75 metrekarenin altında 8 şahane ev

Metrekare itibariyle çok büyük olmamasına rağmen, yenilikçi ve özgün küçük ev projeleri oldukça ilgi görüyor. Günümüzde fonksiyonel detaylarıyla dikkat çeken küçük ama modern yapılar, estetik açıdan da göz dolduruyor. Gerek cephe görünümü, gerek iç dekorasyonu ile birbirinden cazip küçük evler, hem ekonomik hem de uzun vadede kullanılmak üzere pratik kullanım olanakları sunuyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için 75 metrekarenin altında 8 ev projesini derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Çelik taşıyıcı sistemlerle beton panellerin bir araya getirilmesi ile tasarlanan prefabrik yapı, birçok ihtiyacı küçük bir alanda çözümlüyor. Çelik yapılar özellikle deprem gibi doğal afetlere dayanımı ile diğer betonarme yapılara oranla daha sağlam alternatifler olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu küçük yapı ekonomik olduğu kadar diğer birçok yapıya oranla oldukça sağlam. Prefabrik yapının dış cephesinde ise mermer, doğal taş ve ahşap paneller kullanılmış.
İlk projemiz 60 metrekare bir alana yerleşen büyüleyici bir ahşap ev. Güneş ışıklarını kırması ve yağmur sularını engellemek için geniş pencereler üzerine küçük saçaklarla güneşlikler dizayn ediliyor. Böylelikle geniş açıklıklarla hem aydınlık, hem de ferah iç mekanlar oluşturuluyor. Gerek göz alıcı cephesi, gerekse konforlu iç mekan dizaynı ile estetik unsurlarla tasarlanan bir ev.
Geleneksel Alman mimarisi özelliklerini modern yaklaşımla tasarlanan bu ev ise ilgi çeken bir başka proje. Yüksek beşik çatı eğimi ile formları ön plana çıkaran bir yaklaşımı mevcut. Göz alıcı beyaz renk cephede uygulanan ahşap kapılar aynı zaman güneşlik görevi görüyor. Küçük ama şirin iki katlı bir aile evi.
Modern çizgisiyle sadeliği ve konforu ön plana çıkaran bir endüstriyel yapı. Birçok ihtiyacı küçük bir alanda çözümleyen kompakt bir yapı. Modern mimarinin minimal yaklaşımla buluştuğu proje, açık ev prensibine göre tasarlanmış. 55 metrekarelik bir alana yerleşiyor. Plan düzleminde yemek alanı, oturma alanı ve bir banyo içeriyor. Sahip olduğu doğal manzara ise düşleri süsleyen türden.
Doğal ve ekolojik yapılardan biri olan bu ev, adeta bir köy evini andırıyor. Natürel dokularıyla ve canlı renkleri ile göze hitap eden bir cephesi bulunmakta. Doğal taş ile yapılan bu ev serin ve kullanışlı iç mekanlar sunuyor. Doğa ile iç içe ferah atmosferi ile birçok kişinin hayallerini süsleyen bir proje.
Ev projesine daha da sempatik bir görünüm katan renkli çiçekler, projenin dekoratif öğelerinden. Nötr grinin soğukluğu ile denge yaratacak sıcak renk olan turuncuya cephede yer verilmiş. Modern stil öğelerle tasarlanan projede işlevsel bir balkon bulunuyor. Cephenin iki katı arasında kontrast yaratan renkler tercih edilmiş.
Pratik kullanım olanakları sunan modüler evler, dönemlik istenilen araziye inşa ediliyor. İhtiyaç duyulduğunda başka alanlara sökülüp tekrar inşa edilebiliyor. Enfes manzarası ile doğa ile iç içe bu yapı fonksiyonel özellikleriyle de ideal kullanım olanakları sunuyor.
İki yatak odası ve açık planlı mutfak içeren salondan oluşan bu ev, 37 metrekarelik alanda harikalar yaratıyor. Ahşabın farklı doku ve renkleri ile görkemli cepheye sahip bu yapı da modern prefabrik konutlardan biri. Doğa ile iç içe konumlanan şahane evin işlevsel bir terası ve muazzam bir doğa manzarası mevcut.
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