homify 360°: Pireneler'de renove edilmiş bir taş ev

Bu evin en önemli özelliklerinden biri hakim olduğu manzara. Ev hakim olduğu harika manzarayla fark yaratıyor. Oturma odasındaki geniş pencereler manzaranın görünürlüğünü bir kat daha arttırıyor. İç mekan tasarımı ise son derece sade ve modern tutulmuş. Yine girişteki gibi duvarın bir bölümü sıvanmadan ve boyanmadan bırakılmış ve rustik havanın kaybolmaması sağlanmış. Odanın en göze çarpan unsuru ise çok şık bir tasarıma sahip olan şömine. Yani bu da demek oluyor ki, burada sadece yazlarınızı değil, kışlarınızı da geçirebilirsiniz. Eminiz bölgenin kış manzarası da yazın olduğu gibi son derece hoştur.