Her mutfağın ihtiyacı olan 12 pratik fikir

Daha kullanışlı ve daha şık mutfaklar oluşturmak için homify sayfalarında yer alan muhteşem tasarımlardan ilham alabilir, uygun olan modelleri kendi mutfaklarınıza adapte edebilirsiniz. Yeni bir mutfak yaptırmayı düşünüyorsanız, homify Odalar sayfalarındaki Mutfak sekmesine göz atmayı unutmayın. Bu sayfamızda çalışmalarını homify'da sergileyen tasarımcıların en güzel örnekleri sizler için bir araya getirdik. En geniş kapsamlı mutfak tadilatlatı ve birbirinden değişik mutfak modelleri için Dergi sayfalarındaki Mutfak sekmesine de uğramayı unutmayın.
Eğer mutfağınız küçükse ya da tezgahlarının kısıtlıysa, tezgahın altına gizli, ilk bakışta kulpu nedeniyle bir çekmece gibi görünen bir tezgah daha yaptırabilirsiniz. Fotoğrafta harika bir örnke mevcut. Bu tezgah arzu edilirse ufak bir mutfak masası olarak da kullanılabilir.
Profesyonel mutfaklardaki tavandan asılan çelik rafların mutfağınıza biraz fazla geleceğini düşünüyorsanız, yine tavana monte edilen U şeklindeki bir bar da aynı görevi görecektir.
Geniş bir mutfakta hem ekstra tezgah görevi görecek hem de altındaki dolap ve rafları sayesinde depolama alanı olarak da kullanılabilecek ada üniteler de oldukça pratik ve şık bir görünüm sağlıyor.
Endüstriyel tasarımlardan hoşlanıyorsanız, profesyonel mutfakların olmazsa olmazı, tavandan asılan çelik raflar da son derece pratik ve dekoratif. Kancalarla tüm tavalarınızı bu rafa asabilir, üst kısmında da tencerelerinizi depolayabilirsiniz. Muhteşem bir görünüm için özellikle bakır tava ve tencereler seçimleri yapın.
Büyük dolapların tek büyük dezavantajı, arkalarda kalan malzemelerin asla görünmemesidir. Bu malzemleri çıkarmak için önlerindeki birçok diğer malzemyi önceden boşaltmak gerekiyor. Bunu engellemenin yolu ise, kiler tipi, raylar üzerinde öne doğru açılan çelik sepetler.
Üç sıra halinde sepetler yerine, her bir eşyanız için daha küçük sepetler de yaptırabilirsiniz. Bu tasarım özellikle büyük blender, mikser, mutfak robotu, dondurma makinesi, pop korn makinesi gibi küçük boylu elektrikli eşyaların pratik bir şekilde çıkarılıp sonra da kolayca geri konulabilmesi için ideal.
Mutfağınızda boş bir duvar varsa, tabandan tavana kadar ya da mutfağınıza uygun şekilde, yarım boy, dar bir raf sistemi kurabilir, bu kısmı kiler olarak kullanabilirsiniz.
Şık cam bardaklar, karafları ve varsa kristallerinizi sergilemek için LED şeritler ile aydınlatılmış bir raf da çok hoş bir görünüm oluşturacaktır.
Dolap kapaklarına mınte edilebilecek daracık bir raf sistemi baharatlarınız ve diğer küçük boylu mutfak eşyalarınız için ideal olacaktır.
Eğer mutfağınızı jilet gibi görünmesini istiyor, tezgahın üstünde ve ortalıkta eşya olmasından hoşlanmıyorsanız, tüm raflarınızı ve tezgahlarınızı kapatacak katlanıp tipte dolap kapaklı bir mutfak yaptırabilirsiniz.
Spiralli el duşu modeli ile profesyonel mutfaklardan ev mutfaklarına giriş yapan oynar başlıklı armatürler de hem muhteşem görüntüleri hem de pratk kullanımları ile son yılların en popüler mutfak musluklarından.
Dekoratif olarak harika, işlevsel olarak da son derece kullanışlı. Eksikleri, alınacakları yazabileceğiniz, isterseniz motive edici sözler ya da özlü sözler ile süslyebileceğiniz bir kara tahta da mutfakların yeni nesil dekorastif aksesuarlarından.
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