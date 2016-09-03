Çikolata gibi ev

Ev seçimi yaparken genelde lokasyon, bütçe ve kullanım alışkanlıklarımızı göz önünde bulundururuz. Oysa ki uzun yıllar yaşayacağımız evin taşıması gereken başka önemli özellikler de vardır. Örneğin zevk ve ihtiyaçlarımıza uygun olup olmaması, güvenliği ve dayanıklılığı da son derece önemlidir. Bütün bu özellikleri barındıran bir ev bulmak pek kolay olmadığından bazılarını gözden çıkarabiliyoruz. Peki aradığınız her şeyi eksiksiz bulabileceğiniz bir ev hayal edecek olsanız nasıl bir yapı çizerdiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Arjantin'den eksiksiz bir villa tanıtacağız. Siz de bu ev sayesinde olmazsa olmazlarınızı, tek tek belirleyip not edebilirsiniz. Ev sahibinin aradığı bütün özellikleri taşıyan bu muhteşem villayı siz de çok seveceksiniz.

Ev yaptırmaya karar verdiyseniz ve tasarımınız için farklı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa daha çok örnek bulabileceğiniz “Hayalinizdeki evi tasarlamadan önce görmeniz gereken 12 dış cephe örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.