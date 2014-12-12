Ice Hotel: İsveç'te buzdan otel

Buzdan bir otel mi? Kulağa masallardan fırlamış bir mekan gibi gelebilir ancak böyle bir otel gerçekten var. Tamamen buzdan ve kardan yapılan bu otel, İsveç'teki küçük bir köy olan Jukkasjarvi'de yer alıyor. Bu sıradışı otelde igloda uyumaya çok yakın bir deneyim sizleri bekliyor. Otel, Eskimo yaşam tarzını merak edenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Soğuktan korkmanıza da hiç gerek yok. Zira otel, konforlu bir ziyaret geçirmeniz için tasarlanmış. Bu muhteşem mimari eserin tüm detaylarını inceleyip, kış günlerinde keyifli bir tatilin hayaline dalabilirsiniz. Bu otelin 12 suit odasından birini tasarlayan Fransız mimarlık bürosu kumQuat'ın otele kattığı ince detayları da göz ardı etmeyin. Gelin, bu şahane kış tatili mekanını birlikte inceleyelelim.
İsveç'in kuzeyindeki 110 nüfuslu Jukkasjarvi'ye yapılan Ice Hotel, türünün ilk ve en büyük örneği olma özelliğine sahip. Bu küçük kasabayı her kış ziyaret eden yaklaşık 50 bin kişi, bu otelde en azından bir gece geçirmeden dönmek istemiyor. Kutup Dairesi'nin 200 km kuzeyinde yer alan bu otel, turistlere muhteşem bir İsveç manzarası sunan, huzuru iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir yerde bulunuyor.
Bir sanat eseri olarak da görülen IceHotel'in yapısı İsveç yasalarına göre koruma altına alınmış. Bu fotoğrafta kumQuat'ın uzmanları Brison Mathieu ve Luc Voisin'in bir kartpostal temasıyla şekillendirdiği odayı görüyoruz. Paris'in çarpıcı güzellikteki Montmartre ve Sacre-Couer manzarasını hatırlatan bu pencere tasarımı, mimari bir başarının yanı sıra misafirlere kilometrelerce uzaktaki Paris'i anımsatmasıyla da ön plana çıkıyor.
Ice Hotel, 5500 metrekarelik bir alanda donmuş Torne Nehri'nden getirilen 1000 ton ağırlığındaki buz kalıpları ve 30 bin ton ağırlığındaki kar kütlesiyle yapılmış. Kar ve buzun karıştırılmasıyla yapı güçlendirilmiş. Aralık ayından nisana kadar açık kalan Ice Hotel, her ilkbaharda eriyor ve kış gelince yeniden yapılıyor! Gerçekten büyük bir proje!
Otelin inşası sırasında binden fazla insan görev yapıyor. Bu çalışanların yarısını bazı odaları tasarlamakla görevli sanatçılar oluşturuyor. Ice Hotel, 47 metrekare büyüklüğünde iki lüks suite sahip. Barok ve rokoko tarzına sahip bu odalarda kullanılan buz kütleleri, tasarımcılar tarafından mimari heykellere dönüştürülmüşler. Yapım aşaması oldukça yavaş ilerliyor. Mart ile nisan arasında Torne Nehri'nden toplanan buz kütleleri ilkbahar ve yaz aylarında özel dolaplarda saklanıyorlar. Kasımda yeniden yapımına başlanan otel, baharın gelişiyle eriyince yeniden Torne Nehri'ne karışıyor.
Otelde buzdan odaların yanı sıra ısıtılmış, özel donanımlı odalar da mevcut. Bu odalar, konuklar için her türlü konforu sunuyorlar. Ayrıca ziyaretiniz boyunca birkaç gün buzdan odalarda, birkaç gün de ısıtılan odalarda kalmanız mümkün. Tabii bu iki oda tipi de sıradan otel odalarından bir hayli farklı oluyorlar. Zaten öyle olmasa dünyanın dört bir yanından turistler buraya gelmezdi!
Usta tasarımcıların elinden çıkan yenilikçi ve modern tasarımında uygulanan nefes kesici mimari teknikler, Ice Hotel'i dünyanın göz alıcı mimari eserlerinden biri yapıyor. Bu heyecan verici projeyi yakından gören herkes etkileniyor.
Otelde zorlu İsveç kışına uygun kıyafetler ve aksesuarlar satın alabileceğiniz bir dükkan da bulunuyor. Bu unutulmaz otel deneyiminde parmaklarınızın soğuktan donup, düşmesini istemezsiniz herhalde! Tabii farklı lezzetler sunan restoranlarından birine girip, sıradışı lezzetlerin tadını çıkararak da ısınabilirsiniz. Otelin barında da içkinizi buzdan yapılmış bardaktan içmenin keyfine varabilirsiniz. Otelin, en ince detay düşünülerek misafirlerinin konforu için tasarlandığına bir kez daha emin olabilirsiniz.
Otelde kalanların geceyi donmadan geçirmeleri için ilk geldiklerinde bir dizi tavsiyeye uymaları gerekiyor. Böylece uyurken, sıfırın altına düşen sıcaklıkla başa çıkmayı öğrenebiliyorsunuz. Tabii otelin özel tasarımı sayesinde dış ortam sıcaklığı ne olursa olsun otelin içinde sıcaklık -7 derecenin altına hiç düşmüyor. Yatmadan önce termal kıyafetlerinizi giymeniz, kulaklarınızı uygun bir şapkayla kapatmanız ve uyku tulumunuzun içine yerleşmeniz gerekiyor. Yatağınız da buz kalıplarından yapılmış olacak. Üstünde ise ren geyiği derisinden bir yatak ve yorgan takımı bulacaksınız. Uyanır uyanmaz da otel çalışanları size sıcak bir bardak meyve çayı ikram edecekler. Ardından da sauna bölümüne geçip, iştah açıcı açık büfe kahvaltının tadını çıkaracaksınız. Günün kalan bölümünde ise kış aktiviteleriyle vakit geçirmeniz mümkün. Tabii bir sanat eseri ve müze olarak görülebilen Ice Hotel'in koridorlarında dolaşmayı da tercih edebilirsiniz.