75 metrekarenin altında 8 şahane ev

İki yatak odası ve açık planlı mutfak içeren salondan oluşan bu ev, 37 metrekarelik alanda harikalar yaratıyor. Ahşabın farklı doku ve renkleri ile görkemli cepheye sahip bu yapı da modern prefabrik konutlardan biri. Doğa ile iç içe konumlanan şahane evin işlevsel bir terası ve muazzam bir doğa manzarası mevcut.

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