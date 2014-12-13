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Ufak bahçeler için tasarım fikirleri

Homify TR Homify TR
Built in seating & benches, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes BahçeMobilyalar
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Küçük bir bahçe hiç yoktan iyidir. Öyle ki evinizin tasarımını bu bahçeyi kullanarak hareketlendirebilirsiniz. Zaten küçük bahçeler, büyüklere oranla daha rahat şekillendirilebilir ve daha hoş bir görünüm kazandırabilirler. Yeter ki doğru malzemeleri ve bahçe elemanlarını kullanmayı bilin!

Şanslısınız ki homify olarak bugün sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Ufak bir yeşil alan yaratarak, nefes alabileceğiniz şık bir bahçe oluşturmanıza yardımcı olacak ürünleri mercek altına alacağız. Şehir hayatının kuşattığı evlerimize biraz olsun doğayla temas etme imkanı sunan bahçeleriniz için doğru tercihi yapmanıza yardımcı olacağız. Şimdi derin bir nefes alın ve uzmanlarımızın sizler için seçtiği şık bahçe elemanlarının tadını çıkarın.

Küçük ama etkili

Hammock RAHM 008 Sunday Furniture BahçeMobilyalar
Sunday Furniture

Hammock RAHM 008

Sunday Furniture
Sunday Furniture
Sunday Furniture

Bahçenizde fotoğraftaki gibi yoğun bir çimen ve bitki örtüsüne sahip olmayabilirsiniz. Ama hasırdan yapılmış bu muhteşem bahçe sandalyesinden yararlanmanız için yeşilliğe ihtiyacınız yok. Eğer bahçenizin gün sonunda rahatlamanıza uygun bir mekan haline gelmesini istiyorsanız bu sarkan sandalyelerden bir köşeye yerleştirmelisiniz. Sunday Furniture'ın imzasını taşıyan bu çarpıcı bahçe mobilyası, geniş balkonlarda veya arka bahçelerde de kullanılabilir. Su geçirmez yastıkları da sizi sandalyeyi yağmurlu havalarda kapalı bir yere alma zahmetinden kurtarıyor.

Bahçe bitkileri

Hanging Lanterns and Zinc Planters A Place In The Garden Ltd. BahçeIşıklandırma
A Place In The Garden Ltd.

Hanging Lanterns and Zinc Planters

A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.

Büyük saksılarda yer alan bitkileri, küçük bahçenizi canlandırmakta kullanabilirsiniz. Hem toprakta, hem de döşemeli yüzeylerde kullanılabilen bu saksılar, dekoratif açıdan çok şık seçeneklerle karşımıza çıkıyorlar. Yalnızca yeşillik katmakla kalmayıp, doğal dokunuşlarını heykel titizliğinde oyulmuş saksılarıyla da süslüyorlar. Fotoğraftaki saksılarda Rosetta, Yunan tanrıçaları ve aslan başı işlemeleri yer alıyor. A Place In The Garden'ın katalogunda ise çok daha farklı işlemelere sahip, farklı büyüklükteki saksılar bulunuyor. Duvarda yer alan Blenheim & Bath'in sarkan aydınlatmaları da küçük bahçenizi hareketlendirecek bir diğer ufak detay.

Çok amaçlı

Built in seating & benches, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes BahçeMobilyalar
Paul Newman Landscapes

Built in seating & benches

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Evlerimizde kullandığımız sandıklı kanepelerle benzer tasarıma sahip bu bahçe mobilyası, bahçenizi düzenli hale getirmenize yardımcı olacaktır. Birbirinin içine geçen parçalardan oluşan bu sandıklı oturma grubu, bahçenizde kullanacağınız malzemeleri saklamanıza olanak sağlayacak. Farklı yüksekliklerde arkalıklara sahip bu takım, görsel bir farklılık yaratarak dekorasyonu hareketlendiriyor. Geniş depolama alanı sayesinde de mangal malzemelerinizi veya bahçe hortumu gibi çok yer kaplayacak eşyalarınızı göz önünden kaldırıyor. Paul Newman Landscapes tasarımına sahip bu bahçe mobilyası, farklı biçimlerde monte edilerek her türlü bahçeye uygun hale getirilebiliyor. Seçim size ve hayalgücünüze kalmış!

Çocuklar için

NEW Living Wall Planter, Woolly Pocket Woolly Pocket
Woolly Pocket

NEW Living Wall Planter

Woolly Pocket
Woolly Pocket
Woolly Pocket

Woolly Pocket'ın canlı bitkilerden oluşan duvar saksıları, bahçenizde yeterli toprak alan olmayanlar için ideal bir çözüm sunuyor. Bazı anne-babalar da çocuklarına doğa sevgisini aşılamak ve bitkilerin nasıl büyüdüğünü göstermek isteyebiliyorlar. Bu saksılar, ufaklıklar için son derece şık bir imkan sunuyorlar. Yüzde yüz geri dönüşümlü süt şişelerinden yapılan bu saksılar, doğa dostu ve kimyasal içermeyen malzemeler içeriyor. Çocuğunuza doğa sevgisinin yanı sıra sorumluluk duygusunu da aşılayabileceğiniz bu saksılar, gezegenimizin geleceğini kavramalarına yardımcı olacaktır. Şüphesiz her çocuk, okuldan döndükten sonra büyük bir hevesle saksıları sulamaya ve büyüyen meyvelerin tadını çıkarmaya istekli olacaktır.

Yeşil duvarlar

Private Courtyard, London, Living Wall Biotecture BahçeBitki & Çiçekler
Biotecture

Private Courtyard, London, Living Wall

Biotecture
Biotecture
Biotecture

Eski konakların duvarlarını kuşatan sarmaşıkları anımsatan 'yeşil duvarlar' tasarım dünyasında gün geçtikçe daha popüler hale geliyorlar. Çarpıcı görünüşlerinin yanı sıra havayı temizleme rolünü de üstlenen bu duvarlar, günlük hayatın karmaşasından soyutlanmanıza da olanak sağlıyorlar. Biotecture'ün bu tasarımında, özel bir bahçe alanını kuşatan yeşil duvar eşsiz bir rahatlama alanı yaratılmasını sağlamış. Hem şahsi, hem de ticari kullanım alanları için tasarımlar yapan firma, bu tasarımıyla kesinlikle çölde bir vaha etkisi uyandırmayı başarmış.

Sandıklı saksılar

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Modern Bahçe
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Ahşaptan yapılmış, geniş saksılar küçük bahçeler için büyük önem taşıyorlar. Toprakla bağlantısı olmayan bir bahçeniz varsa veya üst katlarda geniş bir balkona sahipseniz bu büyük saksılar yardımıyla bitkilerinizi ekebilirsiniz. Nane, kekik ve fesleğen gibi yemeklerinizde kullanabileceğiniz yeşillikleri ekmeniz taptaze ürünlere ulaşmanızı ve lezzetli yemekler yapmanızı sağlayacaktır. Londra'nın tam ortasında yer alan bu sevimli bahçe, yeşilin her tonunu ve göz alıcı renkteki bitkileri bünyesinde barındırıyor. Sağ tarafta gördüğümüz ahşap basamaklı bölüm ise sarmaşık karakterli bitkilerin sarınması için akıllıca tasarlanmış.

Evde vintage ve moderni buluşturmak
Bahçe tasarımı ve dekorasyonu konusunda fikir ve ipuçları.

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