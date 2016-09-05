Yeniden yaratılan 5 şahane banyo

Bu banyonun eski halinin tek sorunu renk tercihleri değilmiş aslında. Son derece dar bir alana ve dolayısıyla da sıkışık bir tasarıma sahip olan banyoda yerleşim değişmeden çok daha geniş görünen bir tasarım yaratılmış ve bu yalnızca daha modern unsurların kullanılması ve derinleştirici ve ferahlatıcı renk tercihleriyle yapılmış. Siyahın doğru kullanıldığında dar alanları daha geniş göstermesinin de en güzel kanıtı.

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