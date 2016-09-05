Barbekü için ideal dekor fikirleri

Özellikle bahçe alanlarında barbekü keyfi yapmak isteyenler için, country stil şık bir barbekü modeli. Kırmızı tuğla kaplama ile doğal dokularla uyum sağlayan bir cephe mevcut. Oldukça kullanışlı ve görünümü ile göze hitap eden bir barbekü alanı dizayn edilmiş. Şık ve konforlu kullanım olanakları sunan barbekü modeli, country stil sıcak atmosfer sevenler için ideal bir alternatif. Bu örnekte ayrıca modern masa ve sandalye takımı kullanımı tercih edilmiş.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Evde barbekü alanı için alternatif fikirler' yazımızı da inceleyebilirsiniz.