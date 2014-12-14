Genç çiftler için verimli kullanım önerileri

Hayatınızın aşkıyla dünya evine girmekten daha keyifli ne olabilir? Ancak evliliğin getirdiği sorumluluklardan gözünüzün korkmaması gerekiyor. Genç çiftlerin büyük bir bölümü çok da büyük sayılmayacak dairelerde oturmak zorunda kalıyorlar. Büyük şehirlerdeki konut fiyatları da düşünüldüğünde bu sıkıntıyla uzun süre baş etmek durumundalar. Dolayısıyla evi dekore ederken tasarruf edilecek her santimetre onlar için değer kazanıyor. Peki ama bunu yapmak o kadar kolay mı? Evinizin kullanım alanlarını en ekonomik şekilde ayarlamanız için homify uzmanları harekete geçti. Tavsiyelerimizle genç çiftlere ilham vermek ve dairelerini en etkili şekilde kullanmalarını sağlamak istiyoruz.