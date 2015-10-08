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Çarpıcı ve farklı yemek odası takımları

nihal e. nihal e.
El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura İskandinav Yemek Odası
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Konuklarımızı ağırladığımız başlıca alanlardan birisi olan yemek odalarının baş döndüren bir takıma sahip olmasını kim istemez? Yanıt bir çoğumuz için evet olacaktır. Ancak şıklık arayışımız daima evimizin genel dekorasyonuyla uyumlu olmalı.  

Bu yazıda ise size farklı tarz ve modellerde yemek odası takımlarını tanıtarak evinize en uygun yemek masasını bulmanıza yardımcı olacağız. Gerek malzeme kullanımı gerek renk skalasıyla her eve uygun bir yemek odası takımı mutlaka vardır. Sizin tek yapmanız gereken, dekorasyon bütünlüğü açısından sırıtmayacak ancak aynı zamanda evinizin şıklığını bir adım yukarıya taşıyacak doğru yemek odası takımına karar vermek olacak.

Kelebek etkisi

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yemek Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Şahane bir kelebek tablosu bulunan yemek odası takımı, açık mutfakla iç içe olan  uzun holde sergilenmiş. Her ne kadar duvar dokusu sayesinde mutfakla yemek odasının sınırları keskin bir şekilde ayrılmış da olsa, açık mutfak dekorasyonuna uygun olarak yemek odası takımı da beyaz tercih edilmiş. Yemek takımlarında çok tercih edilen bir renk olmayan beyaz genel dekorasyon bütünlüğü açısından anlamlı.

Modern klasik

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Bir oturma odasına göre dizayn edilen masa sandalye grubu, odanın kalanından ayrılan oval zemin kaplaması ile birlikte adeta kendi yemek odası takımını oluşturmuş. Zaten yemek takımları için ayrı bir oda yapılmaz, salonla iç içe olur çoğu zaman. Bu örnekte de klasik detayları sandalye takımı yuvarlak masa ile birleşerek son derece şık bir yemek odası takımı oluşturmuş.

Dikkat çeken lamba kullanımı

​A project in İzmir, Turkiye. - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare. Visage Home Style Modern Yemek Odası
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

Bir başka modern yemek odası takımı gördüğümüz örnekte dikkatleri çeken ana unsur devasa lambalar. Eğer yemek odası takımınızı ilgi çekici hale getirmek istiyorsanız bu örnekte olduğu gibi sıra dışı lambalarla tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında yemek masasında mermer kullanımı da alışılmadık bir tercih. Bir hayli kalın mermer kullanılan masanın ayakları ise ahşaptan yapılma.

Göz dolduran bir salon

Bakü Projesi Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Yemek Odası
Origami Mobilya

Bakü Projesi Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Desenli cam malzemenin ağırlıkta olduğu oturma odası hem parlak desenleriyle hem de rengarenk koltuklarıyla göz kamaştıran cinsten. Böylesine ağdalı bir oturma odasının yemek takımı da sıradan olamazdı elbette. Siyah lake masa ile ona eşlik eden koltukvari sandalyeler eşsiz bir tasarım. Ancak bu şatafata daha fazlası lazım. Tasarımcısı da aynı şeyi düşünmüş olacak ki farklı ebatlarda, kristalleri andıran yuvarlak lambalar ile yemek odası takımını tamamlamış.

Mavi beyaz ahengi

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Gök mavisinin açıklığına uyumundan ötürü beyazla harmanlanmış yemek odası takımı, klasik detaylar barındırıyor. Bilhassa masa ayaklarında hissedilen klasik çizgiler avize ile taçlanmış. Her ne kadar odanın kalanı da mavi beyaz eşyalardan oluşsa da böylesi bir yemek odası takımını farklı renk ve stillerde mobilyalarla da dekore edebilirsiniz. Zira her eve yakışabilen bir dizayn.

Minimalist stilde şıklık

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Minimalist Yemek Odası
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

Yine bir açık mutfakla iç içe gördüğümüz yemek odası takımı minimalist şıklığın zirvesinde geziniyor. Parlak metalik ayaklarının ışıltısını buradan dahi görebildiğimiz yüksek masaya, son derece modern dizayn edilmiş sandalyeler eşlik etmiş. Farklı ayak tasarımı sayesinde daha da iddialı hale gelen yemek odası takımı çok net bir yerde duruyor: sade ve çok asil.

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Kırsal esintili yemek odası

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Yemek Odası
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Ekoseli sandalyeleri, çiçekli perdeleri, ahşap masası, çiçekli vazosu kısacası tüm detaylarıyla kırsal havayı evinize taşıyan yemek odası takımı ait olduğu stili sonunda dek hissettiren tasarımlardan. Ancak kırsal stilden ziyade modern görünümüyle ilgi çeken lambalar enteresan. Zaten değişik objeleri bir araya getirerek doğru dizayn edilmiş bir dekorasyon kendi farkını ortaya koyabilirdi.

Eskitme ahşaptan masa

homify Eklektik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Açık mutfaklarla içe içe olan yemek odası takımlarını görmüştük. Daha önce de dediğimiz gibi yemek takımları için muhakkak ayrı bir oda şart değil. Oturma odası ile yahut mutfakla bir arada bulunan yemek takımları da olabilir. Bu örnekte de açık mutfağa bitişik yemek takımının her bir öğesi kendi başına ilgiyi hak ediyor.

