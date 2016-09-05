Barbekü için ideal dekor fikirleri

Henüz yaz sıcakları bitmeden barbekü keyfinden vazgeçmeyenleri buraya davet ediyoruz. Açık havada barbekü veya mangal keyfinin yeri bambaşkadır. Gerek akşam davetlerinde konuklarınıza leziz sunumlar yapmak, gerekse ailenizle geçireceğiniz keyifli saatler geçirmek için bu tür etkinler oldukça konforludur. Barbekü için ideal dekor fikirlerini derlediğimiz bu yazımızda birbirinden fonksiyonel özelliği bir araya getiren örnekleri sizler için derledik. Daha fonksiyonel bir çalışma ve natürel bir hava oluşturmak istiyorsanız, sizin için ilham kaynağı olacak görsellerimizi mutlaka inceleyin.
Siyah metalle kaplı barbekü alanı şık ışıklandırma dekorları ve servis için uygun bir bar alanı ile bir arada tasarlanmış. Ahşap tablayı daha da ön plana çıkaran ışıklandırma unsurları ise oldukça etkileyici. Barbekü alanı için uygun zemin hazırlamak önemlidir. Gerek mobilya tercihleri, gerekse natürel dokularını bir araya getirerek rustik stil bir çalışma elde edilmiş. Doğal parke taşları ise barbekü alanı için uygun bir zemin oluşturuyor.
Modern stil dizayn edilen bu evin natürel renk tonlarındaki şık avlusuna konuk oluyoruz. Ahşap ve polikarbonat materyallerin kullanıldığı bu çalışmada, barbekü alanı da modern stil öğelerle dizayn edilmiş. Polikarbonat paneller kullanılan bu barbekü alanını ahşap pergola sistemi kaplıyor. Özellikle ahşabın natürel dokusu ile sağlanan sıcak bir atmosfer.
Renkli taşların uyumuyla güzelleşen iç mekanda natürel dokularla sıcak renkleri bir arada bulmak mümkün. Bej, gri ve kahverengi tonları ile turuncu renginin bir araya gelişi ile sıcak bir atmosfer oluşuyor. Ahşap yemek masası takımı ile natürel renkler uyum ve ahenk sağlıyor. Odunluk için barbekü altında uygun bir ahşap sürgülü kapı mevcut. Aynı zamanda servis için uygun bir tezgah ve raflar dizayn edilmiş.
Geniş bahçe alanına modern bir çalışma dizayn edilmiş. Şık peyzaj mimarisinin yanı sıra, bahçe alanında geometrik taş yollar hem estetik hem de natürel bir hava katıyor. Barbekü alanı için keyifli akşam yemeği davetleri verilecek özenle tasarlanmış bir alan. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde bahçe dekorasyonu örneği bulabilir, ilgi çeken fikirler yakalayabilirsiniz.
Rustik stil yaklaşım doğal mateyrallere oldukça yer verir. Doğal taş ya da kırmızı tuğla duvar kaplaması rustik esintiler oluşturmada etkilidir ve sıcak bir atmosfer oluşturur. Kırmızı tuğla hem işlevsel hem de estetik doğal bir materyal. Barbekü alanı için ideal bir kaplama malzemesi. Granit döşeme kaplaması kullanılan bu alanda birbiri ile ahenk içeren renk tonları kullanılmış. Ayrıca kırmızı tuğla uygun fiyata elde edilebilecek sıcaklık katan işlevsel bir malzeme.
Çok fazla masraf etmeden doğa manzarası eşliğinde sazlardan yapılan bir çardak alanını görmekteyiz. Gerek barbekü alanında doğal malzemelerle duvar kaplaması yapılması, gerekse natürel dokularla iç içe bir atmosfer yakalaması açısından ideal bir çalışma. Ferah ve iç açan bir çardak alanı.
Özellikle bahçe alanlarında barbekü keyfi yapmak isteyenler için, country stil şık bir barbekü modeli. Kırmızı tuğla kaplama ile doğal dokularla uyum sağlayan bir cephe mevcut. Oldukça kullanışlı ve görünümü ile göze hitap eden bir barbekü alanı dizayn edilmiş. Şık ve konforlu kullanım olanakları sunan barbekü modeli, country stil sıcak atmosfer sevenler için ideal bir alternatif. Bu örnekte ayrıca modern masa ve sandalye takımı kullanımı tercih edilmiş.
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