​Uygulaması kolay 9 dekorasyon tüyosu

Son örneğimiz yine basit ve harika bir fikir. Duvarlarda kullanılan standart kancalar yerine odanıza karakter kazandıran dekoratif bir kanca evinizi çok daha güzel gösterir. Bu örnekte her ne kadar gül şekli kullanılsa da evinize uygun başka bir form da tercih edebilirsiniz.

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