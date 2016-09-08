현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Her bahçeye yakışacak 10 fikir

Meral Eser Meral Eser
Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Eklektik Bahçe
Loading admin actions …

Özellikle sıcak havalarda açık alanlar havadar olması bakımından daha kullanışlıdır ve bahçe keyfine ise paha biçilemez.Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız, ya da oturmayı düşünüyorsanız, bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisi ile ilgili fikirlerle ilgileniyor olabilirsiniz. Konuklarınıza keyifli akşam davetleri vermek için bahçe mobilyaları, bahçe kulübeleri ya da pergola sistemleri oldukça kullanışlı alternatif modeller içeriyor. Bahçe dekorasyonu ile ilgili bahçe çeşmeleri, dekoratif saksılar, dikey bahçeler ve çeşitli dekoratif fikirlerle  estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu yazımızda her bahçeye uygun tasarlanabilecek şık dekorasyon fikirlerini derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.

Bahçe mobilyaları: Sallanan kanepe

www.greenlinepeyzaj.com GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

www.greenlinepeyzaj.com

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Bahçelerde keyifli zamanlar geçirmek için oturma alanları farklı stil ve tarzlarda döşenebilir. Bölgesel kullanım alanlarını duvar olmaksızın ayırmanın pratik yollarından biri ise farklı döşeme zemini kullanmaktır. Örnek görselde görüldüğü üzere oturma alanı için ayrılan alanda ahşap döşeme zemini uygulanmış. Uyun ve ahenk yakalayan 4 kişilik yemek masası ve konfor sunan sallanan kanepe ile oturma alanı dekore ediliyor.

Bahçe kulübesi

Weekendhaus Zugspitze , Dehner GmbH & Co. KG Dehner GmbH & Co. KG BahçeSera & Çardaklar
Dehner GmbH &amp; Co. KG

Dehner GmbH & Co. KG
Dehner GmbH &amp; Co. KG
Dehner GmbH & Co. KG

Mevsimler değişse de bahçenizden çıkmak istemiyorsanız ve aileniz için konforlu oturma alanları dekore etmek istiyorsanız, bahçe kulübeleri de ideal alternatifler arasında yer alıyor. Özellikle bahçenizde düzenleyeceğiniz davetlerinizde sıcak bir atmosfer sağlamanıza yardımcı olacak. Kışın soğuktan koruyacak şekilde izole edebilir, yazın ise geniş pencere ve kapılarınızı açarak işlevsel bir gölgeli alan sağlayabilirsiniz.

Modüler açık hava mutfağı

The modular Outdoor Kitchen, OCQ - Outdoor Cooking Queen OCQ - Outdoor Cooking Queen Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
OCQ – Outdoor Cooking Queen

The modular Outdoor Kitchen

OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen
OCQ - Outdoor Cooking Queen

Sevdiklerinize şık yemek davetleri vermeyi seviyorsanız, neden açık hava keyfi ile bahçenizde lezzetli yemek alanları oluşturmayasınız? Açık hava mutfak kullanımı kullanım ihtiyacı dahilinde kurulabilen, ihtiyaç duyulmadığında kaldırılabilen pratik bir mutfak kullanımı olanağı sağlıyor. Böylelikle yemek hazırlarken ev ile bahçe arasında mekik dokumak zorunda kalmayacak, konuklarınızla sohbetinize ara vermeyeceksiniz, daha ne olsun.

Konfor sunan bahçe şezlongları

homify Tropikal Bahçe
homify

homify
homify
homify

Keyfinize düşkün müsünüz? O halde konfordan vazgeçmeyenler için bahçe koltuklarının yanı sıra şezlong modelleri, dinlenme alanı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Akşam keyfini ister uzanarak, ister kitabını okuyarak geçirebileceğiniz keyifli bir alan.

Fonksiyonel pergola sistemleri

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Eklektik Bahçe
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Açık alanlarda güneşten korunmak ve aynı zamanda manzara keyfinizi bölmek istemiyorsanız, işlevsel pergola sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Ferah atmosferi ile örnek görselimizdeki beyaz pergola modeline, ihtiyaç dahilinde kullanılmak üzere dekoratif perdeler takılmış.

Dikey bahçe ve havuz

Sancaktepe Ece Botanik BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Ece Botanik

Sancaktepe

Ece Botanik
Ece Botanik
Ece Botanik

Günümüzde artık kullanımına daha sık rastlayacağınız dikey bahçeler, şık ve zarif bahçe manzarası oluşturmanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda bahçe zemini alanından yer kazanabilir, havuz gibi alternatif fikirlere yer ayırabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Dekoratif saksılar

NEW Living Wall Planter, Woolly Pocket Woolly Pocket
Woolly Pocket

NEW Living Wall Planter

Woolly Pocket
Woolly Pocket
Woolly Pocket

Duvar dekorları oluşturarak bahçe zemini alanından yer kazanmak mümkün. Göze hitap eden bu saksı modelleri ise hem kullanışlı, hem de estetik.

Bahçe çitleri

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de BahçeÇit & Duvarlar
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Huzur veren bir bahçe atmosferi için hem işlevsel, hem de estetik ahşap bahçe çitlerini kullanmaya ne dersiniz? homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Modern bahçe çeşmeleri

Designergarten, L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner Modern Bahçe
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner

L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig &amp; Partner
L-A-E LandschaftsArchitektur Ehrig & Partner

Geometrik formları ile öne çıkan bahçe çeşmeleri, farklı stil ve tarzlara uygun tasarlanabilir. Eğer bahçe dekorları ile ilgili fark yaratan fikirler arıyorsanız, örnek görselde görüldüğü gibi farklı boyutlarda kürelerle şık bir bahçe çeşmesi etrafını dekore edebilirsiniz.

Kasalarla dekoratif saksılar

Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

Hem ekonomik, hem de bahçenize özgün dekoratif fikirler mi arıyorsunuz? Kendi imkanlarınızla kolaylıkla ebatlarına ve ihtiyaca göre tasarlayacağınız bu kasalarla dekoratif saksılar fark yaratabilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Dikey bahçe dekorları ile ilgili 7 alternatif ve yaratıcı fikirler’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 8 parlak fikir
Bu bahçe dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler