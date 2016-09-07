Balkon ve bahçede kopya çekebileceğin 7 parlak fikir

Yaşamın gündelik stresinden kaçmak isteyenler için en basit yol temiz havada rahatlamaktır. Tatil ve hafta sonları dışında biraz olsun dinlenip yatışmak için en kestirme yol ise açık alanlarda vakit geçirmektir. Yani bahçe ve verandalarda. Bu yazıda kimi görkemli kimi sade kimisi ise doğallığıyla ön plana çıkan 7 veranda tasarımı göstereceğiz. Modern veya rustik hangi stilde olursa olsun örnek verandaların ortak noktası içlerinde minik bir bahçe bulunması.