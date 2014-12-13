Ufak bahçeler için tasarım fikirleri

Küçük bir bahçe hiç yoktan iyidir. Öyle ki evinizin tasarımını bu bahçeyi kullanarak hareketlendirebilirsiniz. Zaten küçük bahçeler, büyüklere oranla daha rahat şekillendirilebilir ve daha hoş bir görünüm kazandırabilirler. Yeter ki doğru malzemeleri ve bahçe elemanlarını kullanmayı bilin!

Şanslısınız ki homify olarak bugün sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Ufak bir yeşil alan yaratarak, nefes alabileceğiniz şık bir bahçe oluşturmanıza yardımcı olacak ürünleri mercek altına alacağız. Şehir hayatının kuşattığı evlerimize biraz olsun doğayla temas etme imkanı sunan bahçeleriniz için doğru tercihi yapmanıza yardımcı olacağız. Şimdi derin bir nefes alın ve uzmanlarımızın sizler için seçtiği şık bahçe elemanlarının tadını çıkarın.