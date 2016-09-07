Küçük ve şirin bir evin tarifi

6 kişilik ahşap yemek masasının bulunduğu yemek alanından oturma alanı ile iç içe bir planlama olduğu görülebilir. Açık plan çalışma ile oturma alanı ile yemek alanı bir arada dizayn ediliyor. Bu açıdan şöminenin bulunduğu alan da rahatlıkla görülüyor. Yeşil siyah kareli halı ile yemek alanı bölücü duvar olmaksızın kolaylıkla tanımlanıyor. Böylelikle duvarsız daha geniş ve ferah bir atmosfer sağlanıyor. Yemek masası için kullanılan seramik balık aksesuarlar ise estetik katan unsurlar arasında yer alıyor.