15 fantastik yüzen merdiven modeli

Birden fazla kat üzerine yer alan konutlar için merdiven en önemli dekoratif yapılardan biri ve seçenekleri de oldukça fazla. (homify sayfalarında değişik merdiven tiplerinin incelendiği birçok derleme bulabilirsiniz.) Bu yazımızda ise, son yılların en popüler merdiven modellerinden biri olan ve yüzen merdiven olarak adlandırılan bir modeli inceleyeceğiz. Modern mimari ile harika uyum sağlayan bu merdiven türü, yalnızca tek ucundan duvara (ve bazı durumlarda tavana) sıkıca monte edildiği ve onun dışında, onun ayakta tutan, zemine oturmuş bir konstrüksiyona sahip olmadığı için, havada süzülüyormuş gibi duruyor; bu nedenle de yüzen merdiven (ya da uçan merdiven) olarak anılıyor. Ahşap, temperli cam, beton, metal gibi bir çok malzemeden veya bu malzemelerin birlikte kullanılmasından oluşturulan yüzen merdiven çeşitleri günümüz mimarisinde sıklıkla kullanılıyor. İşlevsel bir yapının sanat eserine dönüştürüldüğü bu yüzen merdivenlere gelin değişik konutlar içerisinde daha yakından bakalım.