İki adet takım

PROJETO CASA DA REPRESA, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Kırsal Yemek Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Eğer geniş bir oturma odanız varsa örnekte olduğu gibi iki adet yemek takımı dahi kullanabilirsiniz. Ancak daha büyükçe olanın baş yemek odası takımı olduğunu söyleyebiliriz. Ahşap malzemesiyle yine kırsal esinti hissettiren yemek odası takımını büyük bir lamba ile tamamlamışlar. Diğer takım ise ufak olarak tasarlanmış. Yuvarlak cam masa kullanılmış. Bahçe tipi bir takım olduğunu hissettiren bir model.

İskambilden masa

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Yemek Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Daha sıra dışı tasarımlara göz atmanın zamanı geldi. Büyük bir cam masadan oluşan yemek odası takımının esprili bir özelliği var. Şeffaf masanın altına anormal boyuttaki iskambillerden kule yapılarak, masayı bu kuleler ayakta tutuyor izlenimi verilmiş. Sandalyeler ise az sayıda tutulmakla birlikte fıstık yeşilinden seçilerek sıra dışı tasarım tamamlanmış. Böylesi masrafsız ve enteresan fikirlerle parlak tasarımlar yapmak çok yaratıcı.

Kırmızı kare masa

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura Tropikal Yemek Odası
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

Yemek odası takımları kimi zaman farklı malzeme kullanımıyla kimi zaman da renkleriyle öne çıkar. Bu tasarımda ise her ikisi de geçerli. Üst kısmı cam kaplama yemek masası can alıcı kırmızısıyla göz doldurmuş. Sandalyeler ise masa gibi ahşaptan yapılma ancak kırmızıya boyanmış değil. Onun yerine sandalyelerin minder kısmı desenli seçilerek masaya uyum sağlanmış. Sadece farklı rengi ile dahi dikkat çeken sade bir yemek takımı.

Yemek takımında deri estetiği

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Yemek Odası Ahşap
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Rustik stil bir villa örneğini gördüğümüz modelde odanın her bir parçası kendi başına göz alıcı. Bu farklı dizaynı daha da etkili hale getirmek için bol bol bordo derilerden istifade edilmiş. Ahşapla bir arada kullanılan deri, evin enteresan yapısını bir nebze olsun günümüze taşımış. Yemek odası takımı ise yine ahşap masadan oluşuyor. Sandalyeler deri kaplama.

Banklı takım

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek odası takımlarında bir örnek sandalye kullanılacak diye bir kaide yok. Bu sandalyeler farklı şekillerde olduğu gibi bizzat sandalye formunda olmayabilir. Kimi zaman masaları koltukla tamamlarken kimi zaman da bank detayı kullanıla biliniyor. Özellikle işlem görmemiş ahşap görünümlü masalarla çok uyumlu olan banklar, yemek takımını daha modern hale getiriyor. Bu örnekte de sade masayı tamamlayacak enteresan formlu lambalar eksik kalmamış.

Kanepeli takım

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura İskandinav Yemek Odası
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

Tamamen ahşaptan yapılma yemek odası takımın enteresan özelliği yine farklı oturma gruplarını bir arada kullanan modellerden olması. Boyasız ham ahşap görüntüsü daha modern hale getirmek için bir tarafında kullanılan trend sandalyeler doğru bir tercih. Ancak bununla sınırlı kalınmamış. Simetrik hizalanmamış, farklı ebatlardaki lamba kullanımı da modeli daha modern hale getirmiş.

Plastik sarı sandalyeler

LOFT, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Modern Yemek Odası
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

Yemek odası takımları arasında farklı malzemeden yapılma masa ve sandalyelerin birlikte kullanıldığını görmüştük. Zira bu trend bir uygulama. Bu örnekte ise geniş ahşap masaya sarı plastik sandalyelerin eşlik ettiğini görüyoruz. Şayet tasarımcısı risk almasa kimse bu sandalyelerle ahşap masayı bir arada kullanmazdı. Bu anlamda özgün bir tasarım örneği karşımızdaki takım. Ancak yemek takımı modelinin mini bir ilginçliği daha var. O da sandalyelerden birini siyah yapmak.

Vazgeçilmez siyah beyaz

De Vere Gardens, Viewport Studio Viewport Studio Minimalist Yemek Odası
Viewport Studio

De Vere Gardens

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

Özellikle minimalist stil dekorasyonun göz bebeği siyah beyaz tasarımlar bu örnekte de karşımızda çıkıyor. Son derece modern görünümlü yemek odası takımı, sade olduğu kadar sofistike de duruyor. Beyaz masayı çevreleyen siyah sandalyelerin genel olarak klasik bir görünümü var. Ancak masanın üzerindeki katlanmış kağıtları çağrıştıran aksesuar ile esnek görünümlü 3 adet lamba, masanın tüm imajını tamamen yenilemiş. Bu yemek odası takımı aynı zamanda doğru aksesuar kullanımının yemek takımını nasıl da zirveye taşıyabileceğine dair çok başarılı bir örnek. Zarif modelin tasarımcısı ise Viewport Studio

Daha fazla örnek için ’Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı’ başlığına göz atabilirsiniz.

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