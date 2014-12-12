Ice Hotel: İsveç'te buzdan otel

İsveç'in kuzeyindeki 110 nüfuslu Jukkasjarvi'ye yapılan Ice Hotel, türünün ilk ve en büyük örneği olma özelliğine sahip. Bu küçük kasabayı her kış ziyaret eden yaklaşık 50 bin kişi, bu otelde en azından bir gece geçirmeden dönmek istemiyor. Kutup Dairesi'nin 200 km kuzeyinde yer alan bu otel, turistlere muhteşem bir İsveç manzarası sunan, huzuru iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir yerde bulunuyor.

Bir sanat eseri olarak da görülen IceHotel'in yapısı İsveç yasalarına göre koruma altına alınmış. Bu fotoğrafta kumQuat'ın uzmanları Brison Mathieu ve Luc Voisin'in bir kartpostal temasıyla şekillendirdiği odayı görüyoruz. Paris'in çarpıcı güzellikteki Montmartre ve Sacre-Couer manzarasını hatırlatan bu pencere tasarımı, mimari bir başarının yanı sıra misafirlere kilometrelerce uzaktaki Paris'i anımsatmasıyla da ön plana çıkıyor.