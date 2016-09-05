Yeniden yaratılan 5 şahane banyo

Önce & Sonra projeleri her zaman homify sayfalarının en çok ilgi gören konularını oluşturuyor. Bunun nedeni de pek tabii ki eskimiş ve yıpranmış yaşam alanlarının yeniden hayata dönmesi ve bambaşka bir görünüme kavuşmasının yarattığı etki. Ne de olsa bir şeyi yıkıp yerine sıfırdan yenisini inşa etmek belki daha kolay, ama kesinlikle eskiyi onarmak ve yepyeni bir hale getirmek kadar etkileyici değil. Üstelik tasarımsal açıdan da sıfırdan bir dizayn oluşturmak, sınırları, iç mimari koşulları ve dolayısıyla potansiyeli belli olan bir yerde yepyeni bir şey oluşturmaya çalışmaktan çok daha kolay. Ancak unutmayın ki kolay olan şeyler aynı zamanda sıkıcıdır da. İşte bugünkü yazımızda da eski mekanların yenilenme hikayelerini seven okurlarımız için en çok yenilenme ihtiyacı duyan yaşam alanlarından birinin en başarılı renovasyon projelerini derledik: Eski görünümlerini aratmayan modern ve ışıl ışıl 5 banyo yenileme projesi…
Öncelikle şunu belirterek başlamakta fayda var: Bu yazıya konu olan banyoların hiçbiri yıkık dökük ya da harabe durumda değilmiş, ancak yenileme projeleri her zaman harabe durumdaki yaşam alanları için gerekli olmuyor. Bazen estetik ve fonksiyonel olarak ihtiyaç duyduğumuz daha iyi standartlara ulaşmak için de tadilat ve tasarım yaptırabiliyoruz. Bu banyo da bunun en güzel örneklerinden biri. Temiz ama dağınık görünen ve son derece sıradan bir yapıya sahip olan banyo ışıl ışıl bir modernliğe kavuşmuş. Fonksiyonel açıdan çok daha kullanışlı bir hale gelmesi de gözden kaçmıyor elbette.
Beyaz renk çoğu zaman yaşam alanlarını ferahlatan ve doğru kullanıldığında ışıl ışıl ve modern bir doku yaratan bir renktir. Ancak bu örnekte olduğu gibi sıkıcı ve tekdüze bir karakter yarattığı da olmuyor değil. Belki bu banyo da ilk yapıldığı zamanlar için son derece şık bir görünüme sahiptir ancak zaman her şeyi eskitiyor elbette.
İşte temel yapı, yani tesisat gibi uğraştırıcı değişimlere girmeden de harika dönüşümler yaratılabileceğinin harika bir örneği. Tasarıma dokunmadan yalnızca fayansları, renkleri ve lavabo ve klozeti değiştirerek bambaşka bir banyo yaratılmış. Kullanılan üç renkli mozaik fayanslar banyoya hareketlilik ve çağdaşlık katarken modern lavabo ünitesi de göz dolduruyor.
Dediğimiz gibi yıpranmış ve eskimiş olmasa da bazı yaşam alanları
eski olduğunu bir şekilde belli eder. Bu banyo da temiz olsa da içindeki dekorasyon tercihleriyle demode olduğunu fazlasıyla belli eden bir yapıya sahip. Elbette buna rağmen daha uzun yıllar kullanılabilecek bir banyo bu, ancak ev sahipleri daha iyisini istemiş ve ortaya çıkan sonuç harika…
Daha minimal ve modern bir tarzın tercih edildiği banyonun yeni halinde duvarlarda kullanılan pastel mavi tonunun ve dolaplarda kullanılan parlak beyazın göz kamaştırıcı uyumuna tanık oluyoruz. Banyoda yalnızca renk, mobilya ve aksesuar tercihleri gibi değişimler değil aynı zamanda dizayn ve yerleşim değişiklikleri de görüyoruz. Yani banyo baştan aşağı yeniden yaratılmış.
Eski tip demode bir küvet, sıkıcı ve solmuş yeşil mozaik fayanslar, eski bir banyo perdesi, nispeten daha yeni görünen ama yine de pek bir albenisi olmayan küçük bir lavabo ünitesi… Yani yine ilk yapıldığı dönemin trendlerini bünyesinde barındıran ve o zaman şık sayılabilecek ancak bugün için zamanı geçmiş bir tasarım…
Yeni tasarımda ise eski tip küvet yerine modern bir duş ünitesi tercih edilmiş. Açık renkli fayanslar içerideki aydınlığı çok daha iyi yansıtarak ortamı ışıl ışıl bir yere dönüştürüyor. Lavabo ünitesi ise genişletilerek modernleştirilmiş ve yanına bir de ekstra banyo dolabı konulmuş.
Beyazın her zaman en iyi fikir olmadığını gösteren örneklerden biri daha. Özellikle banyo gibi ıslak zeminlerde beyaz renk çabuk kirlendiği ve hızlı yıprandığı için bakımı ve sürdürülebilirliği çok daha zordur.
Bu banyonun eski halinin tek sorunu renk tercihleri değilmiş aslında. Son derece dar bir alana ve dolayısıyla da sıkışık bir tasarıma sahip olan banyoda yerleşim değişmeden çok daha geniş görünen bir tasarım yaratılmış ve bu yalnızca daha modern unsurların kullanılması ve derinleştirici ve ferahlatıcı renk tercihleriyle yapılmış. Siyahın doğru kullanıldığında dar alanları daha geniş göstermesinin de en güzel kanıtı.
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