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7 güzel teras ve bahçe düzenlemesi

umit atdağ umit atdağ
Decoración e iluminación exterior con aires vintage, OutSide Tech Light OutSide Tech Light BahçeIşıklandırma
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Evlerimizde dinlenme alanları olarak tercih ettiğimiz teraslar, balkonlar ve bahçeler yorgunluğumuzu attığımız, ailemizle eşimizle bir arada zaman geçirip mutlu olduğumuz yerlerdir.  Bu yaşam alanları kişiliğinizle uyumlu, tarzınıza uygun düzenlemeler yaparak  kendinize özgü alanlar yaratabileceğiniz gibi herkesin beğenisini kazanacak,  farklı teras ve bahçe düzenlemeleri yapabilirsiniz. Homify bu gün sizleri, herkesin beğenisini kazanacak, görenlerin mest olacağı ve hayran kalacağı teras ve bahçe düzenlemelerin olduğu evlere misafir ediyor.  8 farklı düzenleme ile  evinizin en güzel köşesi haline getireceğiniz teraslar ve bahçeler  hem misafirlerinizin ruhunu deşarj edeceği hem de sizin dinlenme ve stres atma noktanız haline getireceğiniz yaşam alanları olacaktır.

Doğal ve zarif

Small city garden After 2 homify
homify

Small city garden After 2

homify
homify
homify

Bir bahçeyi en doğal hali ile dekore ettiğinizde zarafetini ve görselliğini en üst noktaya taşımış olursunuz. Resimde yer alan yarı bahçe yarı teras düzenlemesi ile hem evin bahçesi hem de terası şeklinde düzenleme yapılmış, evin dış cephesi muhteşem denecek kadar güzel hale getirilmiştir. Ahşap ve taş zemin döşemeleri bir biri ile uyumlu olarak seçilmiş, yeşil canlı bitkiler ile eşsiz bir güzellik ortaya çıkarılmış.

Renk cümbüşü

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Terasınızın muhteşem denecek kadar güzel olması için  ideal tarzda dekorasyon yapmanız yeterli olmayacaktır. Terasınızın eksiksiz ve kusursuz olması için resimdeki gibi renk cümbüşü şeklinde dekore etmeniz ve renklerin bir biri ile uyumlu olarak düzenlendiği bir dizayn yapmanız yeterli olacaktır. Az miktarda yeşil canlı bitkiler ile birlikte renk uyumu terasınızın muhteşem olmasını sağlayacaktır.

Yeşil ve şık teras

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Eviniz çok katlı yüksek yapı içerisinde yer alıyorsa resimdeki gibi inovatif bir düşünce üretebilir ve yeşil için şık bir teras düzenlemesi yapabilirsiniz.Metalik korkulukların ahşap zemin ile uyumlu bir şekilde düzenlemesi sonucunda siyan ve beyaz renklerin hakim olduğu muhteşem bir  teras veya balkon düzenlemesi yapılarak evin içinde bunaldığınızda hava alabileceğiniz, nefes alarak ruhunuzu dinlendireceğiniz bir  balkona, terasa sahip olabilirsiniz.

Taşın doğallığı

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Modern Balkon, Veranda & Teras
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Bahçenizin veya teras düzenlemesinin doğal olması için ahşaplardan yararlanabileceğiniz gibi doğal taşları da kullanabilir, resimdeki gibi uyumlu bir düzenleme ile şık bir teras veya bahçe düzenlemesi yapabilirsiniz.  Ahşap döşemeler  taşlar ile uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş, yeşil canlı bitkiler ile desteklenerek şık ve oldukça zarif bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış.

Duvar bitkileri

Decoración del Hogar, Sílice - almacén de diseño - Sílice - almacén de diseño - Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Sílice – almacén de diseño –

Sílice - almacén de diseño -
Sílice – almacén de diseño –
Sílice - almacén de diseño -

Evinizin terasında canlı yeşil bitkileri yerleştireceğiniz uygun alanlar olmaması halinde resimde yer alan duvar rafları oluşturabilir ve renkli raflar ve saksılar ile  hem rengarenk bir terasa, hem de yeşil bitkilerin fazlaca olduğu bir düzenleme ile şık bir terasa sahip olabilirsiniz.

Bahçe hamakları

Sunset Hammock Hen and Hammock BahçeMobilyalar
Hen and Hammock

Sunset Hammock

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Bahçenizde çok yıllık bitkiler ve ağaçlar var ise bahçenin tadını çıkarmak ve serinliğinden yararlanmak adına resimdeki gibi renkli bir hamak bağlayabilir ve bahçenin sessiz ve serin havasının tadını çıkarabilirsiniz. Yemyeşil bir bahçe içinde canlı renkler bahçenizi daha canlı bir bahçe haline getirecektir.

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Etkileyici aydınlatmalar

Decoración e iluminación exterior con aires vintage, OutSide Tech Light OutSide Tech Light BahçeIşıklandırma
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

Bahçenizde yapacağınız yaşam alanlarının gece veya akşam saatlerinde kullanılabilmesi için yapacağınız aydınlatmalar için resimdeki aydınlatma tasarımını yaptığınızda etkileyici bir bahçeye sahip olabilirsiniz.  Ağaç diplerine yağacağınız farklı şekillere sahip aydınlatmalar ağaçların alttan yukarıya doğru aydınlanmasını ve çekici görünmesini de sağlayacaktır.

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Modern Evler
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
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