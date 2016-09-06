​Küçük bahçeleri güzelleştirecek 8 basit fikir

Günümüzde gelişen ev dekorasyonu trendleri ile birlikte bahçe tasarımı da gün geçtikçe daha fazla yenilik ve yaratıcılık gösteriyor. Bahçe dizaynıyla ilgili yapabileceğiniz dekoratif değişikliklerin başında peyzaj ile birbirinden güzel ve modern mobilyalar geliyor akla. Bahçe mobilyaları her ne kadar cazip olsa da hazır olarak satın aldığımız, dolayısıyla bahçe tarzımıza özgünlük katan elemanlar değil. Eğer bahçemize biraz yaratıcılık ve orijinallik katmak istiyorsak bir takım basit değişikliklerle farklı bir bahçe düzeni elde etmek mümkün. Nasıl mı? Gelin, aşağıdaki önerilere sırayla bakalım.
Hem bahçe ihtiyaçlarını karşılamak hem de dekoratif bir görünüm sağlamak için öncelikle mevcut alanınızı ölçüp biçin ve bahçeye göre plan yapın. Örnek resimde sarı beyaz duvarlardan açık tonlu olan cepheye yine açık renkli taşlardan oluşan duvara eklemlenmiş çiçeklik yapılmış. Yan yana yerine asimetrik olarak hizalanmış taş çiçeklik modeli bu şekliyle hem göze hitap ediyor hem de bahçe içerisinde en doğru alan yerleştirilmiş oluyor.
Evin ön cephesini güzelleştirmek mimari görünümünü daha cazip kılabilir. Bunun için boya dışında bina hatlarına uygun olarak dahil edilmiş yeşillikler süslemek için gayet iyi bir fikir. Resimde binanın gri taşlı duvarlarına yine taştan ama daha doğal olmakla üzere tüm cephe boyunca ilerleyen bir bitki yatağı yapılmış. Ev şimdi çok daha güzel.
Modern çiçeklikler dışında daha doğal malzemelerden yapılma bir çiçeklik tasarımı bahçenize kendine özgü bir tarz kazandırmak için ideal bir tercih. Örnek resimde uzun beyaz renkli bahçe duvarına bambudan yapılma etkileyici bir çiçeklik tasarlanmış. Bambu esnek bir malzeme olduğundan farklı boyutlu modellere kolayca adapte olabilir. Aynı zamanda rustik veya tropikal stilde iyi işler, estetik görüntüyü arttırır.
Bahçede ağaç ve çimler dışında çeşitli türlerde farklı çiçekler varsa bunları gelişigüzel dikmek yerine daha derli toplu olmasını istiyorsanız belli bir düzen yapmalısınız. Örneğin çimler içinde taşlardan sınır çizerek o bölgeye renkli çiçeklerinizi dikebilirsiniz. Bu sayede hem karışık bir görüntüden kurtulur hem de yerden tasarruf sağlayabilirsiniz. Bakımlı bir bahçe için düzen şarttır.
Eğer çağdaş bir bitki yatağı istiyorsanız tamamen doğal malzemelerden yapılmış bir model size uymaz. Örneğin resimde toprak veya çim yerine ahşap kaplı bir yer zemini görüyoruz. Bu durumda beton bir bitki yatağı bahçe için daha uygun. Arzuya göre içini toprakla da doldurabilirsiniz ancak resimde çakıl taşları tercih edilmiş.
Çiçeklik ve bitki yatakları dışında duvar saksıları da oldukça dekoratif bir seçenek. Fakat resimdeki gibi doğal taşlardan yapılma bir duvar için uygulanacaksa cepheye mümkün olduğunca az zarar vermeli. Örnek tasarım bu duvar için başarılı. Ahşap bir plaka üzerinde bulunan seramik saksılar çivi ve kanca yardımıyla duvara monte edilmiş. Hem kolay hem de kaldırması pratik.
Dinlenmek ve temiz havanın tadını çıkarmak için balkonlar da bahçeler kadar elverişlidir. Ayrıca bir bahçe olmasa da balkonlarda da bitki yetiştirilir. O halde balkon için de dekoratif fikirlerden yararlanabiliriz. Örnekte balkon duvarı kenarına yapılan ahşap bitki yatağı ortama nefis bir güzellik katmış.
Resimde oturma grupları için yerden biraz yüksekte ahşap bir ünite eklenmiş. Bu ünitenin basamağında belli aralıklarla mini ağaçlar ve küçük çalılar eklenmiş. Çok basit bir fikir olmakla beraber görünümü tamamen değiştirmiş.
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