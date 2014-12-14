Genç çiftler için verimli kullanım önerileri

Hayatınızın aşkıyla dünya evine girmekten daha keyifli ne olabilir? Ancak evliliğin getirdiği sorumluluklardan gözünüzün korkmaması gerekiyor. Genç çiftlerin büyük bir bölümü çok da büyük sayılmayacak dairelerde oturmak zorunda kalıyorlar. Büyük şehirlerdeki konut fiyatları da düşünüldüğünde bu sıkıntıyla uzun süre baş etmek durumundalar. Dolayısıyla evi dekore ederken tasarruf edilecek her santimetre onlar için değer kazanıyor. Peki ama bunu yapmak o kadar kolay mı? Evinizin kullanım alanlarını en ekonomik şekilde ayarlamanız için homify uzmanları harekete geçti. Tavsiyelerimizle genç çiftlere ilham vermek ve dairelerini en etkili şekilde kullanmalarını sağlamak istiyoruz.
Modern mutfak tasarımlarında mutlaka yer alan ada tezgahlar, genç çiftlerin de gözdesi konumunda. Fotoğrafta bu tip tezgahlardan birini görüyoruz. Görece ufak olan bu tezgah, kenarından açılan ahşap bölmesiyle genişliyor ve rahat çalışmanız için imkan sağlıyor. İşiniz bittiğinde sürgüyü kapatıp, tezgahı eski haline çevirmeniz mümkün. Böylece fazla yer kaplamadan, mutfağınızın ferah görüntüsünü koruyabiliyorsunuz.
Bir diğer sürgülü ürünü de mutfak masasında görüyoruz. Bu şık beyaz tezgahın kenarından açılan bölme, masaya dönüşebiliyor. İki kişilik, günlük akşam yemeği kullanımı için ideal!
Buzdolabında veya raflarda gereğinden fazla yer kaplayan şişeler için de akıllıca bir çözüm geliştirilmiş. B duvar askısı sayesinde mutfağınızın düzenli görünmesini sağlayabilir, ihtiyacınız olan içeceklere kolayca erişebilirsiniz.
Birden fazla kullanım imkanı sunan mobilyalar her evin ihtiyacıdır. Hele ki ufak bir dairede oturuyorsanız bu tip mobilyalar hayatınızı kurtarabilir. Öyleyse neden bunlardan birini almayasınız ki? Örneğin fotoğraftaki gibi şık bir mutfak takımı çok işinize yarayabilir. Ön bölümdeki tezgah, altındaki dolaplar sayesinde mutfak malzemelerinizi saklamanız için ideal bir alan yaratıyor. Aynı tezgahı yemek masası olarak kullanmanız da mümkün. Eviyenin ve buzdolabının yer aldığı uzun bölme ise hem mutfak dolaplarına ev sahipliği yapıyor, hem de mutfağı evin diğer bölümlerinden ayırıyor.
Bu ayrı bölmenin esas sürprizi arka kısmında ortaya çıkıyor! Ön yüzünde eviye ve buzdolabı yer alan bu duvar, arka yüzeyinde şık bir kütüphane barındırıyor. Böylece bir anda oturma odanızdan mutfağa geçiyorsunuz. Tek bir üniteyle de hem mutfağınız, hem de oturma odanızı düzene sokabiliyorsunuz.
Dairenizin boyutu ne olursa olsun banyonuzda yerleşim sıkıntsı çekmeniz olasıdır. Duş, lavabo, banyo dolapları ve zaman zaman da çamaşır makinesine ev sahipliği yapan bu odaya yerleşmek hiç de kolay değildir. Pek az insanın ayrı bir çamaşır odasına sahip olma lüksü olduğunu düşünürsek ustalıklı bir yerleşim planına olan ihtiyacınızı anlayabilirsiniz. Çamaşır makinenizi fotoğraftaki gibi bir dolabın içine gizlemek hem dekoratif anlamda, hem de dolabın etkin kullanımı anlamında size fayda sağlayacaktır. Misafirleriniz de çamaşır makinesinin soğuk yüzü yerine dolabın şık yüzeyiyle karşılaşmaktan keyif alacaklardır.
Etkin bir yerleşim planı oluşturduktan sonra görselliğe yönelik hamleler yapmaktan kimseye zarar gelmez. Bu fotoğrafta gördüğümüz banyo tasarımında farklı pastel renklerin ustalıklı bir tezat yaratmakta kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca camlı bölme sayesinde de odanın şıklığı pekiştirilmiş.
Genç bir çiftin misafir ağırlarken konforu göz önünde bulundurarak hareket etmesi maddi açıdan pek mümkün gözükmüyor. Fakat kendi başınıza yapabileceğiniz şeylerle konforu ucuza mal edebilirsiniz. Fotoğraftaki gibi paletlerden yapılan bir döşek, misafirlerinizi yer yatağında ağırlamaktan kurtulmanızı sağlayacaktır. Ayrıca sahip olduğu endüstriyel görünüşle de her odaya uyum sağlayabilecek bir mobilyanız olacak!