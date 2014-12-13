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Evde vintage ve moderni buluşturmak

Aydin Sanli Aydin Sanli
Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Rustik Banyo
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Vintage ve modern birbirine iki zıt kelime. Vintage asıl olarak bir şarabın hangi yıl üretildiğinde anlatan şarapçılıkla ilgili bir kelime. Kelime bugünlerde moda ve tasarım dünyasında da kullanılıyor. Ama moda ve tasarım dünyasında şarapçılıkta olduğu gibi üretim yılını değil, daha geniş bir anlamı ifade ediyor. Vintage tıpkı retro ve antika kelimeleri gibi eskiye ait ürün ve tarzları ifade etmek için kullanılıyor.

Modern dekorasyon  ise tam tersi şimdiki zamanı ifade ediyor. Bir çok evde ya modern çizgiler hakim oluyor ya da eski tarzlar. Peki neden böyle oluyor? Vintaj ve modern tarzlar bir arada kullanılamaz mı? Bu yazımızda buna cevap aramaya çalıştık. Seçtiğimiz örneklerde vintaj ve modernin nasıl iç içe kullanıldığını göstereceğiz. Modern hayatın vazgeçilmez unsuru konfordan ödün verilmeden eski tarzların nasıl entegre edildiğini göreceğiz. Geçmişle geleceği birleştiren turumuza hazırsanız başlıyoruz.

Gizlenmiş modern cihazlar

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Kırsal Mutfak Ahşap Siyah
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

İlk bakışta bu mutfak, duvarlardaki ahşap kaplamaları, tahta dolapları, eski muslukları ve antika görünümlü fırınıyla sanki bu yüzyılın ortalarına ait bir mutfak gibi görünüyor. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Bu mutfak geçmiş düşünülerek günümüzde tasarlanmış ve mutfakta oldukça modern bir teknoloji kullanılmış. Enerji tasarruflu ve tüm modern ihtiyaçları karşılayacak özelliklerdeki fırın 20. yüzyılın ilk dönemlerinden kalma bir odun fırını görüntüsünde tasarlanmış. Britich Standart şirketi uygun fiyatlarla kullanışlı mutfak dolapları tasarlıyor. Günümüzün fonksiyonelliğini geçmişin tarzıyla birleştiriyorlar. Mutfak aydınlatması için kullanılan lambalar da yine eski tarzı yansıtıyor. Siyaha yakın antrasit renkle beyazın birleşimi mutfağa ayrıca hoş bir hava katmış. Raflarda asılı sosislerde vintaj duygusunu güçlendirmemiş mi? Bu mutfakta çalışmaz büyük bir keyif olsa gerek.

Vintage dokunuşlar

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Rustik Banyo
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Yukarıdaki mutfak gibi bu banyo da her banyo gibi modern görünüyor ama vintage dokunuşlarla süslenmiş. Banyo tasarımında Ardesia Designs'ın imzası var. 21. yüzyıl banyolarında çok fazla dolap kullanımına rastlanmasa da, bu banyoda dolap kullanımı ve duvar kağıtlarının bir arada kullanımıyla modern bir banyoya nasıl vintaj dokunuşların serpiştirilebileceğini görüyoruz. Duş başlığı ve muslukların da en son trendleri yansıtmadığına dikkatinizi çekmek isteriz. Ayrıca küvetin dışında kullanılan karolar da son dönemlerin popüler karolarından ziyade eski zamanların karolarını çağrıştırmıyor mu? Ama yine de banyo genel görünümü itibariyle modernlikten bir şey kaybetmiyor. Bu banyoda duş alırken annenizin evini banyosunu hatırlayacağınıza kuşku yok.

Bir sayfiye evi

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

İngiliz sayfiye evlerine ait tüm ayrıntıları yansıtan bu mutfak Holly Keeling Interiors and Styling imzasını taşıyor. Geçmiş dönemlerin mutfaklarında sıkça kullanılan yumuşak yeşil tonların kullanıldığı mutfak, çiçekli perdeler, avizeler ve çiçeklerle bezenmiş. Köşede duran ellili yılların buzdolaplarına benzeyen buzdolabına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bugünlerde pek çok firma geçmiş dönemlerin popüler elektrikli eşyalarına benzeyen cihazlar üretiyor. Bu da onlardan biri. Tezgah, ahşap masa ve hasır koltuk ise mutfağa hakim olan vintaj tarzın başrol oyuncuları niteliğinde. Bu mutfakta çalışırken babaannelerimizin evlerinin mutfaklarını bir kez daha anacağız diye düşünüyoruz.

Vintage bir başrol oyuncusu

Cadde Bostan Private Apartment , Derun Architecture & Interior Design Derun Architecture & Interior Design Eklektik Oturma Odası
Derun Architecture &amp; Interior Design

Cadde Bostan Private Apartment

Derun Architecture & Interior Design
Derun Architecture &amp; Interior Design
Derun Architecture & Interior Design

Bu ev ilk bakışta çok modern tarzda dekore edilmiş bir ev gibi görünüyor. Ancak odanın ortasında duran antika masa vintage tarzın modern bir ortama nasıl adapte edileceğini çok iyi gösteren bir örnek. Odanın genel havasıyla kontrast oluşturan masa odanın ilgi odağı konumunda. Masayla takım olan bank ve masanın iki ucundaki antika tarzlı sandalyeler de masanın verdiği etkiyi tamamlar nitelikte. Aynı şekilde masanın altındaki halının da antika değeri olduğu aşikar.

Paslanmaz çelik

Stable Cottage Adam Coupe Photography Limited Kırsal Mutfak
Adam Coupe Photography Limited

Stable Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Paslanmaz çelikten üretilen mutfak cihazları ve mutfak tezgahları son yıllarda her gün kullandığımız mutfaklarımıza endüstriyel bir hava kazandırıyor. Bu mutfakta da son derece modern mutfak tezgahı ve fırının yine paslanmaz çelikten üretilmiş bir avizeyle aydınlatıldığını görüyoruz. Uzakta görünen şömine de mutfağa ayrı bir sıcaklık katmış.

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Ev dekorasyonunda vintage ve modern tarzları sevenler için bu yazıdaki örnekler ideal olabilir. 

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