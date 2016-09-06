​Küçük bahçeleri güzelleştirecek 8 basit fikir

Günümüzde gelişen ev dekorasyonu trendleri ile birlikte bahçe tasarımı da gün geçtikçe daha fazla yenilik ve yaratıcılık gösteriyor. Bahçe dizaynıyla ilgili yapabileceğiniz dekoratif değişikliklerin başında peyzaj ile birbirinden güzel ve modern mobilyalar geliyor akla. Bahçe mobilyaları her ne kadar cazip olsa da hazır olarak satın aldığımız, dolayısıyla bahçe tarzımıza özgünlük katan elemanlar değil. Eğer bahçemize biraz yaratıcılık ve orijinallik katmak istiyorsak bir takım basit değişikliklerle farklı bir bahçe düzeni elde etmek mümkün. Nasıl mı? Gelin, aşağıdaki önerilere sırayla bakalım.