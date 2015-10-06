Bebek beşikleri ve mobilya alternatifleri üzerine 16 örnek

Hayatımızın en önemli varlıkları olan çocuklarımızın bebeklik dönemi çok önemli, zira bakıma en muhtaç olduklar evre bu dönemdir. Sürekli ilgi ve ihtimam göstermemiz gereken bebeklerimize nasıl bir oda hazırlayacağımız da ciddi bir husus. Bebek beşiği modellerinden her türlü mobilya seçimine dek bir yığın detay barındıran bebek odası dekorasyonu artık kendi başına bir kategoriyi hak ediyor. Gelin hep birlikte bebek beşiği örneklerini inceleyerek çocuğumuza en uygun oda dizaynına karar verelim.