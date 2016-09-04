Türkiye'den 13 sade mutfak

Her biri ülkemizden seçilmiş 13 mutfak dekorasyonuna göz atacağımız yazıda gerek modern gerekse nostaljik tarzlarıyla sade ama güzel mutfak örneklerini inceleyeceğiz.
İlk örneğimiz tezgahın bulunduğu duvarın ortasında pencere bulunan zarif ve güzel bir mutfak. Alt dolapları krem rengi tonlarındayken duvarlar ve diğer dolaplar beyaz renkli. Davlumbazın bulunduğu duvarda ise kahve/beyaz renkli mozaik taşlar hoş bir görünüm meydana getirmiş.
Yine lavabo kısmında pencere bulunan bir başka mutfak dekorasyonu. Bu örnek biraz daha karanlık ve gizemli ama. Beyaz dolapları dışında iç duvar ve zemini koyu gri mutfak bu renklerin oluşturduğu kontrastla etkileyici bir görünüme kavuşmuş.
İnce ve uzun alanı mutfaktan en iyi şekilde yararlanmak için dolaplar karşı kaşıya tasarlanmış. Bu sayede mutfağın en geniş duvarları depolama için kullanılırken dar olan kısımda bulunan pencere açık bırakılmış. Her ne kadar dolaplar karşı karşıya baksa da hala ortada biraz hareket alanı var. Mevcut boşluğu en iyi şekilde değerlendirmek için bu alana 6 kişilik bir yemek masası yerleştirilmiş.
Cam kapısı sayesinde güzel bir bahçe manzarasına bakan mutfak oldukça aydınlık. Doğal gün ışığına tamamen beyazlara bürünmüş mutfak dekorasyonu da eklenince ortaya göz alıcı bir mekan çıkmış. Ada tezgahın her iki tarafında bulunan şeffaf sandalyeler modern tasarımıyla mutfağın çağdaş stilini kuvvetlendiriyor.
Ahşap dolapları ile sade bir dekorasyona sahip bu örnekte esas yıldız yemek alanı denilebilir. Mutfağın iddiasız çizgisine karşın yemek alanı daha dikkat çekici. Oldukça uzun yemek masasına sandalyeler değil duvara dayalı kırmızı beyaz ekoseli minderleri olan bir bank eşlik ediyor. Epey rahat görünen yemek takımı konuk ağırlamayı sevenler için ideal.
Bu örnek aslında bir açık mutfak modeli olmakla birlikte U şeklindeki tezgahı sayesinde sınırlarını keskin bir biçimde belli ediyor. Ek olarak tezgahın ahşapla kaplı olması malzeme farkından ötürü şeklini daha da vurgulamış.
Yine hareketli bir yemek alanı olan bir başka mutfak örneği. Uzun ve ince alana sahip mutfak kutuları andıran geniş dolaplarıyla dikkat çekiyor. Odanın biraz daha derininde olan yemek alanı ise daha dinamik döşenmiş. Özellikle kara tahta oldukça dekoratif.
Siyah beyaz renkli mutfak alanı oldukça geniş. Alt dolapları ve sandalyeleri siyah olan mutfağın kalan her yeri açık tonlarda dekore edilmiş. Bunların dışında duvardaki pembe renkli kelebek çıkartmaları mutfağa neşe katıyor denebilir.
Duvarları soluk maviye boyalı evde açık mutfak modeli tercih edilmiş. Her ne kadar salon büyük gibi görünse de mutfak biraz daha küçük. L şeklindeki mutfak salona göre daha derinlerde yer alıyor.
Bu örnek bir stüdyo dairenin mutfağı. Üst dolapları beyaz alt dolapları siyah mutfağın tezgah ve masası ile birlikte iç duvarı tamamen ahşaptan yapılma. Loş aydınlatması ve eskitme görünümlü sandalyeleri sayesinde oldukça dinlendirici bir ambiyansa sahip.
Bir diğer dar mutfak örneğinde yine dolaplar karşı kaşıya gelecek şekilde dizayn edilmiş. Ancak bu defa iki duvar arası epey dar olduğundan küçük yemek masası pencere önüne yerleştirilmiş.
Bu örnekte mutfak dolapları tamamen ahşaptan yapılma. Üst dolapların kareli deseni ve seçilen diğer eşyalarla birlikte insanı geçmişe götüren bir stili var.
Son örneğimiz modern bir mutfak tasarımı. Bordo beyaz mutfak dolapları renkleri dışında lake kapaklarının ışıldayan yüzeyiyle bir hayli estetik duruyor.
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