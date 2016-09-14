Aynen kopya çekebileceğiniz 10 huzurlu yatak odası

Yatak odaları evlerin en önemli bölümlerinden biridir. Bir insanın ortalama sekiz saat uyuduğu düşünülürse günün üçte biri yatak odasında geçmektedir. Bu nedenle hem iyi bir uykunun garantisi olacak hem de kişiliğinizi yansıtacak bir yatak odası yaratmanın önemi büyük.
Yatak odasının bir çok bileşeni var. Bunlardan en önemlisi yatak. Kendinize uygun sertlikte bir yatak rahat bir uykunun olmazsa olmazı. Yatağın yanı sıra diğer mobilyaların da birbirleriyle uyumlu olması bir diğer önemli nokta. Diğer bir önemli nokta ise yatak odasında kullanılan tekstil ürünleri. Tekstil ürünlerinin hem iç açıcı, hem de birbirleriyle uyumlu olması huzurlu bir yatak odası yaratmak için şart.
Bugün size huzurlu yatak odalarından bir seçki hazırladık. Siz de bu yatak odalarından ilham alabilir, burada kullanılan fikirleri kendi yatak odanızı dekore ederken kullanabilirsiniz.
Bu sade yatak odası huzur dolu atmosferi ile adeta insanı içine davet ediyor. Yastık kılıfları ve yerdeki halıdaki renk ve dokular birbirleriyle uyumlu ve odaya canlılık kazandırıyorlar. Yatak başı olarak kullanılan ahşap panel ise zemin döşemeleriyle uyum sağlamış. Pencere ve panjurlarda kullanılan mavi renk ise odaya Akdeniz esintileri katıyor.
Yatak odası denilince aklımıza genelde sadece yataktan oluşan bir oda gelir. Ancak eğer odada yeterli alan varsa, odaya kanepe, sehpa gibi mobilyalar yerleştirilerek, yatak odası vakit geçirilecek bir alana dönüşebilir. Kitap okumak gibi daha konsantre olunması gereken faaliyetler için yatak odasının bu bölümü kullanılabilir.
Bu çatı yatak odasında da yeterli alan olduğundan odada yatak haricinde bir de oturma grubu bulunuyor. Açık renklerin tercih edildiği oda bolca pencere ve çatı penceresi sayesinde oldukça ferah.
Bu yatak odası da harikulade bir evin çekme katında konuşlandırılmış. Yatağın bir adım ötesinde evin alt katının da görülebildiği bu yatak odası yükseklerde uyumayı sevenler için birebir. Açık renklerin hakim olduğu odada sabahları uyanmak hiç de zor olmayacağa benziyor.
Akdeniz tarzıyla döşenmiş bu yatak odası son derece dingin ve insanı rahatlatan bir hava içinde. Sayvanlı karyoladan sarkan toprak rengi kumaş cibinlik olarak kullanılıyor. Kumaşın rengi zemin kaplamasıyla uyum içinde. Mobilyalarda tercih edilen beyaz renk odaya ekstra bir genişlik ve ferahlık katıyor.
Modern tarzın daha baskın olduğu bu odada eklektik bir anlayışın olduğunu söylemek de mümkün. Açık renklerde tercih edilen mobilyalar ve duvarlar ve tavanda kullanılan ahşap kaplamalar hoş bir kontrast oluşturuyorlar.
Odada yer alan cam panellerle kaplı banyo odaya giren ışıktan nasibini alıyor. Hem yatak odası hem de banyo aydınlık ortamlarıyla insana huzur veriyor.
Bu güzel yatak odasında hem klasik hem de modern unsurlara rastlamak mümkün. Tavan klasik bir anlayışla dekore edilmiş. Duvarlar da tıpkı tavan gibi beyaz ve odaya ferahlık katıyor. Odada klasik anlayışın hakim olduğu bir diğer unsur ise şömine. Şömine ortama huzur ve dinginlik veriyor. Yatak odasının buzlu cam kapıları çok şık bir estetik oluşturuyor.
Bu harikulade projede bir iç mimar eli olduğu aşikar. Yatak odası hem huzur veriyor hem de lüks ve konforun tüm ayrıntılarını sunuyor. Çatı katında yer alan odanın üçgen çatısı odanın tasarımına katkı sağlıyor.
Yatak bir basamak yükseklikte geniş pencerenin yanına yerleştirilmiş ve rahat bir uyku sunacağını garanti eder bir biçimde duruyor. Geniş pencereler odaya bolca ışık girmesini sağlıyor ve odanın koyu rengini nötrlüyor.
Yine yatağın bulunduğu yükseltide, ancak bir basamak aşağıda can panellerle kapatılmış bir duş alanı bulunuyor. Duş gün ışığında banyo yapmayı sevenler için birebir.
Bu yatak odası Asya tarzında diye bir Asya ülkesinde olduğunu sanmayın. Yatak odası Madrit'te bulunuyor. Yatak odasının sahipleri sürekli meditasyon yapan iki müzisyen ve dolayısıyla yatak odalarının Zen benzeri bir atmosfere sahip olmasını istemişler. Tüm ayrıntılarıyla yatak odasının geleneksel bir Japon evinde olduğunu zannetmek işten değil.
Zarafet, lüks ve yaratıcılık. Ne ararsan bu odada. Siyah ve beyaz renkler bu odaya çok hoş bir uyum getirmiş. Odanın tüm unsurlarında siyah ve beyazın eskimeyen uyumundan faydalanılmış.
Odada kullanılan unsurlarda tercih edilen geometrik desenler, odanın tek düze olmasının önüne geçmiş ve odaya hareket kazandırmış.
Yatak odasının son derece doğal görünmesini sağlamak isteyenler için ahşap malzeme kullanımını şiddetle tavsiye ederiz. Bu oda da tamamen ahşapla kaplanmış ve ortaya doğal bir güzellik çıkmış. Ahşap kullanımına uygun olarak yatak başı da son derece klasik çizgiler içeriyor.
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