7 güzel teras ve bahçe düzenlemesi

Evlerimizde dinlenme alanları olarak tercih ettiğimiz teraslar, balkonlar ve bahçeler yorgunluğumuzu attığımız, ailemizle eşimizle bir arada zaman geçirip mutlu olduğumuz yerlerdir. Bu yaşam alanları kişiliğinizle uyumlu, tarzınıza uygun düzenlemeler yaparak kendinize özgü alanlar yaratabileceğiniz gibi herkesin beğenisini kazanacak, farklı teras ve bahçe düzenlemeleri yapabilirsiniz. Homify bu gün sizleri, herkesin beğenisini kazanacak, görenlerin mest olacağı ve hayran kalacağı teras ve bahçe düzenlemelerin olduğu evlere misafir ediyor. 8 farklı düzenleme ile evinizin en güzel köşesi haline getireceğiniz teraslar ve bahçeler hem misafirlerinizin ruhunu deşarj edeceği hem de sizin dinlenme ve stres atma noktanız haline getireceğiniz yaşam alanları olacaktır.
Bir bahçeyi en doğal hali ile dekore ettiğinizde zarafetini ve görselliğini en üst noktaya taşımış olursunuz. Resimde yer alan yarı bahçe yarı teras düzenlemesi ile hem evin bahçesi hem de terası şeklinde düzenleme yapılmış, evin dış cephesi muhteşem denecek kadar güzel hale getirilmiştir. Ahşap ve taş zemin döşemeleri bir biri ile uyumlu olarak seçilmiş, yeşil canlı bitkiler ile eşsiz bir güzellik ortaya çıkarılmış.
Terasınızın muhteşem denecek kadar güzel olması için ideal tarzda dekorasyon yapmanız yeterli olmayacaktır. Terasınızın eksiksiz ve kusursuz olması için resimdeki gibi renk cümbüşü şeklinde dekore etmeniz ve renklerin bir biri ile uyumlu olarak düzenlendiği bir dizayn yapmanız yeterli olacaktır. Az miktarda yeşil canlı bitkiler ile birlikte renk uyumu terasınızın muhteşem olmasını sağlayacaktır.
Eviniz çok katlı yüksek yapı içerisinde yer alıyorsa resimdeki gibi inovatif bir düşünce üretebilir ve yeşil için şık bir teras düzenlemesi yapabilirsiniz.Metalik korkulukların ahşap zemin ile uyumlu bir şekilde düzenlemesi sonucunda siyan ve beyaz renklerin hakim olduğu muhteşem bir teras veya balkon düzenlemesi yapılarak evin içinde bunaldığınızda hava alabileceğiniz, nefes alarak ruhunuzu dinlendireceğiniz bir balkona, terasa sahip olabilirsiniz.
Bahçenizin veya teras düzenlemesinin doğal olması için ahşaplardan yararlanabileceğiniz gibi doğal taşları da kullanabilir, resimdeki gibi uyumlu bir düzenleme ile şık bir teras veya bahçe düzenlemesi yapabilirsiniz. Ahşap döşemeler taşlar ile uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş, yeşil canlı bitkiler ile desteklenerek şık ve oldukça zarif bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış.
Evinizin terasında canlı yeşil bitkileri yerleştireceğiniz uygun alanlar olmaması halinde resimde yer alan duvar rafları oluşturabilir ve renkli raflar ve saksılar ile hem rengarenk bir terasa, hem de yeşil bitkilerin fazlaca olduğu bir düzenleme ile şık bir terasa sahip olabilirsiniz.
Bahçenizde çok yıllık bitkiler ve ağaçlar var ise bahçenin tadını çıkarmak ve serinliğinden yararlanmak adına resimdeki gibi renkli bir hamak bağlayabilir ve bahçenin sessiz ve serin havasının tadını çıkarabilirsiniz. Yemyeşil bir bahçe içinde canlı renkler bahçenizi daha canlı bir bahçe haline getirecektir.
Bahçenizde yapacağınız yaşam alanlarının gece veya akşam saatlerinde kullanılabilmesi için yapacağınız aydınlatmalar için resimdeki aydınlatma tasarımını yaptığınızda etkileyici bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Ağaç diplerine yağacağınız farklı şekillere sahip aydınlatmalar ağaçların alttan yukarıya doğru aydınlanmasını ve çekici görünmesini de sağlayacaktır.