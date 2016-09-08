Her bahçeye yakışacak 10 fikir

Hem ekonomik, hem de bahçenize özgün dekoratif fikirler mi arıyorsunuz? Kendi imkanlarınızla kolaylıkla ebatlarına ve ihtiyaca göre tasarlayacağınız bu kasalarla dekoratif saksılar fark yaratabilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Dikey bahçe dekorları ile ilgili 7 alternatif ve yaratıcı fikirler’ yazımız da ilginizi çekebilir.