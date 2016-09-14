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Aynen kopya çekebileceğiniz 10 huzurlu yatak odası

Aydin Sanli Aydin Sanli
Casa Natura Blu 111, Casas Natura Casas Natura Modern Yatak Odası
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Yatak odaları evlerin en önemli bölümlerinden biridir. Bir insanın ortalama sekiz saat uyuduğu düşünülürse günün üçte biri yatak odasında geçmektedir. Bu nedenle hem iyi bir uykunun garantisi olacak hem de kişiliğinizi yansıtacak bir yatak odası yaratmanın önemi büyük. 

Yatak odasının bir çok bileşeni var. Bunlardan en önemlisi yatak. Kendinize uygun sertlikte bir yatak rahat bir uykunun olmazsa olmazı. Yatağın yanı sıra diğer mobilyaların da birbirleriyle uyumlu olması bir diğer önemli nokta. Diğer bir önemli nokta ise yatak odasında kullanılan tekstil ürünleri. Tekstil ürünlerinin hem iç açıcı, hem de birbirleriyle uyumlu olması huzurlu bir yatak odası yaratmak için şart.

Bugün size huzurlu yatak odalarından bir seçki hazırladık. Siz de bu yatak odalarından ilham alabilir, burada kullanılan fikirleri kendi yatak odanızı dekore ederken kullanabilirsiniz.

1. Rustik sadelik

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Rustik Yatak Odası
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Bu sade yatak odası huzur dolu atmosferi ile adeta insanı içine davet ediyor. Yastık kılıfları ve yerdeki halıdaki renk ve dokular birbirleriyle uyumlu ve odaya canlılık kazandırıyorlar. Yatak başı olarak kullanılan ahşap panel ise zemin döşemeleriyle uyum sağlamış. Pencere ve panjurlarda kullanılan mavi renk ise odaya Akdeniz esintileri katıyor. 

2. Dinlenmek için birebir

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Akdeniz Yatak Odası Bej
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Yatak odası denilince aklımıza genelde sadece yataktan oluşan bir oda gelir. Ancak eğer odada yeterli alan varsa, odaya kanepe, sehpa gibi mobilyalar yerleştirilerek, yatak odası vakit geçirilecek bir alana dönüşebilir. Kitap okumak gibi daha konsantre olunması gereken faaliyetler için yatak odasının bu bölümü kullanılabilir.

Bu çatı yatak odasında da yeterli alan olduğundan odada yatak haricinde bir de oturma grubu bulunuyor. Açık renklerin tercih edildiği oda bolca pencere ve çatı penceresi sayesinde oldukça ferah.

3. Yükseklerde uyku

REHABILITACIÓN DE LOFT EN EL CABAÑAL, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos Modern Yatak Odası
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

Bu yatak odası da harikulade bir evin çekme katında konuşlandırılmış. Yatağın bir adım ötesinde evin alt katının da görülebildiği bu yatak odası yükseklerde uyumayı sevenler için birebir. Açık renklerin hakim olduğu odada sabahları uyanmak hiç de zor olmayacağa benziyor.

4. Akdeniz tarzı

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Yatak Odası
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Akdeniz tarzıyla döşenmiş bu yatak odası son derece dingin ve insanı rahatlatan bir hava içinde. Sayvanlı karyoladan sarkan toprak rengi kumaş cibinlik olarak kullanılıyor. Kumaşın rengi zemin kaplamasıyla uyum içinde. Mobilyalarda tercih edilen beyaz renk odaya ekstra bir genişlik ve ferahlık katıyor.

5. Rüyaları süsleyen bir oda

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Modern Yatak Odası
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Modern tarzın daha baskın olduğu bu odada eklektik bir anlayışın olduğunu söylemek de mümkün. Açık renklerde tercih edilen mobilyalar ve duvarlar ve tavanda kullanılan ahşap kaplamalar hoş bir kontrast oluşturuyorlar. 

Odada yer alan cam panellerle kaplı banyo odaya giren ışıktan nasibini alıyor. Hem yatak odası hem de banyo aydınlık ortamlarıyla insana huzur veriyor.

6. Eklektik ve davetkar

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Eklektik Yatak Odası
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Bu güzel yatak odasında hem klasik hem de modern unsurlara rastlamak mümkün. Tavan klasik bir anlayışla dekore edilmiş. Duvarlar da tıpkı tavan gibi beyaz ve odaya ferahlık katıyor. Odada klasik anlayışın hakim olduğu bir diğer unsur ise şömine. Şömine ortama huzur ve dinginlik veriyor. Yatak odasının buzlu cam kapıları çok şık bir estetik oluşturuyor.

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7. Dinginliği sevenler için

Hotel ShiZen, Luis Vegas Luis Vegas Modern Yatak Odası
Luis Vegas

Luis Vegas
Luis Vegas
Luis Vegas

Bu harikulade projede bir iç mimar eli olduğu aşikar. Yatak odası hem huzur veriyor hem de lüks ve konforun tüm ayrıntılarını sunuyor. Çatı katında yer alan odanın üçgen çatısı odanın tasarımına katkı sağlıyor.

Yatak bir basamak yükseklikte geniş pencerenin yanına yerleştirilmiş ve rahat bir uyku sunacağını garanti eder bir biçimde duruyor. Geniş pencereler odaya bolca ışık girmesini sağlıyor ve odanın koyu rengini nötrlüyor.

Yine yatağın bulunduğu yükseltide, ancak bir basamak aşağıda can panellerle kapatılmış bir duş alanı bulunuyor. Duş gün ışığında banyo yapmayı sevenler için birebir.

8. Asya tarzı

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design Asyatik Yatak Odası
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

Bu yatak odası Asya tarzında diye bir Asya ülkesinde olduğunu sanmayın. Yatak odası Madrit'te bulunuyor. Yatak odasının sahipleri sürekli meditasyon yapan iki müzisyen ve dolayısıyla yatak odalarının Zen benzeri bir atmosfere sahip olmasını istemişler. Tüm ayrıntılarıyla yatak odasının  geleneksel bir Japon evinde olduğunu zannetmek işten değil.

9. Siyah ve beyazın uyumu

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Akdeniz Yatak Odası
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Zarafet, lüks ve yaratıcılık. Ne ararsan bu odada. Siyah ve beyaz renkler bu odaya çok hoş bir uyum getirmiş. Odanın tüm unsurlarında siyah ve beyazın eskimeyen uyumundan faydalanılmış. 

Odada kullanılan unsurlarda tercih edilen geometrik desenler, odanın tek düze olmasının önüne geçmiş ve odaya hareket kazandırmış.

10. Ahşap

Casa Natura Blu 111, Casas Natura Casas Natura Modern Yatak Odası
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

Yatak odasının son derece doğal görünmesini sağlamak isteyenler için ahşap malzeme kullanımını şiddetle tavsiye ederiz. Bu oda da tamamen ahşapla kaplanmış ve ortaya doğal bir güzellik çıkmış. Ahşap kullanımına uygun olarak yatak başı da son derece klasik çizgiler içeriyor.

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