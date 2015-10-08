Bohem detaylarla salon oturma grupları

Salonlarımız: Evin en geniş odası, dekorasyonuna en çok özen gösterip emek harcadığımız, evde herkesin toplandığı ve konuklarımızı ağırladığımız yer; oturma odası. Evimizin dekorasyonunu zevklerimiz, evin şekli ve dönemin trendleri belirler. Bazılarımız belirli bir tasarım prensibini benimser ve evini bu düzlemde dekore eder, bazılarımız ise hoşuna giden, sevdiği farklı parçaları toplayarak eklektik bir tarz yaratır. Evin duvarlarından tek tek mobilyalarına, halı ve perdesinden dekoratif objelere kadar farklı tarzlara ait binlerce seçenek arasından en beğendiklerini toplayarak kendine özgü bir tarz yaratır. Önemli olan insanın kendini mutlu ve huzurlu hissedeceği, konuklarını gururla ağırlayabileceği, yaşam tarzına hitap eden, ihtiyaçları doğrultusunda döşenmiş, şık ve konforlu bir ortam yaratabilmesidir.
Bu sayfamızda cesur renk seçimleri ve etnik detaylara sahip desenleri ile öne çıkan, bohem tarzı aksesuarlar ile kombine edilmiş salonları derledik. Kullanılan mobilya çeşitleri çok farklı olsa da genel havası sonucu bohem paydasında buluşan bu dekorasyon örnekleri sizler için de bir ilham kaynağı olabilir.
Sade bir örnekle başlayalım. İspanyol iç mimari firması Malamo tarafından dekore edilen bu evde modern mobilya parçaları kullanılmış. Kül grisi iki adet üçlü kanepe, kareli döşemelik ile kaplı retro görünümlü bir tekli koltuk, son dönenim modası zigon seti tarzı dört adet orta sehpa ve modern bir aydınlatma. Eve bohem bir hava atan ayrıntılar ise aksesuarlarda gizli. Sapsarı bir halı, etnik desenlere sahip mavili kırletler, 70'li yıllardan fırlamış gibi görünen yuvarlak minderler, sehpaların üzerindeki yeşil camdan dekoratif objeler ve elbette olmazsa olmazlardan biri yeşil, canlı bitkiler.
Çılgın bir salon oturma grubu örneği ile karşınızdayız. Divan şeklindeki üçlü kanepe farklı renklere sahip minderler ile donatılmış. Sol köşede modern çizgilere sahip bir tekli koltuk, ortada ise tavana asılan hasır salıncak yer almakta. Esas çılgınlık ise salonun ortasında bulunan rengarenk hamak ile ortaya çıkıyor. Salonlarda kullanılan Josephine tarzı koltuklara ya da uzanma koltuklarına alışmaya başlamıştık, bu seferki örnek ise bunu bir adım ileriye taşıyor. Özelikle genç evleri ve rahatına düşkün okuyucularımız için sıra dışı ancak muhteşem bir fikri!
Bu seferki örneğimiz epey marjinal. Farklı renklere sahip Hint usulü yer minderlerinin bir araya getirilmesinden oluşan bu köşe koltuk takımı etnik bir motife sahip ve tüm duvarı kaplayan muhteşem bir duvar kağıdı ile birlikte kullanılmış. İlk kez ev sahibi olan gençler için ya da yakın arkadaşlarımızı ağırladığımız bir oturma odası için enteresan ve hoş bir fikir olabilir.
Yüksek bir tavana ve ahşap kapılara sahip bu salonda keskin hatlara sahip gri renkte bir köşe koltuk takımı kullanılmış. Köşe koltuğun karşısında ise İskandinav tarzda, beyaz döşemeli bir adet tekli koltuk bulunuyor. Koltukların ortasında ise ikonik orta sehpa tasarımı Noguchi bulunuyor. Zeminde kızıl ve mavi tonların muhteşem uyumu ile Meksika tarzı seramiklerin döşeli olduğu salonun duvarına da el dokuması püsküllü bir dekoratif obje asılmış. Koltuğun kenarındaki battaniye de güzel, yoğun bir yeşil rengine ve geometrik etnik desenlere sahip.
Kızıl tonlarının cesurca kullanıldığı, Afrika çölleri temalı muhteşem salonda oldukça fazla bohem parça yer alıyor. Bir adet deri kanepenin ahşap kolçaklı iki adet tekli koltuk ile kombin edildiği oturma grubuna ayaklarla yükseltilerek puf havası verilmiş bir yer minderi eşlik ediyor. Kaplan desenli detaylar ve duvardaki devasa fil resmi ile tamamlanan dekorasyonda yine doğal bir malzeme olan jüt halı kullanılmış.
