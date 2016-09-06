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Akıllara kazınacak bir dönüşüm projesi: Beyaz zarafet

Meral Eser Meral Eser
Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
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İlham veren dönüşüm projeleri ile fark yaratan örnekleri bir arada bulmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda 2012 yılında yapılan bir dönüşüm projesini tanıtacağız. Etkileyici bir cephe, geniş ve kullanışlı bir teras ve ferah iç mekanlar. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Beyazın zarafetini iç mekan dekorasyonu detaylarında bulacağınız projenin görsellerini incelemeye başlayalım. 

Önce: Teras tadilatı

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Bu aşamada teras alanının dönüşüm öncesi tadilat aşamasını görüyoruz. Geniş ve oldukça kullanışlı olan bu alan işlevsel açıdan dizayn edildiğinde etkileyici bir sonuç elde edebilir. Sadece fonksiyonel özellikleri ile kalmamakla birlikte, estetik bir görünüm kazandıracak doğal materyaller kullanılacak. Teras alanı dizaynı için bu aşama döşeme zemini kaplaması yenileniyor.

Ön çalışma

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Gerekli ölçüler alındıktan sonra yapılacak çalışma ile ilgili hesaplar yapılıyor. Kullanılacak malzemeler, gider hesabı ve ihtiyaç duyulacak materyaller boyut ve miktara göre belirlenir. Tadilat önce mutlaka planlama ile ilgili bir hesaplama çalışması yapılmalıdır. Dönüşüm projesinin maliyeti bu aşamada belirlenebilir.

Sonra: Modern bir teras

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Minimalist yaklaşımla modern mimariyi bir araya getiren oldukça etkileyici bir teras çalışması. Dönüşüm sonrası hem işlevsel hem de ferah geniş alanı ile kullanıma açık. Ahşap döşeme zemininin büyüleyici zarafeti ile çok fazla aksesuar kullanımına gerek kalmıyor. Şehir manzarasına karşı keyifli sohbetler etmek için harika bir teras. 

Etkileyici bir cephe

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Doğal malzemelerin cephe kaplamasında ya da yapı elemanlarında kullanılması, incelikli iş ister. Öte yandan kattığı estetik ve doğal güzelliği ile gözü okşayan ve huzur veren bir atmosfer oluşturuyor. Burada da tuğla duvar kaplaması ile cephe ve doğal ahşap zemin kaplaması muhteşem bir uyum sağlıyor. Ayrıca cephe ışıklandırması ile oldukça büyüleyici bir manzara oluşturuyor.

Mutfak

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Modern stil dizayn edilen mutfak alanında, beyazın hakimiyeti söz konusu. Mutfak dolapları, mutfak tezgahı kaplama tercih edilirken, dolap kapaklarında buzlu cam tercih edilmiş. Pastel renkleri ile mutfak duvarında bölgesel ışıklandırma unsurları kullanılarak daha da etkileyici bir görünüme kavuşuyor.

Yemek alanı

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Modern stil öğelerle döşenen ferah bir yemek alanı. Şömine detayını da içine alan bu görselde yine beyazın hakimiyeti görülüyor. Gri tonları ile yemek alanını ayıran dairesel bir halı, 4 kişilik modern bir yemek masası bulunuyor. Beyazlara bürünen bu alana sıcaklık katan en önemli unsur ise şömine detayı.

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Ayrıntılar

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Fonksiyonel depolama sistemlerini duvar alanına boyadan boya uygulamak için beyaz renk oldukça zekice bir tercih. Böylelikle hem geniş depolama olanakları sağlanıyor, hem de ferah ve derinlik katan unsurlar bir arada yakalanıyor. Döşeme zemininde kullanılan ahşap parke ise iç mekana sıcaklık katan detaylar arasında yer alıyor.

Tuvalet

Apartamento VDC, IN-PROOV IN-PROOV
IN-PROOV

IN-PROOV
IN-PROOV
IN-PROOV

Dar ve küçük alanları daha işlevsel hale getirmek için açık renk tonlarının kullanımı ve aynaların önemi aşikar. Açık renk tonları iç mekana ferah bir etki katarken, aynalar vasıtasıyla derinlik katan unsurlar burada da sağlanır. Göze hitap eden modern bir tuvalet örneği.

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