Bohem detaylarla salon oturma grupları

Salonlarımız: Evin en geniş odası, dekorasyonuna en çok özen gösterip emek harcadığımız, evde herkesin toplandığı ve konuklarımızı ağırladığımız yer; oturma odası. Evimizin dekorasyonunu zevklerimiz, evin şekli ve dönemin trendleri belirler. Bazılarımız belirli bir tasarım prensibini benimser ve evini bu düzlemde dekore eder, bazılarımız ise hoşuna giden, sevdiği farklı parçaları toplayarak eklektik bir tarz yaratır. Evin duvarlarından tek tek mobilyalarına, halı ve perdesinden dekoratif objelere kadar farklı tarzlara ait binlerce seçenek arasından en beğendiklerini toplayarak kendine özgü bir tarz yaratır. Önemli olan insanın kendini mutlu ve huzurlu hissedeceği, konuklarını gururla ağırlayabileceği, yaşam tarzına hitap eden, ihtiyaçları doğrultusunda döşenmiş, şık ve konforlu bir ortam yaratabilmesidir.

Bu sayfamızda cesur renk seçimleri ve etnik detaylara sahip desenleri ile öne çıkan, bohem tarzı aksesuarlar ile kombine edilmiş salonları derledik. Kullanılan mobilya çeşitleri çok farklı olsa da genel havası sonucu bohem paydasında buluşan bu dekorasyon örnekleri sizler için de bir ilham kaynağı olabilir.