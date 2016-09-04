Türkiye'den 13 sade mutfak

İnce ve uzun alanı mutfaktan en iyi şekilde yararlanmak için dolaplar karşı kaşıya tasarlanmış. Bu sayede mutfağın en geniş duvarları depolama için kullanılırken dar olan kısımda bulunan pencere açık bırakılmış. Her ne kadar dolaplar karşı karşıya baksa da hala ortada biraz hareket alanı var. Mevcut boşluğu en iyi şekilde değerlendirmek için bu alana 6 kişilik bir yemek masası yerleştirilmiş.