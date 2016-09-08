15 fantastik yüzen merdiven modeli

Birden fazla kat üzerine yer alan konutlar için merdiven en önemli dekoratif yapılardan biri ve seçenekleri de oldukça fazla. (homify sayfalarında değişik merdiven tiplerinin incelendiği birçok derleme bulabilirsiniz.) Bu yazımızda ise, son yılların en popüler merdiven modellerinden biri olan ve yüzen merdiven olarak adlandırılan bir modeli inceleyeceğiz. Modern mimari ile harika uyum sağlayan bu merdiven türü, yalnızca tek ucundan duvara (ve bazı durumlarda tavana) sıkıca monte edildiği ve onun dışında, onun ayakta tutan, zemine oturmuş bir konstrüksiyona sahip olmadığı için, havada süzülüyormuş gibi duruyor; bu nedenle de yüzen merdiven (ya da uçan merdiven) olarak anılıyor. Ahşap, temperli cam, beton, metal gibi bir çok malzemeden veya bu malzemelerin birlikte kullanılmasından oluşturulan yüzen merdiven çeşitleri günümüz mimarisinde sıklıkla kullanılıyor. İşlevsel bir yapının sanat eserine dönüştürüldüğü bu yüzen merdivenlere gelin değişik konutlar içerisinde daha yakından bakalım.
Havadasüzülüyormuş gibi görünen basamaklardan oluşan yüzen merdivenler zarif görünümleriyle ön plana çıkıyor.
Temperli cam işlemsiz cama göre yaklaşık beş kat daha dayanıklı olmaktadır. Bu sayede yüzen cam imalatında kullanılan en popüler malzemelerden biridir. Temperli cam kırıldığı zaman zar büyüklüğünde parçalara ayrılarak yaralanma riskini azaltır, bu nedenle kırıldığında dahi, ki bu çok çok küçük bir olasılık, hala son derece güvenlidir.
İster üstü seramik karolarla kaplı olsun, isterse de brüt beton haliyle bırakılmış, sağlam bir altyapı çalışması üzerine, betondan da yüzen merdiven basamakları yapılabilmektedir.
Eğer merdivenler bir cam önünde ya da bir yapının orta yerinde konumlanıyorsa ve basamakları tutturacak bir duvar söz konusu değilse, tavana ve birbirine bağlı çelik bir konstrüksiyon aracılığıyla da yüzen merdiven yapılabilir.
Minimalist stil konutlar ile çok iyi bir kombin sağlayan yüzen merdivenler metal gibi farklı malzemelerden de üretilebiliyor. Son derece basit bu tasarım ancak bu kadar sıra dışı ve kişilik sahibi olabilirdi.
Zigzag şeklindeki bu çılgın tasarımda ise bazı basamaklar alttan, tam ortadan zemine tutturulmuş. Küçük bir alandaki basit bir merdiven bu çalışmada adeta sanat eserine döndürülmüş.
Bir korkuluğa sahip olmadığı için, küçük çocuğu olan ev sahipleri yüzen merdiven konusunda oldukça dikkatli olmalı, yüzen merdivenler onlar için çok uygun olmayabilir. Fotoğraftaki bu örnekte duvara duvar tarafında tutunma barı yerleştirilmiş.
Yüzen merdivenler merdiveni yalnızca işlevsel olmaktan çıkarıp ona artistik, dekoratif bir özellik de katıyor. Fotoğraftaki örnekte son basamak sehpa ve televizyon ünitesi olarak devam ediyor.
Mekanda fazla yer kaplamadığı ve koyu renkli bir leke oluşturarak mekanı küçültmediği için, küçük evlere de en uygun modellerden biri yüzen merdivenlerdir.
Bu modelde ise duvar boyunca ajşap bir parça monte edilerek basamaklar bu parçaya tutturulmuş. Güvenlik için, bu modelde de bir tutunma barı yer alıyor.
Eviniz tamamen çağdaş bir tasarıma sahip değilse, koyu renkli ahşap basamaklar ile daha ağır vir hava yaratarak klasik stillerde de yüzen merdiven modeli kullanabilirsiniz.
Eviniz için yüzen merdiven istiyor ancak güvenlik açısında bunun imkansız olduğunu düşünüyorsanız, tamamen camdan oluştuğu için transparan olan bir panel ile güvenlik açığını kapatabilirsiniz.
Brüt betondan yapılma bu model, aynı şekilde brüt beton bir duvara monte edilmiş, alüminyum tutma yeri ile de kombine edilmiş.
Küçük alanlar ve dik merdivenler için de varlığı yokluğu bir, yüzen merdivenler son derece uygundur.
Tipik uçan merdiven olmamakla birlikte, hem korkuluğa sahip hem de basamakların birbirine bağlı olduğu ancak en nihayetinde, alt basamağın yine havada süzüldüğü türde yüzen merdiven modelleri de inşa edilebilmekte.