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Türkiye'den 13 sade mutfak

nihal e. nihal e.
J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
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Her biri ülkemizden seçilmiş 13 mutfak dekorasyonuna göz atacağımız yazıda gerek modern gerekse nostaljik tarzlarıyla sade ama güzel mutfak örneklerini inceleyeceğiz.

Açık tonlar

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM MutfakDolap & Raflar
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

İlk örneğimiz tezgahın bulunduğu duvarın ortasında pencere bulunan zarif ve güzel bir mutfak. Alt dolapları krem rengi tonlarındayken duvarlar ve diğer dolaplar beyaz renkli. Davlumbazın bulunduğu duvarda ise kahve/beyaz renkli mozaik taşlar hoş bir görünüm meydana getirmiş. 

​Kontrast ve şıklık

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Mutfak
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Yine lavabo kısmında pencere bulunan bir başka mutfak dekorasyonu. Bu örnek biraz daha karanlık ve gizemli ama. Beyaz dolapları dışında iç duvar ve zemini koyu gri mutfak bu renklerin oluşturduğu kontrastla etkileyici bir görünüme kavuşmuş.

​Huzurlu bir ortam

homify Kolonyal Mutfak Ahşap rengi antalya mutfak
homify

homify
homify
homify

İnce ve uzun alanı mutfaktan en iyi şekilde yararlanmak için dolaplar karşı kaşıya tasarlanmış. Bu sayede mutfağın en geniş duvarları depolama için kullanılırken dar olan kısımda bulunan pencere açık bırakılmış. Her ne kadar dolaplar karşı karşıya baksa da hala ortada biraz hareket alanı var. Mevcut boşluğu en iyi şekilde değerlendirmek için bu alana 6 kişilik bir yemek masası yerleştirilmiş.

​Kusursuz mutfak

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
As Tasarım – Mimarlık

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Cam kapısı sayesinde güzel bir bahçe manzarasına bakan mutfak oldukça aydınlık. Doğal gün ışığına tamamen beyazlara bürünmüş mutfak dekorasyonu da eklenince ortaya göz alıcı bir mekan çıkmış. Ada tezgahın her iki tarafında bulunan şeffaf sandalyeler modern tasarımıyla mutfağın çağdaş stilini kuvvetlendiriyor.

​Rahat yemek alanı

Nişantaşı Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Nişantaşı Evi

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Ahşap dolapları ile sade bir dekorasyona sahip bu örnekte esas yıldız yemek alanı denilebilir. Mutfağın iddiasız çizgisine karşın yemek alanı daha dikkat çekici. Oldukça uzun yemek masasına sandalyeler değil duvara dayalı kırmızı beyaz ekoseli minderleri olan bir bank eşlik ediyor. Epey rahat görünen yemek takımı konuk ağırlamayı sevenler için ideal.

​Sınırlar

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Bu örnek aslında bir açık mutfak modeli olmakla birlikte U şeklindeki tezgahı sayesinde sınırlarını keskin bir biçimde belli ediyor. Ek olarak tezgahın ahşapla kaplı olması malzeme farkından ötürü şeklini daha da vurgulamış.

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​Göz alıcı beyazlık

homify Modern Mutfak Gri ev,daire,florya,istanbul
homify

homify
homify
homify

Yine hareketli bir yemek alanı olan bir başka mutfak örneği. Uzun ve ince alana sahip mutfak kutuları andıran geniş dolaplarıyla dikkat çekiyor. Odanın biraz daha derininde olan yemek alanı ise daha dinamik döşenmiş. Özellikle kara tahta oldukça dekoratif.

​Kelebek etkisi

Fatoş -Halil Kaan evi / Boğaz, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Mutfak Beyaz
Şölen Üstüner İç mimarlık

Fatoş -Halil Kaan evi / Boğaz

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Siyah beyaz renkli mutfak alanı oldukça geniş. Alt dolapları ve sandalyeleri siyah olan mutfağın kalan her yeri açık tonlarda dekore edilmiş. Bunların dışında duvardaki pembe renkli kelebek çıkartmaları mutfağa neşe katıyor denebilir.

​Açık mutfak

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Duvarları soluk maviye boyalı evde açık mutfak modeli tercih edilmiş. Her ne kadar salon büyük gibi görünse de mutfak biraz daha küçük. L şeklindeki mutfak salona göre daha derinlerde yer alıyor.

​Stüdyo dairelere özel mutfak

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu örnek bir stüdyo dairenin mutfağı. Üst dolapları beyaz alt dolapları siyah mutfağın tezgah ve masası ile birlikte iç duvarı tamamen ahşaptan yapılma. Loş aydınlatması ve eskitme görünümlü sandalyeleri sayesinde oldukça dinlendirici bir ambiyansa sahip.

​İnce ve uzun

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bir diğer dar mutfak örneğinde yine dolaplar karşı kaşıya gelecek şekilde dizayn edilmiş. Ancak bu defa iki duvar arası epey dar olduğundan küçük yemek masası pencere önüne yerleştirilmiş.

​Nostaljik hava

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu örnekte mutfak dolapları tamamen ahşaptan yapılma. Üst dolapların kareli deseni ve seçilen diğer eşyalarla birlikte insanı geçmişe götüren bir stili var.

​Parlak yüzeyler

Mutfak Tasarımı ve Uygulamaları , FG Mimarlık FG Mimarlık Modern Mutfak Mozaik Bej
FG Mimarlık

Mutfak Tasarımı ve Uygulamaları

FG Mimarlık
FG Mimarlık
FG Mimarlık

Son örneğimiz modern bir mutfak tasarımı. Bordo beyaz mutfak dolapları renkleri dışında lake kapaklarının ışıldayan yüzeyiyle bir hayli estetik duruyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Daha güzel bir mutfak için Türkiye'den 11 parlak fikir’ başlığını okuyabilirsiniz.

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