Akıllara kazınacak bir dönüşüm projesi: Beyaz zarafet

Dar ve küçük alanları daha işlevsel hale getirmek için açık renk tonlarının kullanımı ve aynaların önemi aşikar. Açık renk tonları iç mekana ferah bir etki katarken, aynalar vasıtasıyla derinlik katan unsurlar burada da sağlanır. Göze hitap eden modern bir tuvalet örneği.

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