlenceli oyun alanları sunarak yaratıcılıklarını geliştirmek mümkün. Resimdeki çadır küçük çocukların çok seveceği bir tasarıma sahip. İç kısmında yapay kürkten yumuşacık bir halı kullanılan çadır muzip bir mobilya alternatifi. Üst tarafından sarkan ışıklı toplarla daha da eğlenceli hale gelmiş.
Bebek beşiklerinin aklınıza gelmeyecek pek çok modeli var. Daha klasik görünümlü portatif beşikler ise hala çok revaçta. Üstelik fazla yer kaplamayan tasarımları sayesinde küçük odalar içinde ideal. Cibinliği de bulunan bebek beşiğinin üzerinde ay ve yıldız şeklinde oyuncaklı bir kısmı var. Odanın diğer mobilyaları ise yine yer kaplamayan küçük modellerden tercih edilmiş.
Herkes bebek odasının çok cafcaflı olmasını istemez. Daha sade tasarımlı bebek odası dekorasyonları da mümkün. Lise Compain imzalı bu klasik bebek odasında her şey son derece düz bir dizayna sahip. Bebek beşiği akla gelen en klasik tasarımlardan biri. Odada kullanılan diğer mobilyalar da yumuşak düz bir koltukla yüksekçe bir dolaptan ibaret. Ancak yeterince gün ışığından yararlanması ve odanın baştan sona beyaz renkte olması bebek odasını iç açıcı hale getirmiş.
Yine son derece klasik stil mobilya seçiminin yapıldığı sade bir bebek odası dizaynıyla karşı karşıyayız. Bu stilde bebek beşikleri düz ve hareketsiz modellerden tercih edilir. Gerek koltuk gerek masa gibi mobilyalar da yine alışıldık tasarımlara sahip olur. Ancak böyle odaların da uyumlu parçaların bir araya getirilmesinden dolayı nostaljik bir estetiği vardır.
Çocukların en sevdiği oyuncaklardan biri olan peluş ayılar bebek odası tasarımlarında da bolca yerini alıyor. Küçük bir bebek odası dizaynı gördüğümüz örnekte bebek beşiğinin kareye yakın bir şekli var. Bu odayı ilginç hale getiren küçük olmasına karşın mobilyalarda cömert tercihler yapması. Kanepesi de bulunan tasarımın ağır basan figürü ise sevimli oyuncak ayılar.
Bebekler minicik olduklarından çoğunlukla evin en küçük odası bebek odası haline getirilir, zira mobilyaları da azdır. Bu örnekte de bebek odası mobilyası olarak bebek beşiğinin iki yanına yerleştirilmiş uzun dolaplar görüyoruz. Bir hayli küçük olmasına rağmen ufak bir koltuk dahi ihmal edilmemiş. Bebek beşiğinin dayandığı ahşap duvarın içindeki yuvarlak bölmeler ışıklı yapısıyla dikkat çekici hale gelmiş.
Bebek beşiğiyle bir örnek tasarlanmış çekmeceli dolap, bebek odası mobilyalarının takım olarak da kullanılabileceğine dair başarılı bir model. Her iki mobilyanın kocaman ve rengarenk kulpları ilgi çekici görünüyor. Koltuk yerine sallanan sandalye tercih edilmiş bebek odasında, pencereleri kaplayan çiçek desenli perdeler göz doldurmuş. Renkli ve çiçek gibi bir tasarım örneği.
Bebek odası tasarımlarına dair yaratıcı bir model daha. Bebeğiniz beşiğinde mışıl mışıl uyurken aniden uyanıvermesi pek süpriz olmaz. Ancak gözlerini açtığı vakit karşısında yıldızları andıran minik ışıklar görürse belki de korkmayacaktır. Sade tasarımlı bir beşik ile mobilya olarak çok sayıda çekmecesi olan dolap dışında, bir ilginçliği olmayan odanın tüm havasını değiştiren başarılı bir fikir.
Bir başka gök yüzünü bebek odasına taşıyan tasarım örneği daha. Ancak bu defa gece değil gündüz. Sade bebek beşiğini çevreleyen beyaz çitimsi duvar panellerin arkasında sıra sıra bulutlar süzülüyor. Mobilya olarak da eşyaların muhafaza edilmesi için çekmeceli bir dolap ile iki adet duvar rafı tercih edilmiş. Bu parçaların ilginç özelliği üzerinde at şeklinde oyuklar bulunması. Yaratıcı dekorasyon fikri Hilal Tasarım Mobilya'ya ait.
Bebek odaları da dahil olmak üzere genel olarak ahşap sık kullanılan bir malzemedir. Ama koyu ahşap daha az tercih edilir. Bu modern bebek odasında ise koltuk hariç tüm mobilyalar koyu ahşaptan yapılmış. Bir hayli yüksek olan bebek beşiği alışılmadık bir tasarım. Halı olarak koyunlu halı kullanılması ise odaya espri katmış.
Bebek odası tasarımları modern dizaynlarıyla çarpıcı olduğu gibi nostaljik mobilya kullanımıyla da sıra dışı olabilir. Örnekte gördüğümüz country tarzı bebek odası adeta müzeleri andıran bir tasarım. Cibinlikli sallanan beşik şekil itibariyle benzersiz bir tasarım. Böylesi orjiinal bir bebek beşiğini tamamlayacak aksesuarların da sıradan olması düşünülemezdi. Duvar kağıtlarından güllü dallı halısına dek titiz çalışılmış bir dizayn. Yalnızca kuş desenli yeşil dolabı bile başlı başına orijinal bir parça.
Tamamı beyaz olan odalar olduğu gibi tamamı ahşaptan oluşma bebek odası tasarımları da mümkün olabilir. Mini bebek beşiğini tamamlayan mobilyalar bir örnek görünüyor. Ancak onları bir örnek hale getiren şeklen tıpatıp aynı detaylar barındırması değil, farklı tonlarda ahşap kullanılarak çizgiler oluşturması. Eğlenceli akseuarlarla da canlandırılan bebek odası modern bir tasarım.
Bebek odası modelleri kadar bebek beşiği modelleri de önemli bir konu. Özellikle de yeni doğmuş çocuklar için dizayn edilmiş sallanan beşik bu özelliği sayesinde son derece pratik bir alternatif. Fazla yer kaplamayan portatif yapısıyla da kullanışlı olan bebek beşiğini dilediğiniz bir yere zahmetsizce taşıyabilirsiniz. Yeni doğmuş bebekleri sürekli yanınızda bulundurmanız gerektiği düşünülürse işinizi epey kolaylaştırdığınızı fark edeceksiniz.
Özellikle ahşap beşik örneklerini incelemek isteyenler ’Bebekler için en sevimli ahşap beşik modelleri’ yazısına göz atabilirler.