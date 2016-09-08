현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

15 fantastik yüzen merdiven modeli

Özlem K. Özlem K.
Torre Aura Altitud, STUDIO ALMEIDA DESIGN STUDIO ALMEIDA DESIGN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Birden fazla kat üzerine yer alan konutlar için merdiven en önemli dekoratif yapılardan biri ve seçenekleri de oldukça fazla. (homify sayfalarında değişik merdiven tiplerinin incelendiği birçok derleme bulabilirsiniz.) Bu yazımızda ise, son yılların en popüler merdiven modellerinden biri olan ve yüzen merdiven olarak adlandırılan bir modeli inceleyeceğiz. Modern mimari ile harika uyum sağlayan bu merdiven türü, yalnızca tek ucundan duvara (ve bazı durumlarda tavana) sıkıca monte edildiği ve onun dışında, onun ayakta tutan, zemine oturmuş bir konstrüksiyona sahip olmadığı için, havada süzülüyormuş gibi duruyor; bu nedenle de yüzen merdiven (ya da uçan merdiven) olarak anılıyor. Ahşap, temperli cam, beton, metal gibi bir çok malzemeden veya bu malzemelerin birlikte kullanılmasından oluşturulan yüzen merdiven çeşitleri günümüz mimarisinde sıklıkla kullanılıyor. İşlevsel bir yapının sanat eserine dönüştürüldüğü bu yüzen merdivenlere gelin değişik konutlar içerisinde daha yakından bakalım.

1) Zarif bir görünüme sahipler

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

Havadasüzülüyormuş gibi görünen basamaklardan oluşan yüzen merdivenler zarif görünümleriyle ön plana çıkıyor.

2) Temperli camdan yüzen merdiven

Escalera de Cristal con Herrajes y Pasamanos de Acero inoxidable, INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. Modern Koridor, Hol & Merdivenler Cam Şeffaf
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

Temperli cam işlemsiz cama göre yaklaşık beş kat daha dayanıklı olmaktadır. Bu sayede yüzen cam imalatında kullanılan en popüler malzemelerden biridir. Temperli cam kırıldığı zaman zar büyüklüğünde parçalara ayrılarak yaralanma riskini azaltır, bu nedenle kırıldığında dahi, ki bu çok çok küçük bir olasılık, hala son derece güvenlidir.

3) Beton versiyonları da mevcut

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez Modern Koridor, Hol & Merdivenler
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

İster üstü seramik karolarla kaplı olsun, isterse de brüt beton haliyle bırakılmış, sağlam bir altyapı çalışması üzerine, betondan da yüzen merdiven basamakları yapılabilmektedir.

4) Çelik konstrüksiyon ile yüzen merdiven

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Modern Koridor, Hol & Merdivenler
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

Eğer merdivenler bir cam önünde ya da bir yapının orta yerinde konumlanıyorsa ve basamakları tutturacak bir duvar söz konusu değilse, tavana ve birbirine bağlı çelik bir konstrüksiyon aracılığıyla da yüzen merdiven yapılabilir. 

5) Mimimalist bir eve metal basamaklar

homify Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
homify

homify
homify
homify

Minimalist stil konutlar ile çok iyi bir kombin sağlayan yüzen merdivenler metal gibi farklı malzemelerden de üretilebiliyor. Son derece basit bu tasarım ancak bu kadar sıra dışı ve kişilik sahibi olabilirdi.

6) Daha marjinal modeller de var

Raumspartreppe Freiburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

Zigzag şeklindeki bu çılgın tasarımda ise bazı basamaklar alttan, tam ortadan zemine tutturulmuş. Küçük bir alandaki basit bir merdiven bu çalışmada adeta sanat eserine döndürülmüş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Çocuklu evler dikkatli olmalı

Zwevende betonnen trappen, Allstairs Trappenshowroom Allstairs Trappenshowroom Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Allstairs Trappenshowroom

Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom

Bir korkuluğa sahip olmadığı için, küçük çocuğu olan ev sahipleri yüzen merdiven konusunda oldukça dikkatli olmalı, yüzen merdivenler onlar için çok uygun olmayabilir. Fotoğraftaki bu örnekte duvara duvar tarafında tutunma barı yerleştirilmiş.

8) Dekoratif bir öge olarak yüzen merdiven

Luminosità avvolgente, Angelo Sabella Architetto Angelo Sabella Architetto Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Angelo Sabella Architetto

Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto

Yüzen merdivenler merdiveni yalnızca işlevsel olmaktan çıkarıp ona artistik, dekoratif bir özellik de katıyor. Fotoğraftaki örnekte son basamak sehpa ve televizyon ünitesi olarak devam ediyor.

9) Dar alanlar için ideal

AH, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Mekanda fazla yer kaplamadığı ve koyu renkli bir leke oluşturarak mekanı küçültmediği için, küçük evlere de en uygun modellerden biri yüzen merdivenlerdir.

10) Farklı ahşap modeller

Balcaen, DIRK COUSAERT DIRK COUSAERT Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
DIRK COUSAERT

DIRK COUSAERT
DIRK COUSAERT
DIRK COUSAERT

Bu modelde ise duvar boyunca ajşap bir parça monte edilerek basamaklar bu parçaya tutturulmuş. Güvenlik için, bu modelde de bir tutunma barı yer alıyor.

11) Koyu renk ahşap bir model

La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

Eviniz tamamen çağdaş bir tasarıma sahip değilse, koyu renkli ahşap basamaklar ile daha ağır vir hava yaratarak klasik stillerde de yüzen merdiven modeli kullanabilirsiniz.

12) Cam korkuluk

SCHODY Wspornikowe WS-20, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

Eviniz için yüzen merdiven istiyor ancak güvenlik açısında bunun imkansız olduğunu düşünüyorsanız, tamamen camdan oluştuğu için transparan olan bir panel ile güvenlik açığını kapatabilirsiniz.

13) Dış mekanlara da uygun

House at Tamariu, Octavio Mestre Arquitectos Octavio Mestre Arquitectos Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Octavio Mestre Arquitectos

House at Tamariu

Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos

Brüt betondan yapılma bu model, aynı şekilde brüt beton bir duvara monte edilmiş, alüminyum tutma yeri ile de kombine edilmiş.

14) Asma kat için minik basamaklar

homify Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
homify

homify
homify
homify

Küçük alanlar ve dik merdivenler için de varlığı yokluğu bir, yüzen merdivenler son derece uygundur.

15) Farklı çeşitleri de mevcut

Casa Valle in Venezia, Studio Valle architettura e urbanistica Studio Valle architettura e urbanistica Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Studio Valle architettura e urbanistica

Studio Valle architettura e urbanistica
Studio Valle architettura e urbanistica
Studio Valle architettura e urbanistica

Tipik uçan merdiven olmamakla birlikte, hem korkuluğa sahip hem de basamakların birbirine bağlı olduğu ancak en nihayetinde, alt basamağın yine havada süzüldüğü türde yüzen merdiven modelleri de inşa edilebilmekte.

Her keseye uygun 6 şaşırtıcı ev
Bu yüzen merdiven modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler