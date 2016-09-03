Çikolata gibi ev

Ev seçimi yaparken genelde lokasyon, bütçe ve kullanım alışkanlıklarımızı göz önünde bulundururuz. Oysa ki uzun yıllar yaşayacağımız evin taşıması gereken başka önemli özellikler de vardır. Örneğin zevk ve ihtiyaçlarımıza uygun olup olmaması, güvenliği ve dayanıklılığı da son derece önemlidir. Bütün bu özellikleri barındıran bir ev bulmak pek kolay olmadığından bazılarını gözden çıkarabiliyoruz. Peki aradığınız her şeyi eksiksiz bulabileceğiniz bir ev hayal edecek olsanız nasıl bir yapı çizerdiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Arjantin'den eksiksiz bir villa tanıtacağız. Siz de bu ev sayesinde olmazsa olmazlarınızı, tek tek belirleyip not edebilirsiniz. Ev sahibinin aradığı bütün özellikleri taşıyan bu muhteşem villayı siz de çok seveceksiniz.
Ev yaptırmaya karar verdiyseniz ve tasarımınız için farklı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa daha çok örnek bulabileceğiniz “Hayalinizdeki evi tasarlamadan önce görmeniz gereken 12 dış cephe örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Bu modern tasarım harikası villayı benzerlerinden ayıran en önemli özellik kahverengi plastik dış cephe boyası ve eklektik iç mekanı oluyor. İç mekanla ilgili incelemelere geçmeden önce dış cephesi hakkında biraz konuşalım. Yüksek bahçe duvarları ile çevrili evin geniş sayılabilecek bir bahçesi bulunuyor. Girişinde ve arka bahçesinde oldukça etkili bir bitkilendirme dikkat çekiyor. Kahverengi dış cephe boyası sayesinde klasik bir şıklık da taşıyan evin gece ışıklandırmaları da muhteşem. Siz de dış cepheniz için alışılmışın dışında renkler kullanmayı seviyorsanız dış cephe uzmanlarına fikir danışabilirsiniz.
Villanın ön ve arka bahçesi tamamen duvarlarla çevrili olmasına rağmen kimi yerlerde tel ve ferforje kapılar kullanılarak hem bahçeye açıklık hem de ışık kaynağı sağlanmış. Bahçe duvarlarının ve güvenli kapıların yanı sıra çeşitli kamera ve güvenlik sistemleri ile de korunan ev aile için ideal. Bahçesinde bakımlı çimenler ve saksı bitkileri ve büyük sayılabilecek ağaçlar dikkat çekiyor. Ayrıca zemin dış cephesinin kimi yerlerinde taş uygulamalar kullanılarak da eve şıklık kazandırılmış.
Bahçeye açılan geniş cam kapıları bulunan iç mekanlarda kusursuz bir ferahlık hakim. Bu cam kapı ve pencerelerin sağladığı ferahlık nedeniyle evin aydınlatmasında hiç zorluk yaşanmamış. Duvar ve tavanlarda beyaz renk tercih edilerek ferahlık desteklense de dekorasyonda toprak tonları ile sıcak renkler göze çarpıyor. Dekorasyona geleneksel bir hava kazandıran bu özellik eve çok yakışmış.
Merdiven boşluğunu yemek odası alanından ayıran bu buzlu cam eve farklılık kazandıran uygulamalardan biri. Oldukça şık bir yapıya sahip olan bu cam duvar eve ferahlık kazandırmanın yanı sıra stile de farklılık ve canlılık sağlamış. Cam, metal, ahşap, dokulu kumaşlar ve bitkilerin kullanıldığı dekorasyon övgüyü hak ediyor.
Evin iç ve dış mekanlarını dikkatle incelediğinizde evin son derece sağlam ve dayanıklı bir yapıda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Betonarme yapıların dayanıklılığını her metrekarede kullanan mimarlar bu evi evladiyelik planlamışlar gibi görünüyor.
Evin dekorasyonunda eklektik stilin özelliklerini görmek mümkün. Konfor ve şıklığın ön planda tutulduğu ve çizgisinin geleneksel ögelerle birleştirildiği stil oldukça başarılı. Eklektik stilin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; yaratıcılık ve iyi bir göz gerektiren bir stil olduğunu söyleyebiliriz. Birbirine uymayan ama kullanmak istediğiniz bir çok objeyi aynı dekorda barındırma rahatlığı sunacağından kolay ve eğlenceli bir stil gibi görünür ama işin aslı kullanılan ögelerin tarzları doğru seçildiğinde sizi bir tasarım dehası gibi gösterebilecekken yanlış seçildiğinde son derece rüküş ve yorucu bir ortam yaratabilir. Eklektik tasarım; farklı kültürlerin, dönemlerin ve akımların gelişigüzel şekilde bir arada kullanılması değil bunlardan seçilen ögelerin modern bir şekilde harmanlanmasıdır. Modern, rustik, klasik, gotik, country veya avangart birçok stilden beğendiğiniz ögeleri renk ve dokularını dikkate alarak dekorunuza uygulayabilir bu sayede özgün tasarımlar yaratabilirsiniz. Tıpkı bu dekorasyonda olduğu gibi.