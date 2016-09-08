​Uygulaması kolay 9 dekorasyon tüyosu

Kimi zaman evinizin görünümünden sıkılsanız dahi yeni mobilyalar satın almanın yüksek maliyeti gözünüzü korkutabilir. Oysa sadece küçük görsel değişiklikler yaparak da dekorasyona yeni bir hava katmak mümkün. Bu yazıda evinize taze bir stil katmak için uygulayabileceğiniz bazı dekorasyon tüyoları derledik. Hem düşük maliyetli hem de kalıcı değişimlere sebep olmayan bu önerileri ister uygulayabilir isterseniz de kendi yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.
Eğer mutfağınız zaman içinde yıprandıysa duvar döşemesini yenilemek hem masraflı hem de oldukça meşakkatlidir. Ancak dert etmeyin, günümüzde çok az bir ücrete duvarı kırıp dökmeden kolaylıkla görünümünü yenileyeceğiniz pratik bir yol var: Sticker. Mesela örnek mutfak resminde fayansların üzerine yapıştırılan eskitme görünümlü sticker uzaktan bakıldığında kesinlikle yapay olduğu anlaşılmıyor. Sonuç başarılı.
Sticker dışında daha küçük duvar dekoru için çıkartmalar da oldukça iyi iş görür. Özellikle genç odalarını daha sevimli hale getiren çıkartmalar odanın atmosferini tamamen değiştiriyor. Örnekte yatak odası duvarına uygulanan pembe bulut çıkartması oldukça tatlı. Böylece tüm odayı boyamaya gerek kalmadı.
Yatak odası dekorasyonundan devam edelim. Eğer yatak başlığınız yoksa veya sıradan ilgi çekmeyen bir modeli varsa odanıza hareket katmak için başka bir çözüm bulabilirsiniz. Örneğin bir halı? Neden olmasın! Halılar sadece zemini süslemek için kullanılmaz. Aynı zamanda duvarı dekoru olarak da iş görür. Özellikle hafif dokulu güzel desenli bir halı oldukça artistik durabilir. Risk almaktan korkmayın.
Özellikle büyük pencereleriniz varsa ilginç perdelere yönelmekte fayda var. Çünkü duvarların önemli bir kısmını kaplayan perdeler ilginç modelleriyle evinize taze bir hava getirebilir. Mesela renksiz donuk bir oturma odanız varsa canlı renkli veya desenli perdelerle dekorasyonu yenilemek mümkün. Üstelik sıkıldığınız zaman değiştirebilirsiniz de.
Bitki ve çiçekler bulundukları mekana kattığı tazelik hissiyle insanlara hep iyi gelmiştir. Aynı zamanda dekoratif açıdan da evleri güzelleştirirler. Bitkinin kendi hoşluğu dışında içinde yetiştirildiği vazo, saksı gibi ürünlerin modelleri bir diğer dekoratif aksesuar ayağıdır. Eğer güzel kokulu bir bitki alırsanız estetik dışında evinizin iyi kokmasını da sağlarsınız.
Eğer oturma odanız çok büyükse ve yemek alanı ile salon arasına sınır koymak istiyorsanız sıkıcı bir duvar yerine kitaplıkla paravan işlevi sağlayabilirsiniz. Üstelik iki tarafı açık bir kitaplık sayesinde daha ışıklı bir alan da elde edilebilir. Ayrıca raflara kitap dışında her türlü süs eşyası koyarak kitaplığı güzelleştirmek de mümkün. Kısacası hem işlevsel hem de dekoratif bir öneri.
Az para harcayarak evi şık göstermenin bir basit yolu da dikkat çeken renkler/malzemeler kullanmaktır. Örneğin gösteriş seviyorsanız dore veya gümüş renkli detayları olan mobilyalar seçerek evinizi daha lüks gösterebilirsiniz. Bu tür detaylar özellikle klasik stilde döşenmiş evlerde daha iyi durur.
Dekorasyon değişikliğinde aradığınız şey orijinallik ise mutlaka yeni bir eşya almaya gerek yoktur. Yalnızca belli kalıpların dışına çıkarak da evinize özgünlük katabilirsiniz. Örneğin resimler veya sanat eserleri güzel çerçevelerle duvara asılır genelde. Oysa örnekte olduğu gibi yerde yan yana duran resimler başka dekoratif unsurlarla gayet hoş görünebilir. Sadece biraz hayal gücü.
Son örneğimiz yine basit ve harika bir fikir. Duvarlarda kullanılan standart kancalar yerine odanıza karakter kazandıran dekoratif bir kanca evinizi çok daha güzel gösterir. Bu örnekte her ne kadar gül şekli kullanılsa da evinize uygun başka bir form da tercih edebilirsiniz.
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