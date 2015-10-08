Çarpıcı ve farklı yemek odası takımları

Konuklarımızı ağırladığımız başlıca alanlardan birisi olan yemek odalarının baş döndüren bir takıma sahip olmasını kim istemez? Yanıt bir çoğumuz için evet olacaktır. Ancak şıklık arayışımız daima evimizin genel dekorasyonuyla uyumlu olmalı.
Bu yazıda ise size farklı tarz ve modellerde yemek odası takımlarını tanıtarak evinize en uygun yemek masasını bulmanıza yardımcı olacağız. Gerek malzeme kullanımı gerek renk skalasıyla her eve uygun bir yemek odası takımı mutlaka vardır. Sizin tek yapmanız gereken, dekorasyon bütünlüğü açısından sırıtmayacak ancak aynı zamanda evinizin şıklığını bir adım yukarıya taşıyacak doğru yemek odası takımına karar vermek olacak.
Şahane bir kelebek tablosu bulunan yemek odası takımı, açık mutfakla iç içe olan uzun holde sergilenmiş. Her ne kadar duvar dokusu sayesinde mutfakla yemek odasının sınırları keskin bir şekilde ayrılmış da olsa, açık mutfak dekorasyonuna uygun olarak yemek odası takımı da beyaz tercih edilmiş. Yemek takımlarında çok tercih edilen bir renk olmayan beyaz genel dekorasyon bütünlüğü açısından anlamlı.
Bir oturma odasına göre dizayn edilen masa sandalye grubu, odanın kalanından ayrılan oval zemin kaplaması ile birlikte adeta kendi yemek odası takımını oluşturmuş. Zaten yemek takımları için ayrı bir oda yapılmaz, salonla iç içe olur çoğu zaman. Bu örnekte de klasik detayları sandalye takımı yuvarlak masa ile birleşerek son derece şık bir yemek odası takımı oluşturmuş.
Bir başka modern yemek odası takımı gördüğümüz örnekte dikkatleri çeken ana unsur devasa lambalar. Eğer yemek odası takımınızı ilgi çekici hale getirmek istiyorsanız bu örnekte olduğu gibi sıra dışı lambalarla tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında yemek masasında mermer kullanımı da alışılmadık bir tercih. Bir hayli kalın mermer kullanılan masanın ayakları ise ahşaptan yapılma.
Desenli cam malzemenin ağırlıkta olduğu oturma odası hem parlak desenleriyle hem de rengarenk koltuklarıyla göz kamaştıran cinsten. Böylesine ağdalı bir oturma odasının yemek takımı da sıradan olamazdı elbette. Siyah lake masa ile ona eşlik eden koltukvari sandalyeler eşsiz bir tasarım. Ancak bu şatafata daha fazlası lazım. Tasarımcısı da aynı şeyi düşünmüş olacak ki farklı ebatlarda, kristalleri andıran yuvarlak lambalar ile yemek odası takımını tamamlamış.
Gök mavisinin açıklığına uyumundan ötürü beyazla harmanlanmış yemek odası takımı, klasik detaylar barındırıyor. Bilhassa masa ayaklarında hissedilen klasik çizgiler avize ile taçlanmış. Her ne kadar odanın kalanı da mavi beyaz eşyalardan oluşsa da böylesi bir yemek odası takımını farklı renk ve stillerde mobilyalarla da dekore edebilirsiniz. Zira her eve yakışabilen bir dizayn.
Yine bir açık mutfakla iç içe gördüğümüz yemek odası takımı minimalist şıklığın zirvesinde geziniyor. Parlak metalik ayaklarının ışıltısını buradan dahi görebildiğimiz yüksek masaya, son derece modern dizayn edilmiş sandalyeler eşlik etmiş. Farklı ayak tasarımı sayesinde daha da iddialı hale gelen yemek odası takımı çok net bir yerde duruyor: sade ve çok asil.
Ekoseli sandalyeleri, çiçekli perdeleri, ahşap masası, çiçekli vazosu kısacası tüm detaylarıyla kırsal havayı evinize taşıyan yemek odası takımı ait olduğu stili sonunda dek hissettiren tasarımlardan. Ancak kırsal stilden ziyade modern görünümüyle ilgi çeken lambalar enteresan. Zaten değişik objeleri bir araya getirerek doğru dizayn edilmiş bir dekorasyon kendi farkını ortaya koyabilirdi.
Açık mutfaklarla içe içe olan yemek odası takımlarını görmüştük. Daha önce de dediğimiz gibi yemek takımları için muhakkak ayrı bir oda şart değil. Oturma odası ile yahut mutfakla bir arada bulunan yemek takımları da olabilir. Bu örnekte de açık mutfağa bitişik yemek takımının her bir öğesi kendi başına ilgiyi hak ediyor.
