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Her mutfağın ihtiyacı olan 12 pratik fikir

Özlem K. Özlem K.
Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
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Daha kullanışlı ve daha şık mutfaklar oluşturmak için homify sayfalarında yer alan muhteşem tasarımlardan ilham alabilir, uygun olan modelleri kendi mutfaklarınıza adapte edebilirsiniz. Yeni bir mutfak yaptırmayı düşünüyorsanız, homify Odalar sayfalarındaki Mutfak sekmesine göz atmayı unutmayın. Bu sayfamızda çalışmalarını homify'da sergileyen tasarımcıların en güzel örnekleri sizler için bir araya getirdik. En geniş kapsamlı mutfak tadilatlatı ve birbirinden değişik mutfak modelleri için Dergi sayfalarındaki Mutfak sekmesine de uğramayı unutmayın.

1) Tegzahın altında gizli ikinci bir tezgah

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Eğer mutfağınız küçükse ya da tezgahlarının kısıtlıysa, tezgahın altına gizli, ilk bakışta kulpu nedeniyle bir çekmece gibi görünen bir tezgah daha yaptırabilirsiniz. Fotoğrafta harika bir örnke mevcut. Bu tezgah arzu edilirse ufak bir mutfak masası olarak da kullanılabilir.

2) Tavan barı

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Mutfak
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Profesyonel mutfaklardaki tavandan asılan çelik rafların mutfağınıza biraz fazla geleceğini düşünüyorsanız, yine tavana monte edilen U şeklindeki bir bar da aynı görevi görecektir.

3) Ada ünite

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Geniş bir mutfakta hem ekstra tezgah görevi görecek hem de altındaki dolap ve rafları sayesinde depolama alanı olarak da kullanılabilecek ada üniteler de oldukça pratik ve şık bir görünüm sağlıyor.

4) Tava askısı

Mediterranean Style Rencraft Akdeniz Mutfak Ahşap Mavi
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Endüstriyel tasarımlardan hoşlanıyorsanız, profesyonel mutfakların olmazsa olmazı, tavandan asılan çelik raflar da son derece pratik ve dekoratif. Kancalarla tüm tavalarınızı bu rafa asabilir, üst kısmında da tencerelerinizi depolayabilirsiniz. Muhteşem bir görünüm için özellikle bakır tava ve tencereler seçimleri yapın.

5) Öne doğru çıkan kiler tipi dolaplar

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Modern Mutfak
Ada Ahşap

ANTRASIT MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Büyük dolapların tek büyük dezavantajı, arkalarda kalan malzemelerin asla görünmemesidir. Bu malzemleri çıkarmak için önlerindeki birçok diğer malzemyi önceden boşaltmak gerekiyor. Bunu engellemenin yolu ise, kiler tipi, raylar üzerinde öne doğru açılan çelik sepetler.

6) Öne doğru çıkan çelik sepetler

50.2cm pull-out organiser simplehuman MutfakDepo & Kiler
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

Üç sıra halinde sepetler yerine, her bir eşyanız için daha küçük sepetler de yaptırabilirsiniz. Bu tasarım özellikle büyük blender, mikser, mutfak robotu, dondurma makinesi, pop korn makinesi gibi küçük boylu elektrikli eşyaların pratik bir şekilde çıkarılıp sonra da kolayca geri konulabilmesi için ideal.

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7) Duvar boyunca dar bir raf

CASA FOTOMÁTICA, ESTUDIO MYGA ESTUDIO MYGA Endüstriyel Mutfak
ESTUDIO MYGA

ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA

Mutfağınızda boş bir duvar varsa, tabandan tavana kadar ya da mutfağınıza uygun şekilde, yarım boy, dar bir raf sistemi kurabilir, bu kısmı kiler olarak kullanabilirsiniz.

8) ​Şık takımlarınız için aydınlatmalı dolap

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet Lisa Melvin Design MutfakDepo & Kiler
Lisa Melvin Design

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

Şık cam bardaklar, karafları ve varsa kristallerinizi sergilemek için LED şeritler ile aydınlatılmış bir raf da çok hoş bir görünüm oluşturacaktır.

9) İşlevsel dolap kapakları

Surrey kitchen Lewis Alderson MutfakDolap & Raflar
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

Dolap kapaklarına mınte edilebilecek daracık bir raf sistemi baharatlarınız ve diğer küçük boylu mutfak eşyalarınız için ideal olacaktır.

10) Geniş kapaklar ile kaplı çekmece, tezgah ve raflar

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa MutfakDepo & Kiler
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

Eğer mutfağınızı jilet gibi görünmesini istiyor, tezgahın üstünde ve ortalıkta eşya olmasından hoşlanmıyorsanız, tüm raflarınızı ve tezgahlarınızı kapatacak katlanıp tipte dolap kapaklı bir mutfak yaptırabilirsiniz.

11) Oynak başlıklı bir armatür

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Spiralli el duşu modeli ile profesyonel mutfaklardan ev mutfaklarına giriş yapan oynar başlıklı armatürler de hem muhteşem görüntüleri hem de pratk kullanımları ile son yılların en popüler mutfak musluklarından. 

12) Kara tahta

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Dekoratif olarak harika, işlevsel olarak da son derece kullanışlı. Eksikleri, alınacakları yazabileceğiniz, isterseniz motive edici sözler ya da özlü sözler ile süslyebileceğiniz bir kara tahta da mutfakların yeni nesil dekorastif aksesuarlarından. 

Bu yazımız ilginizi çektiyse, ’Küçük mutfaklar için 7 ekonomik ipucu’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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