Değişik duvar kağıtları çeşitleri ile ilgili Birbirinden cazip desenli duvar kağıtları başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Bohem dendi mi akla gelen ilk şey cesur renk ve desen seçimleri ise ikincisi de mekandaki ekstravagant havadır. Üç canlı renge sahip damask desenli bu köşe koltuk takımı ve orta sehpası da işte tam olarak bohem tarzın bu özelliğini taşıyor. Her şeyi ile ekstravagant bu takımın köşeyi de aşıp U şekline varan formu, şeker pembesi, cam göbeği mavisi ve civciv sarısı damask desenli renkleri, aynı renk ve desenlere sahip orta sehpası ve hatta perdeleri ile oldukça çarpıcı ve eğlenceli bir salon takımı. Takımın biri pembe diğeri ise mavi iki adet de tekli koltuğu bulunmakta. Şeker kutusu gibi olan bu evin diğer fotoğraflarına bu linkten ulaşabilirsiniz.
Fotoğrafta Afrika çizgilerine sahip dekoratif unsurların kullanıldığı modern bir oturma odası örneği yer almakta. İngiliz Studio [D] Tale firmasının bu projesinin adı Back Door to Africa. Yalnızca salon değil, tüm evde Afrika izleri görmek mümkün. Modern çizgilere sahip mobilya parçaları dekoratif objeler ve puf, minder gibi detaylarla bohem bir hava yakalamış, cesur renk ve desen seçimleri sayesinde ortaya muhteşem bir dekorasyon çıkmış.
Mor, yeşil, kırmızı ve sarı… Şık dekorasyonlar söz konusu olduğu zaman bu renklerin bir arada kullanılması pek mümkün değil gibi görünse de bohem kavramının en kuvvetli özelliklerinden birinin de alışılagelmiş kalıpları yıkmak ve kendi tarzını yaratmak olduğunu unutmayın. Ahşap dokunuşlarla ve sanatsal aksesuarlarla hareketlendirilen bu yarı dış mekan oturma alanında çatıdan koltuk döşemesine kadar her şey son derece doğal ve sıra dışı bir görünüm yaratıyor. Sıradan dekorasyon kalıpları için uyumsuz denilecek renklerin bir araya geldiği koltuk ise kendine has orijinal üslubuyla yaşam alanında en çok dikkat çeken ve öne çıkan tasarım unsuru.
Evlerimizde gözümüz gibi bakıp büyüttüğümüz bitki ve çiçekleri genellikle eskiden bugüne gelen ezberlerimizle evin köşelerine, duvar ya da pencere kenarlarına iteriz. Oysa bu ezber, şahane bir güzellik taşıyan bitki ve çiçeklerin dekorasyona yeterince katkıda bulunmalarını engelleyen bir yanılgı. Saksı bitkilerinin odanın geneline yayılması fikri her ne kadar dağınık ve düzensiz bir atmosfer yaratacakmış gibi gelse de aslında tam tersine son derece artistik ve sıra dışı bir doku yaratıyor. Örnek salon dekorasyonu modelinde de gördüğümüz gibi farklı cins ve renklerdeki bitki ve çiçekleri yaşam alanlarımızın odak noktalarına yayarsak ortaya şahane ve ezber bozan sonuçlar çıkıyor. Koltukların hareketli ve bir örnek olmayan desenleri ve duvardaki farklı boyutlu çerçevelerle yaratılmış duvar dekorasyonu da ezber bozan ve farklı tasarım ayrıntıları olarak öne çıkıyor.
Bir Alanya Sun Life projesi olan bu oturma odasında bordo, hardal ve gri renk tonlarının iç içe geçip harmanlanmasıyla oluşturulan bohem doku, halının, duvar dekorasyonunun ve aksesuarların desen ve motifleriyle de kuvvetlenerek sıra dışı ve karizmatik bir atmosfer yaratmayı başarıyor. Nispeten küçük bir alana sahip olan bu yaşam alanında yerleşim ve dekorasyon alan tasarrufuna odaklanarak ve fonksiyonellik ve konfor ön planda tutularak dizayn edilmiş. Duvardaki sıra dışı dekoratif duvar halısının oryantal fil ve deve motifleri, koltukların rengi, dekoratif olarak kullanılan nargile aksesuarı ve hemen yan tarafta yer alan gümüş tepsi ile mükemmel bir ahenk oluşturuyor. Oryantal ve sanatsal dokunuşlarla renklenen ve sıradanlıktan kurtulan yaşam alanındaki bir diğer dikkat çekici detay ise ortada yer alan halının desenlerinin odadaki diğer tasarım unsurlarının etkisini arttırıcı desenlere sahip olması.