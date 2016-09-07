Küçük ve şirin bir evin tarifi

Küçük ama şirin evlerle ilgilenenleri oldukça etkileyecek, denize yakın bir ev projesine konuk olacağız. Parlak renklerin dekorasyonda kullanılması cesaret ister. Fakat doğru yaklaşımla dizayn edilen bir ev dekorasyonu, parlak ve cesaret isteyen renklerin kullanımına olanak tanır. Uygun zemin renkleri belirlenerek parlak renklerle neşeli bir ev projesi tanımaya hazır olun. Kullanıcı ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak şekilde tasarlanan küçük evler ekonomik açıdan da ideal fırsatlar sunuyor. Bu yazımızda sizler için rahatlık ve konfor sunan küçük ama şirin bir ev projesini derledik.
Konuklar için davetkar bir giriş alanı sunan görselde klasik ve modern izleri bir arada bulabilirsiniz. Renklerin cazibesi göz okşuyor. Kırmızının canlılığı ile beyazın zarafeti ahenk sağlıyor ve renkleri öne çıkarıyor. Dekoratif duvar aplikleri ile tamamlanan giriş alanı ayrıca ferah bir atmosfere sahip. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Huzur ve mutluluk veren göz alıcı bir ev manzarası. Küçük evlerde dekorasyonda işlevselliğin önemi kadar estetik unsurlar yakalamak da önemlidir. Bu çalışmada geniş ve güzel bir bahçesi bulunan evin zemin kotu 4 rıht yüksekliğinde olduğu görülebilir. Denize yakın ve havadar bir atmosferi olan evin bahçesinde keyifli kahvaltılar etmek için kullanışlı bir teras bulunuyor.
6 kişilik ahşap yemek masasının bulunduğu yemek alanından oturma alanı ile iç içe bir planlama olduğu görülebilir. Açık plan çalışma ile oturma alanı ile yemek alanı bir arada dizayn ediliyor. Bu açıdan şöminenin bulunduğu alan da rahatlıkla görülüyor. Yeşil siyah kareli halı ile yemek alanı bölücü duvar olmaksızın kolaylıkla tanımlanıyor. Böylelikle duvarsız daha geniş ve ferah bir atmosfer sağlanıyor. Yemek masası için kullanılan seramik balık aksesuarlar ise estetik katan unsurlar arasında yer alıyor.
Konfor sunan bir kanepe konulan bu odada istenildiği zaman yatağa dönüştürülebiliyor. Kontrast sağlayan siyah beyaz sandalyeler ise klasik stil izler taşıyor. Kontrast renklerle dinamik bir görünüm sağlanırken, dış cephe kaplamasında kullanılan kırmızı renkli detaylara iç mekanda da rastlıyoruz. Parlak kırmızı dekoratif yastık ile kontrast sağlayan mobilya dokular uyum ve ahenk sağlıyor. Nefis manzarası ile şık bir oturma odası.
Geniş pencere açıklıkları ile bahçe manzarasına sahip özel bir oda. Rahatlık ve konfor sağlayan oturma alanı ayrıca dinlenme alanı olarak da değerlendirilebiliyor. Günün dinlenme saatlerinde ideal bir uyku alanı da sağlayan bu odanın duvar ve tavan zemini beyaz renk tercih edilmiş. Siyah beyaz çizgili oturma alanları ile çalışma masası barındıran odanın aksesuarlarla süslenmeye ihtiyacı yok, çünkü geniş pencere açıklıkları ile seyirlik bir manzaraya sahip.
Bu görselde şömine detayı, bar ve servis alanı görülmekte. Akşam davetleri için uygun servis alanı sunan bu alanda da siyah ve beyazın yarattığı kontrast, iç mekana canlılık katıyor.
Natürel dokunuşlarla seyirlik bir manzara daha. Şahane taş bahçe duvarının nötr renkleri ise canlı kırmızı renklerini daha da ön plana çıkarıyor. Göze hitap eden kum rengi zemini ile ferah bir bahçe alanı.
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