Eğer geniş bir oturma odanız varsa örnekte olduğu gibi iki adet yemek takımı dahi kullanabilirsiniz. Ancak daha büyükçe olanın baş yemek odası takımı olduğunu söyleyebiliriz. Ahşap malzemesiyle yine kırsal esinti hissettiren yemek odası takımını büyük bir lamba ile tamamlamışlar. Diğer takım ise ufak olarak tasarlanmış. Yuvarlak cam masa kullanılmış. Bahçe tipi bir takım olduğunu hissettiren bir model.
Daha sıra dışı tasarımlara göz atmanın zamanı geldi. Büyük bir cam masadan oluşan yemek odası takımının esprili bir özelliği var. Şeffaf masanın altına anormal boyuttaki iskambillerden kule yapılarak, masayı bu kuleler ayakta tutuyor izlenimi verilmiş. Sandalyeler ise az sayıda tutulmakla birlikte fıstık yeşilinden seçilerek sıra dışı tasarım tamamlanmış. Böylesi masrafsız ve enteresan fikirlerle parlak tasarımlar yapmak çok yaratıcı.
Yemek odası takımları kimi zaman farklı malzeme kullanımıyla kimi zaman da renkleriyle öne çıkar. Bu tasarımda ise her ikisi de geçerli. Üst kısmı cam kaplama yemek masası can alıcı kırmızısıyla göz doldurmuş. Sandalyeler ise masa gibi ahşaptan yapılma ancak kırmızıya boyanmış değil. Onun yerine sandalyelerin minder kısmı desenli seçilerek masaya uyum sağlanmış. Sadece farklı rengi ile dahi dikkat çeken sade bir yemek takımı.
Rustik stil bir villa örneğini gördüğümüz modelde odanın her bir parçası kendi başına göz alıcı. Bu farklı dizaynı daha da etkili hale getirmek için bol bol bordo derilerden istifade edilmiş. Ahşapla bir arada kullanılan deri, evin enteresan yapısını bir nebze olsun günümüze taşımış. Yemek odası takımı ise yine ahşap masadan oluşuyor. Sandalyeler deri kaplama.
Yemek odası takımlarında bir örnek sandalye kullanılacak diye bir kaide yok. Bu sandalyeler farklı şekillerde olduğu gibi bizzat sandalye formunda olmayabilir. Kimi zaman masaları koltukla tamamlarken kimi zaman da bank detayı kullanıla biliniyor. Özellikle işlem görmemiş ahşap görünümlü masalarla çok uyumlu olan banklar, yemek takımını daha modern hale getiriyor. Bu örnekte de sade masayı tamamlayacak enteresan formlu lambalar eksik kalmamış.
Tamamen ahşaptan yapılma yemek odası takımın enteresan özelliği yine farklı oturma gruplarını bir arada kullanan modellerden olması. Boyasız ham ahşap görüntüsü daha modern hale getirmek için bir tarafında kullanılan trend sandalyeler doğru bir tercih. Ancak bununla sınırlı kalınmamış. Simetrik hizalanmamış, farklı ebatlardaki lamba kullanımı da modeli daha modern hale getirmiş.
Yemek odası takımları arasında farklı malzemeden yapılma masa ve sandalyelerin birlikte kullanıldığını görmüştük. Zira bu trend bir uygulama. Bu örnekte ise geniş ahşap masaya sarı plastik sandalyelerin eşlik ettiğini görüyoruz. Şayet tasarımcısı risk almasa kimse bu sandalyelerle ahşap masayı bir arada kullanmazdı. Bu anlamda özgün bir tasarım örneği karşımızdaki takım. Ancak yemek takımı modelinin mini bir ilginçliği daha var. O da sandalyelerden birini siyah yapmak.
Özellikle minimalist stil dekorasyonun göz bebeği siyah beyaz tasarımlar bu örnekte de karşımızda çıkıyor. Son derece modern görünümlü yemek odası takımı, sade olduğu kadar sofistike de duruyor. Beyaz masayı çevreleyen siyah sandalyelerin genel olarak klasik bir görünümü var. Ancak masanın üzerindeki katlanmış kağıtları çağrıştıran aksesuar ile esnek görünümlü 3 adet lamba, masanın tüm imajını tamamen yenilemiş. Bu yemek odası takımı aynı zamanda doğru aksesuar kullanımının yemek takımını nasıl da zirveye taşıyabileceğine dair çok başarılı bir örnek. Zarif modelin tasarımcısı ise Viewport Studio.
Daha fazla örnek için ’Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı’ başlığına göz atabilirsiniz.