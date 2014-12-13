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homify 360°: Pireneler'de renove edilmiş bir taş ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
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Bugün Pireneler'de çok özel bir projeye konuk olacağız. Çevreleriyle uyum içinde duran taş evlerin bulunduğu küçük bir köyde, renove edilmiş taş bir evi ziyaret edeceğiz. Renovasyonun sonucu çok etkileyici. Şehir içinde bir çatı katı tasarımıyla yarışabilecek modernlikte ve konforda bir sonuç ortaya çıkmış. Üstelik rustik ve geleneksel havası da kaybolmamış. Eminiz böyle bir taş evde geçirilecek birkaç gün size bütün stresinizi ve yorgunluğunuzu unutturmaya yetecektir.

Bölge

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Ev Batı Pireneler'de Cerdenya isimli bir köyde bulunuyor. Tarlalar, çayırlıklar ve ormanlık arazinin içinde bulunan ev bir tepenin kuzey yamacına kurulmuş ve Serra del Cadi Dağı'nın nefes kesen manzarasına hakim. Bölge oksijen kaynağı olduğu gibi, köylülerden alacağınız doğal ürünlerle sağlıklı beslenebileceğiniz bir tatili de vaat ediyor. Bölgenin sessiz ve sakin oluşu da bir başka avantaj. Gürültüden uzak bir tatil için birebir.

Avlu

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Eve geniş ve taş döşeli bir avludan giriyorsunuz. Avlu bölge mimarisinin karakteristik özelliği. Bu merkez avlunun etrafında asıl ev konuk evleri bulunuyor. Asıl ev ev sahipleri tarafından kullanılırken, müştemilat yazlık ev olarak kiralanıyor. Tatiliniz süresince sizin gibi diğer tatilcilerle sosyalleşebileceğiniz gibi yerli ev sahiplerinin elinden çıkma yöresel yemeklerin de tadına bakabilirsiniz. Kim böyle bir tatile hayır diyebilir ki?

İç mekan

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Evlerden birinin içine girdiğimizde iç mekanın dış mekanın aksine geleneksel bir biçimde tasarlanmadığını görüyoruz. Açık ve aydınlık iç mekanda siyah mobilyalar ve metal siyah bir merdiven kullanılmış. Bu da iç mekana gayet modern bir görüntü kazandırmış. Üstelik tasarımda çok fazla eşya kullanımına yer verilmeyip minimalist bir anlayış benimsenmiş. Ancak açıkta bırakılan ahşap kirişler ve boyanmamış taş duvar az da olsa rustik bir hava katıyor.

Manzara

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Bu evin en önemli özelliklerinden biri hakim olduğu manzara. Ev hakim olduğu harika manzarayla fark yaratıyor. Oturma odasındaki geniş pencereler manzaranın görünürlüğünü bir kat daha arttırıyor. İç mekan tasarımı ise son derece sade ve modern tutulmuş. Yine girişteki gibi duvarın bir bölümü sıvanmadan ve boyanmadan bırakılmış ve rustik havanın kaybolmaması sağlanmış. Odanın en göze çarpan unsuru ise çok şık bir tasarıma sahip olan şömine. Yani bu da demek oluyor ki, burada sadece yazlarınızı değil, kışlarınızı da geçirebilirsiniz. Eminiz bölgenin kış manzarası da yazın olduğu gibi son derece hoştur.

Açık tasarım

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

600 metrekarelik plan pek çok şeye olanak tanıyor. Asıl evin yanı sıra bir kaç konuk evi bulunuyor. Açık tasarım sayesinde evin her yerine taze gün ışığı girebiliyor ve böylece ev son derece aydınlık oluyor. Diğer odalarda olduğu gibi bu odada da siyah ve beyaz kontrastından son derece iyi bir şekilde faydalanılmış. Yine daha önce gördüğümüz odalarda olduğu gibi duvarın bir bölümü sıvanmadan taş olarak bırakılmış ve ahşap kirişler sayesinde rustik hava korunmuş. Aydınlatma unsurlarının odaya şık bir hava kattığını da söylemeden geçmeyelim.

Yatak odası

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Asıl evin yatak odasına ait bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi, modern ve minimalist tasarım rustik ve geleneksel unsurlarla bir araya gelmiş. Beyaz ve gri tonlar odaya ferah ve çağdaş bir görünüm kazandırmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Eski ve yeni

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Bu fotoğrafta da yine iç ve dış mekan arasında ilişkiyi ve geniş pencereler vasıtasıyla aralarındaki yumuşak geçişi görüyorsunuz. Dış mekanın doğal ve orijinal görüntüsüyle, iç mekanın modern lüksü arasında hoş bir geçiş yaratılmış. İnce çizgiler ve berrak renklerin hakim olduğu mobilyalarla, ahşap ve doğal taşın yakaladığı uyum göz alıcı.

Panoramik teras

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Son olarak birden çok evde bulunan üstü kapalı panoramik terası göstermek istiyoruz. Bu teraslarda Pirenelerin eşşsiz manzarası eşliğinde içkinizi yudumlayıp sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebilirsiniz. Sizce de nefes kesici değil mi?

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Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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