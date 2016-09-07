Balkon ve bahçede kopya çekebileceğin 7 parlak fikir

Yaşamın gündelik stresinden kaçmak isteyenler için en basit yol temiz havada rahatlamaktır. Tatil ve hafta sonları dışında biraz olsun dinlenip yatışmak için en kestirme yol ise açık alanlarda vakit geçirmektir. Yani bahçe ve verandalarda. Bu yazıda kimi görkemli kimi sade kimisi ise doğallığıyla ön plana çıkan 7 veranda tasarımı göstereceğiz. Modern veya rustik hangi stilde olursa olsun örnek verandaların ortak noktası içlerinde minik bir bahçe bulunması.
Sizin için seçtiğimiz ilk örnek küçük bir veranda olmakla birlikte modern ve sakinleştirici bir tarzı var. Zemini ahşap kaplı veranda evin arkasında olup üstü açık. Bitkiler ahşabın bitip duvarın başladığı yerde konumlanmış. Ek olarak yan duvarda yine ahşaptan bitki yatakları bulunuyor. Oturma grubu küçük bir model olup köşeye gelecek şekilde dizayn edilmiş. Bu sayede verandada gereksiz yer işgal edilmiyor. Kırmızı minderler aynı tonlardaki çiçeklerle birleşince son derece yatıştırıcı bir atmosfer meydana gelmiş.
Mimari detaylarıyla büyüleyici görünen evin verandası kolonyal stilde döşenmiş. Geniş kapı boşluğu sayesinde doğrudan oturma odasına bağlanan veranda salonun zarafetini avluya da taşıyor. Dökme demir yeşil bank ve masa ile onlara eşlik eden ferforje sandalye şık bir grup olup bir fincan çay eşliğinde öğleden sonraları mola vermek için mükemmel bir yer. Verandada bulunan yeşil gür bitkiler ziyaretçilere ferahlık hissi verirken sofistike aksesuarlar ortamı davetkar hale getiriyor. Küçük bahçe heykelleri, gösterişli beton saksılar ve duvarlardaki çeşitli süslemelerle veranda bir oturma odası kadar şık döşenmiş.
Güney Fransa'daki bir binanın verandası enfes gökyüzü manzarasını taşıyan cam çatısından yere döşenmiş rengarenk mozaik taşlarına dek her bir detayıyla şıklığın doruklarında. Oldukça geniş olan verandada klasik stilde seçilmiş oturma grubu mekanın gösterişini arttıran etkenlerden. Üç tarafı siyah camlı duvarlarla kaplı verandayı renklendiren yeşil bitkiler verandanın şıklığıyla birleşince ortaya nefes kesen bir veranda örneği çıkmış.
İlk anda şöyle bir merak oluşabilir, bu resimde veranda nerede? Çünkü içinden orman geçen bu veranda örneği pek alışıldık bir model değil. Orman arazisi üzerinde inşa edilmiş veranda çevreye mümkün olduğunca az zarar vermek için doğal bitki örtüsüne dokunmamış. Bu sebeple bir duvarı tamamen çalılarla kaplı verandanın müdahale edilmemiş bir görünümü var. Çatısında ise bambu kullanılarak etrafını çevreleyen ormanla uyumlu doğal malzeme tercih edilmiş. Bir tek mor duvarı tüm bu doğallığın içinde sıra dışı görünüyor.
Sıradaki veranda tasarımı modern olmakla birlikte oldukça sade. Kapalı bir veranda olsa da çatının bir kısmı açık olduğundan doğal ışık ortamı aydınlatıyor. İkinci katı cam, zemin katı ahşap panellerle kaplı yapının veranda duvarında ise doğal taşlar tercih edilmiş. Tüm bu farklı malzemeler göz yormadığı gibi oturma grubu olarak seçilen sade düz bank verandanın minimalist karakterini vurgulamış.
Üç tarafı cam duvarlarla kaplı modern evin verandası beyaz çakıl taşlı zemini, romantik ferforje masa takımı ve son olarak insanın içini açan renkli çiçekleriyle Akdeniz havasını şehrin ortasına taşımış.
Son örneğimiz oldukça sofistike. Üzerinde barok stili süslemeler bulunan iki katlı sarı bina mimari detaylarıyla göz dolduruyor. Ancak yine de en güzel tarafı kesinlikle verandası. Daha önceki örneklerden farklı olarak çeşme bulunan veranda eski görünümüyle daha da büyüleyici hale gelmiş.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Aklınızı alacak 15 şahane bahçe kulübesi’ başlığını okuyabilirsiniz.