Her bahçeye yakışacak 10 fikir

Özellikle sıcak havalarda açık alanlar havadar olması bakımından daha kullanışlıdır ve bahçe keyfine ise paha biçilemez.Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız, ya da oturmayı düşünüyorsanız, bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisi ile ilgili fikirlerle ilgileniyor olabilirsiniz. Konuklarınıza keyifli akşam davetleri vermek için bahçe mobilyaları, bahçe kulübeleri ya da pergola sistemleri oldukça kullanışlı alternatif modeller içeriyor. Bahçe dekorasyonu ile ilgili bahçe çeşmeleri, dekoratif saksılar, dikey bahçeler ve çeşitli dekoratif fikirlerle estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu yazımızda her bahçeye uygun tasarlanabilecek şık dekorasyon fikirlerini derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Bahçelerde keyifli zamanlar geçirmek için oturma alanları farklı stil ve tarzlarda döşenebilir. Bölgesel kullanım alanlarını duvar olmaksızın ayırmanın pratik yollarından biri ise farklı döşeme zemini kullanmaktır. Örnek görselde görüldüğü üzere oturma alanı için ayrılan alanda ahşap döşeme zemini uygulanmış. Uyun ve ahenk yakalayan 4 kişilik yemek masası ve konfor sunan sallanan kanepe ile oturma alanı dekore ediliyor.
Mevsimler değişse de bahçenizden çıkmak istemiyorsanız ve aileniz için konforlu oturma alanları dekore etmek istiyorsanız, bahçe kulübeleri de ideal alternatifler arasında yer alıyor. Özellikle bahçenizde düzenleyeceğiniz davetlerinizde sıcak bir atmosfer sağlamanıza yardımcı olacak. Kışın soğuktan koruyacak şekilde izole edebilir, yazın ise geniş pencere ve kapılarınızı açarak işlevsel bir gölgeli alan sağlayabilirsiniz.
Sevdiklerinize şık yemek davetleri vermeyi seviyorsanız, neden açık hava keyfi ile bahçenizde lezzetli yemek alanları oluşturmayasınız? Açık hava mutfak kullanımı kullanım ihtiyacı dahilinde kurulabilen, ihtiyaç duyulmadığında kaldırılabilen pratik bir mutfak kullanımı olanağı sağlıyor. Böylelikle yemek hazırlarken ev ile bahçe arasında mekik dokumak zorunda kalmayacak, konuklarınızla sohbetinize ara vermeyeceksiniz, daha ne olsun.
Keyfinize düşkün müsünüz? O halde konfordan vazgeçmeyenler için bahçe koltuklarının yanı sıra şezlong modelleri, dinlenme alanı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Akşam keyfini ister uzanarak, ister kitabını okuyarak geçirebileceğiniz keyifli bir alan.
Açık alanlarda güneşten korunmak ve aynı zamanda manzara keyfinizi bölmek istemiyorsanız, işlevsel pergola sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Ferah atmosferi ile örnek görselimizdeki beyaz pergola modeline, ihtiyaç dahilinde kullanılmak üzere dekoratif perdeler takılmış.
Günümüzde artık kullanımına daha sık rastlayacağınız dikey bahçeler, şık ve zarif bahçe manzarası oluşturmanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda bahçe zemini alanından yer kazanabilir, havuz gibi alternatif fikirlere yer ayırabilirsiniz.
Duvar dekorları oluşturarak bahçe zemini alanından yer kazanmak mümkün. Göze hitap eden bu saksı modelleri ise hem kullanışlı, hem de estetik.
Huzur veren bir bahçe atmosferi için hem işlevsel, hem de estetik ahşap bahçe çitlerini kullanmaya ne dersiniz? homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Geometrik formları ile öne çıkan bahçe çeşmeleri, farklı stil ve tarzlara uygun tasarlanabilir. Eğer bahçe dekorları ile ilgili fark yaratan fikirler arıyorsanız, örnek görselde görüldüğü gibi farklı boyutlarda kürelerle şık bir bahçe çeşmesi etrafını dekore edebilirsiniz.
Hem ekonomik, hem de bahçenize özgün dekoratif fikirler mi arıyorsunuz? Kendi imkanlarınızla kolaylıkla ebatlarına ve ihtiyaca göre tasarlayacağınız bu kasalarla dekoratif saksılar fark yaratabilir.
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