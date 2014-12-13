Evde vintage ve moderni buluşturmak

Vintage ve modern birbirine iki zıt kelime. Vintage asıl olarak bir şarabın hangi yıl üretildiğinde anlatan şarapçılıkla ilgili bir kelime. Kelime bugünlerde moda ve tasarım dünyasında da kullanılıyor. Ama moda ve tasarım dünyasında şarapçılıkta olduğu gibi üretim yılını değil, daha geniş bir anlamı ifade ediyor. Vintage tıpkı retro ve antika kelimeleri gibi eskiye ait ürün ve tarzları ifade etmek için kullanılıyor.

Modern dekorasyon ise tam tersi şimdiki zamanı ifade ediyor. Bir çok evde ya modern çizgiler hakim oluyor ya da eski tarzlar. Peki neden böyle oluyor? Vintaj ve modern tarzlar bir arada kullanılamaz mı? Bu yazımızda buna cevap aramaya çalıştık. Seçtiğimiz örneklerde vintaj ve modernin nasıl iç içe kullanıldığını göstereceğiz. Modern hayatın vazgeçilmez unsuru konfordan ödün verilmeden eski tarzların nasıl entegre edildiğini göreceğiz. Geçmişle geleceği birleştiren turumuza hazırsanız başlıyoruz.