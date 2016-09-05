​Küçük bir evde yaşamanın 6 avantajı

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi günümüzde ev satın almak oldukça pahalı. Buna kiralar da dahil. Ancak bir şekilde kredi bulup büyük bir ev satın alsanız dahi ömür boyu borç ödemek ve para sıkıntısı yaşamak zorunda kalırsanız. Oysa küçük bir evle bu sıkıntılı zamanları kısaltmak mümkün. Bu sebeple ihtiyacınıza göre bir ev arayın. Örneğin yeni evli bir çiftin büyük bir eve çıkmasına hiç gerek yoktur. Zaten evlenirken bir sürü masraf yaparsınız, bir de çoğu zaman kullanılmayan odalar için bir gün lazım olur diye para ödemek tamamen israftır. Bunun dışında küçük bir ev demek daha az eşya demektir. Bu da masraflardan kısmak için bir diğer avantaj. Son olarak elektrik, su, ısınma gibi ihtiyaçların giderleri de çok daha azalacaktır. Yani her açıdan kazançlısınız.