​Küçük bir evde yaşamanın 6 avantajı

Şehirlerin kalabalığı arttıkça ev fiyatları ve kiralar yükselirken daha küçük boyutlu apartman daireleri hızla popüler hale gelmeye başladı. Özellikle Paris ve İstanbul gibi şehirlerde ev fiyatları öyle yüksek ki çoğu çalışanın bütçesi sadece küçük dairelere yetiyor. Ancak moral bozmaya gerek yok. Küçük bir dairede yaşamanın da bir takım avantajları var. Daha az para harcayarak basit ve pratik bir yaşam alanı sağlamanız mümkün çünkü. Bununla birlikte küçük bir mekanda yaşamaktan ötürü mevcut alana göre dekorasyon çözümleri bulmanız gerekir. Bu yazıda küçük evlere özel bazı avantajlar listeledik. Şimdi sırayla göz atalım.
İster tek başınıza yaşayın isterseniz ailenizle, küçük evler sandığınızdan daha fazla sosyallik sağlar. Nasıl mı? Büyük evler ailedeki her bireyin kendine ait bir odası olmasından ötürü ev halkı arasında mesafeye neden olabilir. Özellikle günümüzde çocukların ve gençlerin telefon, bilgisayar gibi elektronik aletleri ellerinden hiç düşürmediklerini göze alınırsa. Yani esasen bir dezavantaj olan kısıtlı alan aile bireylerini mecburen bir araya getirir. Örneğin akşam yemeklerinde çocuklar burun kıvırsa dahi bir arada olursunuz. Bu sayede iletişim ve aile arasındaki bağ artar. Kısacası dezavantajı artıya çevirmek mümkün. Sadece farklı bir açıdan bakın.
Yazının başında da bahsettiğimiz gibi günümüzde ev satın almak oldukça pahalı. Buna kiralar da dahil. Ancak bir şekilde kredi bulup büyük bir ev satın alsanız dahi ömür boyu borç ödemek ve para sıkıntısı yaşamak zorunda kalırsanız. Oysa küçük bir evle bu sıkıntılı zamanları kısaltmak mümkün. Bu sebeple ihtiyacınıza göre bir ev arayın. Örneğin yeni evli bir çiftin büyük bir eve çıkmasına hiç gerek yoktur. Zaten evlenirken bir sürü masraf yaparsınız, bir de çoğu zaman kullanılmayan odalar için bir gün lazım olur diye para ödemek tamamen israftır. Bunun dışında küçük bir ev demek daha az eşya demektir. Bu da masraflardan kısmak için bir diğer avantaj. Son olarak elektrik, su, ısınma gibi ihtiyaçların giderleri de çok daha azalacaktır. Yani her açıdan kazançlısınız.
Küçük evlerde yaşayanlar sınırlı bir alana sahip oldukları için heves edip sürekli eşya alamazlar. Bu dezavantaj gibi görünen bir diğer artıdır. Çünkü reklamlar ve tüketim kültürü sürekli daha fazla alışveriş yapmayı empoze eder. Oysa evinizde ihtiyacınız kadar eşya almak çoğu zaman yeterlidir. Aynı zamanda az eşya daha az dekorasyon hatası demektir. Eğer geniş odalarınız olsa doğru ve uyumlu bir dekorasyon daha güç olacaktı.
Bir önceki başlıkta bahsettiğimiz gibi küçük dairelerde az eşya olur. Dolayısıyla aradığınız herhangi bir şeyi çabucak bulursunuz. Veya satın aldığınız her şey genellikle işlevseldir, yani fuzuli eşya olmaz ortalıkta. Az eşya aynı zamanda daha az tamirat ve daha az temizlik anlamına geldiğinden kötü gibi gözükse de çok daha pratik bir hayatınız olur.
Eğer küçük evinizde bir balkon veya bahçe varsa temiz havadan daha çok yararlanabileceğiniz bu tür alanlar evin favori mekanı haline gelir. Aynı zamanda daha çok sosyalleşme anlamına gelir bu. Hem de televizyon gibi oyalayıcı eşyalardan uzakta daha sıcak ilişkiler kurabilirsiniz.
Küçük evlerde satın alınan her şey fonksiyoneldir. Böylece gereksiz vakit harcamadan yapacağınız işleri çok daha çabuk bitirirsiniz. Hem zamandan hem paradan kar.
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